Todos los detalles de la boda de Suso Álvarez y Marieta: del vestido y el velo extralargo al menú de 130 euros por cubierto diseñado por un chef Michelín

La boda de Suso Álvarez y Marieta Díaz (Mediaset España)

Suso Álvarez y Marieta se casan este viernes 3 de julio en la provincia de Toledo, una boda que la pareja llevaba un año preparando y que se emitirá en directo por Telecinco mientras ambos comparten también la jornada en redes sociales. La ceremonia ha sido preparada al detalle para que pueda seguirse en directo a través de El verano se mueve, además de contar con cobertura este fin de semana en Fiesta. La propia Marieta ha confirmado que publicarán contenido “en el momento” para que sus seguidores sean “partícipes” de la celebración.

El que fuera concursante de Gran Hermano, de 32 años, y la exparticipante de La isla de las tentaciones, de 25 años, llegan al enlace en uno de sus momentos más felices como pareja. La boda reunirá a familiares, amigos y a algunos de los rostros más conocidos de Mediaset, como Marta López, una de las últimas en llegar.

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El menú de la boda lo servirá el chef Iván Cerdeño, que cuenta con dos estrellas Michelin y tres soles en la Guía Repsol. Como entrante los invitados comerán una sopa fría de almendra y el plato principal traerá una carrillada melosa de ternera estofada y puré de boniato como acompañamiento. Leticia Requejo asegura que el cubierto vale aproximadamente 130 euros, y que la boda ha costado 40.000 euros solo en comida.

El vestido de boda de Marieta (Mediaset España)

La boda de Suso y Marieta

La celebración arrancó el miércoles con una preboda planteada como una gran fiesta. Hubo paellas, jamón, pétalos de rosa, DJs y globos, en una cita para la que los invitados debían vestir de blanco mientras los novios eligieron el color carmesí. Álvarez vistió en la preboda un traje de David Sotoca, mientras que Marieta llevó un diseño a medida firmado por el diseñador sevillano Darío Carballo, que también ha creado uno de los vestidos que lucirá durante la fiesta en la boda.

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Suso Álvarez llega a su boda del brazo de su madre (Mediaset España)

El diseñador ha explicado a Lecturas que el vestido, pensado para la fiesta posterior a la misa, mira de forma directa a la herencia familiar de la novia: “Está inspirado un poco de Andalucía. Ella quería que estuviera inspirado en sus raíces. Su abuelo paterno era de Osuna y quería rendir homenaje a sus raíces andaluzas”.

El velo extralargo de Marieta en su boda (Mediaset España)

Carballo ha añadido que se trata de una pieza con un enfoque más tradicional que un vestido de fiesta convencional: “Este vestido tiene más tradición. No es el típico vestidito de fiesta y tiene mucho trabajo a mano. Hemos tenido que pedir cosas a otros ateliers para que nos lo enviaran aquí y seguir trabajando”.

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El vestido de boda de Marieta

Horas antes del enlace, Marieta ha compartido junto a una imagen de sus preparativos, en plena sesión de belleza y con vistas al paisaje de Toledo. “Hoy es el gran día. Llevamos un año soñando con esto y por fin se hace realidad”, ha escrito. Ha aprovechado esa carta abierta para dirigirse a quienes la siguen desde su salto a la fama en República Dominicana: “Gracias por haberme conocido en mi peor momento, por haberme visto evolucionar y crecer como persona, por buscar y encontrar mi mejor versión”.

Marta López en la boda de Suso y Marieta (Mediaset España)

*En ampliación