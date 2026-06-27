España

Descubren en una cueva de Nueva Zelanda un ecosistema de hace un millón de años: cambia por completo la visión de la fauna de la época

El hallazgo de una nueva especie de loro y otros vertebrados en Waitomo ha transformado la interpretación de la fauna y la evolución del país

Guardar
Google icon
Cave near Waitomo, 1 million years ago. Paul Scofield. AI-generated.
Una reconstrucción del ecosistema del lugar hace millones de años. (Canterbury Museum)

Una cueva cercana a Waitomo, en la isla Norte de Nueva Zelanda, ha conservado fósiles de hace aproximadamente un millón de años que han sido descubiertos recientemente y que permiten reconstruir un ecosistema desaparecido y revisar una idea asentada sobre la historia natural del archipiélago: y es que el descubrimiento prueba que parte de las extinciones de la fauna se produjo mucho antes de la llegada humana, según el estudio publicado en Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Los investigadores de Australia y Nueva Zelanda han hallado en esa cavidad la primera gran colección de vertebrados terrestres que datan de hace un millón de años en el país, con restos de 12 especies de aves y cuatro de ranas. El registro sitúa entre un 33% y un 50% de las desapariciones antes de la llegada de los humanos. Así, el yacimiento ofrece una imagen de bosques neozelandeses habitados por una comunidad de aves que resulta muy distinta de la que encontraron los primeros pobladores humanos. Según cuenta en el estudio el profesor asociado Trevor Worthy, de la Universidad de Flinders, se trata de “una avifauna recién reconocida para Nueva Zelanda, una que fue sustituida por la que los humanos encontraron un millón de años después”. La importancia del hallazgo no se limita a la variedad de restos: es también el registro más completo de vertebrados terrestres de esa época hallado hasta ahora en el país.

PUBLICIDAD

Durante décadas, la extinción de las aves de Nueva Zelanda se analizó sobre todo desde la llegada humana, hace 750 años, pero este estudio muestra que las fuerzas naturales ya moldeaban la fauna mucho antes. Los investigadores atribuyen esa transformación a procesos naturales de gran intensidad: la isla Norte atravesó durante cientos de miles de años episodios volcánicos capaces de alterar bosques enteros, a los que se sumaron fases de enfriamiento y calentamiento que obligaron a especies animales y vegetales a adaptarse o desaparecer. “Estas extinciones fueron impulsadas por cambios climáticos relativamente rápidos y erupciones volcánicas cataclísmicas”, resume el estudio. Los expertos interpretan esos episodios como una suerte de reinicio ecológico, con pérdidas de especies y apertura de nuevos nichos para otras.

La codirectora Esther Rodríguez ofrece detalles sobre las excavaciones en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, que han permitido el hallazgo de un carro de bronce, posiblemente de origen etrusco, que pone de manifiesto la conexión comercial con el Mediterráneo durante los siglos VI y V a.C. (IAM-CSIC-JUNTAEXT)

Por qué este yacimiento llena un vacío de millones de años

El estudio permite cubrir una laguna amplia del registro fósil neozelandés. Hasta ahora, la imagen más clara de la fauna antigua procedía de las excavaciones de St. Bathans, en Otago Central, fechadas entre hace 20 y 16 millones de años. Después de ese tramo, apenas había datos del largo periodo posterior. Por eso los nuevos restos permiten reconstruir una etapa de la evolución de la fauna del país de la que apenas había información.

PUBLICIDAD

Entre los elementos más singulares del conjunto figura una nueva especie de loro, Strigops insulaborealis, emparentada con el kākāpō. El análisis de sus huesos apunta a patas menos robustas que las del loro actual, lo que lleva a los investigadores a plantear que quizá trepaba menos y pudo conservar cierta capacidad de vuelo. En la cueva también aparecieron restos de un antepasado extinto del takahē y de una paloma relacionada con especies australianas. La datación del yacimiento ha sido posible gracias a dos capas de ceniza volcánica que actuaron como referencia geológica natural: una de hace 1,55 millones de años y la otra de alrededor de un millón de años.

Temas Relacionados

Investigación EspañaCienciaCiencia EspañaNueva ZelandaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio de química explica cómo hacer el mejor café con una cafetera italiana

El primer paso clave es llenar la caldera de la cafetera únicamente hasta el nivel de la válvula de seguridad

Un estudio de química explica cómo hacer el mejor café con una cafetera italiana

El príncipe George, tras los pasos de la princesa Leonor, subido en un avión de combate a sus 12 años: ya casi supera en altura a Kate Middleton

El pequeño heredero y su madre visitaron una base de la RAF por el Día de las Fuerzas Armadas en Reino Unido

El príncipe George, tras los pasos de la princesa Leonor, subido en un avión de combate a sus 12 años: ya casi supera en altura a Kate Middleton

Javier de Haro, psicólogo: “No puedes elegir los amigos de tu hijo, pero sí enseñarle estas cinco cosas para que sepa elegirlos bien”

El especialista explica cuáles son las habilidades que conviene fomentar desde la infancia para construir relaciones sanas y mantenerlas a lo largo del tiempo

Javier de Haro, psicólogo: “No puedes elegir los amigos de tu hijo, pero sí enseñarle estas cinco cosas para que sepa elegirlos bien”

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Ontario Power Generation instaló en mayo los cimientos del primer SMR comercial de Occidente, un proyecto de 20.900 millones de dólares canadienses con conexión a la red prevista para 2030

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

El presidente del PP ha señalado en el Congreso de los populares catalanes que Cataluña podría ser determinante en el futuro del Gobierno, tras reprochar a Sánchez su forma de gobernar y los casos de corrupción en su entorno

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

ECONOMÍA

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Canadá ya construye su primer minirreactor nuclear: qué es un SMR, el generador que da luz a 300.000 hogares y puede cambiar el mapa energético

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

DEPORTES

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Unai Simón da la razón a De la Fuente: portería imbatida y récord histórico para España en el Mundial 2026

Las luces y sombras de España en la fase de grupos del Mundial 2026: mucha posesión, pocos goles y una tarea pendiente

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo