Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1 - ES

Por un momento, a los franceses se les puso cara de alemanes. Y es que Paraguay había conseguido llevar el partido a su terreno y la dinámica era la misma que les dio la victoria por penaltis en el encuentro contra el antiguo gigante europeo. Ahora, frente a los favoritos para ganar el Mundial, un auténtico vendaval ofensivo, el combinado sudamericano se convirtió de nuevo en una barrera impenetrable que desesperó a las estrellas galas.

El duelo se definió en el segundo tiempo, cuando la entrada de Désiré Doué aportó frescura y movilidad para el conjunto francés. En una de sus primeras intervenciones, Doué fue derribado dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev señaló el penal decisivo.

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La clasificación de Francia se selló con el único gol del partido, obra de Mbappé desde los 11 metros. Este tanto permitió al delantero igualar a Lionel Messi como máximo goleador del torneo, ambos con siete dianas.

Francia avanza así a los cuartos de final del Mundial 2026. El próximo desafío de los galos será Marruecos, reeditando la semifinal que ambos jugaron en Qatar 2022.

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El seleccionador francés, Didier Deschamps, calma a Kylian Mbappé tras culminar el partido frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Declaraciones de los protagonistas tras el partido

El propio Kylian Mbappé analizó tras el partido el desafío que representó el planteamiento guaraní: “Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”.

El goleador también reivindicó la capacidad de adaptación del grupo: “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos”. De cara al siguiente compromiso, Mbappé aseguró: “Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino”.

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Por su parte, Didier Deschamps defendió el estilo de Paraguay y descartó polémicas: “No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, en algunos momentos sobre todo”.

El seleccionador francés reconoció el esfuerzo de sus jugadores en un partido de máxima exigencia: “Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro, por usar otra palabra”. Al referirse al próximo cruce con Marruecos, Deschamps fue claro: “Marruecos, por todo lo que ha hecho y por lo que he visto hoy, confirma que es un muy, muy buen equipo. Uno no llega a los cuartos de final de un Mundial por casualidad”.

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El cierre del partido fue tenso, con una prolongación de diez minutos y acciones calientes entre ambos equipos, aunque sin incidentes mayores.