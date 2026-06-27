Descubren en una cueva de Nueva Zelanda un ecosistema de hace un millón de años: cambia por completo la visión de la fauna de la época

Una reconstrucción del ecosistema del lugar hace millones de años. (Canterbury Museum)

Una cueva cercana a Waitomo, en la isla Norte de Nueva Zelanda, ha conservado fósiles de hace aproximadamente un millón de años que han sido descubiertos recientemente y que permiten reconstruir un ecosistema desaparecido y revisar una idea asentada sobre la historia natural del archipiélago: y es que el descubrimiento prueba que parte de las extinciones de la fauna se produjo mucho antes de la llegada humana, según el estudio publicado en Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Los investigadores de Australia y Nueva Zelanda han hallado en esa cavidad la primera gran colección de vertebrados terrestres que datan de hace un millón de años en el país, con restos de 12 especies de aves y cuatro de ranas. El registro sitúa entre un 33% y un 50% de las desapariciones antes de la llegada de los humanos. Así, el yacimiento ofrece una imagen de bosques neozelandeses habitados por una comunidad de aves que resulta muy distinta de la que encontraron los primeros pobladores humanos. Según cuenta en el estudio el profesor asociado Trevor Worthy, de la Universidad de Flinders, se trata de “una avifauna recién reconocida para Nueva Zelanda, una que fue sustituida por la que los humanos encontraron un millón de años después”. La importancia del hallazgo no se limita a la variedad de restos: es también el registro más completo de vertebrados terrestres de esa época hallado hasta ahora en el país.

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Durante décadas, la extinción de las aves de Nueva Zelanda se analizó sobre todo desde la llegada humana, hace 750 años, pero este estudio muestra que las fuerzas naturales ya moldeaban la fauna mucho antes. Los investigadores atribuyen esa transformación a procesos naturales de gran intensidad: la isla Norte atravesó durante cientos de miles de años episodios volcánicos capaces de alterar bosques enteros, a los que se sumaron fases de enfriamiento y calentamiento que obligaron a especies animales y vegetales a adaptarse o desaparecer. “Estas extinciones fueron impulsadas por cambios climáticos relativamente rápidos y erupciones volcánicas cataclísmicas”, resume el estudio. Los expertos interpretan esos episodios como una suerte de reinicio ecológico, con pérdidas de especies y apertura de nuevos nichos para otras.

La codirectora Esther Rodríguez ofrece detalles sobre las excavaciones en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que han permitido el hallazgo de un carro de bronce, posiblemente de origen etrusco, que pone de manifiesto la conexión comercial con el Mediterráneo durante los siglos VI y V a.C. (IAM-CSIC-JUNTAEXT)

Por qué este yacimiento llena un vacío de millones de años

El estudio permite cubrir una laguna amplia del registro fósil neozelandés. Hasta ahora, la imagen más clara de la fauna antigua procedía de las excavaciones de St. Bathans, en Otago Central, fechadas entre hace 20 y 16 millones de años. Después de ese tramo, apenas había datos del largo periodo posterior. Por eso los nuevos restos permiten reconstruir una etapa de la evolución de la fauna del país de la que apenas había información.

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Entre los elementos más singulares del conjunto figura una nueva especie de loro, Strigops insulaborealis, emparentada con el kākāpō. El análisis de sus huesos apunta a patas menos robustas que las del loro actual, lo que lleva a los investigadores a plantear que quizá trepaba menos y pudo conservar cierta capacidad de vuelo. En la cueva también aparecieron restos de un antepasado extinto del takahē y de una paloma relacionada con especies australianas. La datación del yacimiento ha sido posible gracias a dos capas de ceniza volcánica que actuaron como referencia geológica natural: una de hace 1,55 millones de años y la otra de alrededor de un millón de años.