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El bizcocho de chocolate del chef Jordi Cruz: es alto en proteína, no tiene gluten y solo necesita 4 ingredientes

Para los amantes de la repostería saludable o los alérgicos, esta receta del chef Cruz es una opción rica y dulce

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Recepta de un bizcocho de chocolate. / TikTok
Recepta de un bizcocho de chocolate. / TikTok

¿Te imaginas un bizcocho de chocolate tan jugoso y esponjoso que nadie cree que es sin harina ni gluten? No esperes más. Así es la propuesta del chef Jordi Cruz: un bizcocho fácil, con solo cuatro ingredientes, alto en proteína y repleto de un sabor intenso a cacao. Esta receta, perfecta para quienes cuidan su alimentación, conquista por su textura aireada y su irresistible aroma a chocolate negro.

Inspirada en técnicas profesionales, la versión de Cruz reinventa el clásico bizcocho de chocolate, eliminando la harina y el gluten. El resultado es un postre adaptable para alérgicos, deportistas o amantes de la repostería saludable. Además, a modo de acompañamiento, marida a la perfección con nata montada a la vainilla o un café solo para potenciar el contraste de sabores.

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Receta de bizcocho de chocolate sin harina de Jordi Cruz

Este bizcocho esponjoso se prepara montando huevos y azúcar, fundiendo mantequilla con chocolate negro y unificando todo con claras a punto de nieve. La cocción al baño María en el horno aporta una textura húmeda y aireada, que recuerda a un suflé pero más firme.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora y 10 minutos
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción: 50 minutos

Ingredientes

  • 8 huevos (separados en yemas y claras)
  • 50 g de azúcar (dividido en dos partes)
  • 100 g de mantequilla
  • 250 g de chocolate negro al 70 % de cacao

(Para acompañar: 500 ml de nata para montar, 50 g de azúcar glas y 1 vaina de vainilla)

Cómo hacer bizcocho de chocolate sin harina de Jordi Cruz, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 160 ºC y coloca una bandeja con agua caliente en la parte baja.
  2. Separa las yemas y las claras de los 8 huevos. Reserva ambas.
  3. Monta las yemas con la mitad del azúcar hasta que la mezcla esté blanquecina y espumosa.
  4. Funde el chocolate y la mantequilla juntos en el microondas, en intervalos cortos y removiendo para evitar que se queme.
  5. Bate las claras en un bol limpio hasta que empiecen a montar. Añade el resto del azúcar y sigue batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
  6. Incorpora el chocolate fundido a la mantequilla y mezcla bien.
  7. Añade las yemas montadas al merengue. Mezcla suavemente con movimientos envolventes.
  8. Incorpora la mezcla de chocolate y mantequilla al bol de claras y yemas. Hazlo con movimientos envolventes para no perder aire.
  9. Vierte la mezcla en un molde engrasado. Alisa la superficie con una espátula.
  10. Coloca el molde sobre la bandeja con agua caliente y hornea durante 50 minutos.
  11. Deja enfriar antes de desmoldar.
  12. (Opcional) Monta la nata con las semillas de la vaina de vainilla y el azúcar glas hasta que esté firme. Sirve junto al bizcocho.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 225 kcal aprox.
  • Proteína: 7 g
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 4 días en recipiente hermético. También se puede congelar, envuelto en film, durante 1 mes. Deja atemperar antes de consumir.

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