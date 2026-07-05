Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Una pareja planifica sus ingresos y gastos para afrontar sin problemas la cuesta de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Septiembre figura cada año entre los meses que más impactan en la economía de muchas familias. La vuelta a la rutina tras las vacaciones coincide con el inicio del curso escolar, el pago de actividades extraescolares, la renovación de determinados servicios y el regreso de los gastos habituales. El resultado es una factura que, en muchos hogares, llega después de un verano marcado por un mayor nivel de consumo y una menor capacidad de ahorro.

Aunque la conocida como ‘cuesta de septiembre’ suele asociarse a la vuelta al cole, los expertos recuerdan que no se trata de un gasto inesperado. Al contrario, buena parte de los desembolsos que concentra este mes pueden anticiparse con meses de antelación porque se repiten prácticamente cada año.

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La principal dificultad, sostienen los especialistas, no reside tanto en la cuantía de los pagos como en la falta de planificación financiera. “Si en agosto ya sabemos que en septiembre lo vamos a pasar mal, significa que no hemos logrado planificar nuestras finanzas correctamente”, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.

Un mes que concentra cientos de euros en gastos

La 'vuelta al cole’ constituye uno de los principales desembolsos del mes. Según datos del Observatorio Cetelem, el gasto medio previsto por los hogares con hijos en edad escolar alcanzó los 425 euros en 2025 y, según las previsiones, este año subirá. Libros de texto, cuadernos, mochilas, material escolar, uniformes o ropa de temporada forman parte de una lista de compras que cada año supone un importante esfuerzo para miles de familias.

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A estos gastos se suman las matrículas de actividades extraescolares como idiomas, música o deporte, que suelen abonarse precisamente en septiembre. Pero el impacto económico no afecta únicamente a quienes tienen hijos.

La vuelta a la rutina también obliga a muchos adultos a asumir nuevos pagos. Renovar el abono de transporte, retomar la cuota del gimnasio, adquirir ropa para la nueva temporada o afrontar los cargos derivados del uso de tarjetas de crédito durante las vacaciones incrementan la presión sobre los presupuestos familiares. Todo ello se añade a los gastos fijos que no desaparecen durante el verano, como la hipoteca o el alquiler, los suministros energéticos, los seguros o la cesta de la compra.

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Una mujer paga con una tarjeta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificación, la mejor herramienta

Ante este escenario, los expertos insisten en que la mejor forma de afrontar la cuesta de septiembre consiste en anticiparse. “Los gastos son inevitables, pero una buena planificación puede ayudar a afrontarlos”, señalan desde HelpMyCash. “La clave es ser conscientes de cuánto vamos a tener que pagar y planificarnos durante los meses anteriores para llegar a septiembre con la mayor parte del dinero ahorrado”, añaden.

Para ello, el primer paso consiste en elaborar un presupuesto lo más realista posible. Los expertos recomiendan revisar los movimientos bancarios del mismo periodo del año anterior con el objetivo de identificar qué gastos volverán a repetirse y calcular con mayor precisión el importe necesario.

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Esta previsión permite distribuir el esfuerzo económico durante varios meses y evitar que toda la carga recaiga sobre la nómina de septiembre, un momento en el que la capacidad de ahorro suele ser mucho menor tras las vacaciones estivales.

Ahorrar poco a poco durante el año

Una de las estrategias más sencillas consiste en dividir el gasto previsto entre los meses disponibles antes de septiembre y reservar esa cantidad de forma periódica. “Si, por ejemplo, faltan cuatro meses y prevemos que necesitaremos 1.500 euros, podemos ahorrar 375 euros cada mes. Así, cuando llegue la vuelta al cole, ya tendremos todo el dinero necesario para pagar los gastos”, explican en HelpMyCash.

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También recomiendan aprovechar ingresos extraordinarios, como la paga extra de verano, para constituir un fondo específico destinado a afrontar estos desembolsos. Ese ahorro puede mantenerse separado del resto del dinero mediante una cuenta específica o una hucha digital destinada exclusivamente a cubrir los gastos de septiembre. Lo importante, señalan, es que permita ingresar dinero de manera periódica y disponer de él cuando llegue el momento de realizar los pagos.

Además, aconsejan automatizar las transferencias justo después de recibir la nómina. Retrasar el ahorro hasta el final del mes aumenta el riesgo de que ese dinero termine destinándose a otros gastos cotidianos.

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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. (Europa Press/La Moncloa)

Comprar con antelación, una buena estrategia

La planificación no se limita únicamente a reservar dinero. También implica adelantar determinadas compras cuando los precios son más bajos o aprovechar ofertas fuera de temporada.

En este sentido, adquirir parte del material escolar al finalizar el curso anterior puede resultar más económico que esperar a septiembre, cuando aumenta la demanda y desaparecen muchas promociones. Del mismo modo, comparar precios antes de comprar o recurrir al mercado de segunda mano puede reducir de forma significativa la factura final.

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Los expertos recuerdan que muchos artículos escolares pueden reutilizarse de un curso para otro o intercambiarse entre familias, una práctica que cada vez gana más presencia como fórmula para contener el gasto.

En un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años, la planificación financiera deja de ser únicamente una recomendación para convertirse en una herramienta que permite amortiguar uno de los momentos de mayor presión para la economía doméstica. La cuesta de septiembre seguirá llegando cada año, pero organizar los gastos con antelación puede marcar la diferencia entre afrontar el inicio del curso con estabilidad o comenzar el otoño con las cuentas en números rojos.

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