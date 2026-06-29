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Embalses de agua: la reserva bajó este 29 de junio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

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El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España se encuentran en un 80,14 % de su capacidad, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular dado a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este lunes 29 de junio.

De acuerdo con estos datos oficiales, la capacidad hídrica en el país bajó en comparación de la semana anterior.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

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Panorama general del agua en España

Fecha: lunes 29 de junio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 44.915 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 80,14 %.

Variación de hace una semana: -757 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,35 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.677 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 74,37 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 83,11%.

Aragón: 82,07%.

Asturias: 85,96%.

C. Valenciana: 55,62%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 85,53%.

Castilla-La Mancha: 68,59%.

Cataluña: 91,28%.

Comunidad de Castilla y León: 85,03%.

Extremadura: 80,66%.

Galicia: 79,75%.

Murcia: 33,11%.

Navarra: 80,37%.

¿Cómo ahorrar agua en la cocina?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

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Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

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