El bizcocho de chocolate del chef Jordi Cruz: es alto en proteína, no tiene gluten y solo necesita 4 ingredientes

¿Te imaginas un bizcocho de chocolate tan jugoso y esponjoso que nadie cree que es sin harina ni gluten? No esperes más. Así es la propuesta del chef Jordi Cruz: un bizcocho fácil, con solo cuatro ingredientes, alto en proteína y repleto de un sabor intenso a cacao. Esta receta, perfecta para quienes cuidan su alimentación, conquista por su textura aireada y su irresistible aroma a chocolate negro.
Inspirada en técnicas profesionales, la versión de Cruz reinventa el clásico bizcocho de chocolate, eliminando la harina y el gluten. El resultado es un postre adaptable para alérgicos, deportistas o amantes de la repostería saludable. Además, a modo de acompañamiento, marida a la perfección con nata montada a la vainilla o un café solo para potenciar el contraste de sabores.
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Receta de bizcocho de chocolate sin harina de Jordi Cruz
Este bizcocho esponjoso se prepara montando huevos y azúcar, fundiendo mantequilla con chocolate negro y unificando todo con claras a punto de nieve. La cocción al baño María en el horno aporta una textura húmeda y aireada, que recuerda a un suflé pero más firme.
Tiempo de preparación
- Total: 1 hora y 10 minutos
- Preparación activa: 20 minutos
- Cocción: 50 minutos
Ingredientes
- 8 huevos (separados en yemas y claras)
- 50 g de azúcar (dividido en dos partes)
- 100 g de mantequilla
- 250 g de chocolate negro al 70 % de cacao
(Para acompañar: 500 ml de nata para montar, 50 g de azúcar glas y 1 vaina de vainilla)
Cómo hacer bizcocho de chocolate sin harina de Jordi Cruz, paso a paso
- Precalienta el horno a 160 ºC y coloca una bandeja con agua caliente en la parte baja.
- Separa las yemas y las claras de los 8 huevos. Reserva ambas.
- Monta las yemas con la mitad del azúcar hasta que la mezcla esté blanquecina y espumosa.
- Funde el chocolate y la mantequilla juntos en el microondas, en intervalos cortos y removiendo para evitar que se queme.
- Bate las claras en un bol limpio hasta que empiecen a montar. Añade el resto del azúcar y sigue batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Incorpora el chocolate fundido a la mantequilla y mezcla bien.
- Añade las yemas montadas al merengue. Mezcla suavemente con movimientos envolventes.
- Incorpora la mezcla de chocolate y mantequilla al bol de claras y yemas. Hazlo con movimientos envolventes para no perder aire.
- Vierte la mezcla en un molde engrasado. Alisa la superficie con una espátula.
- Coloca el molde sobre la bandeja con agua caliente y hornea durante 50 minutos.
- Deja enfriar antes de desmoldar.
- (Opcional) Monta la nata con las semillas de la vaina de vainilla y el azúcar glas hasta que esté firme. Sirve junto al bizcocho.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 225 kcal aprox.
- Proteína: 7 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera hasta 4 días en recipiente hermético. También se puede congelar, envuelto en film, durante 1 mes. Deja atemperar antes de consumir.
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