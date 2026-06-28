Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

Varios vecinos disfrutan de la piscina en un complejo residencial, rodeada por tumbonas, sombrillas, zonas verdes y edificios de apartamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada del verano y la apertura de piscinas comunitarias, hay una situación que se repite en muchas urbanizaciones de toda España. Y es que, mientras hay vecinos que asumen los gastos de mantenimiento, otros propietarios no están al corriente del pago de las cuotas e intentan acceder a las instalaciones comunes. Ante este escenario surge una pregunta que genera frecuentes conflictos: ¿Puede una comunidad de vecinos prohibir el acceso a la piscina a quienes tienen deudas pendientes?

La respuesta corta es que sí, pero con matices. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), norma que regula el funcionamiento de las comunidades de propietarios, contempla mecanismos para hacer frente a la morosidad y permite que las comunidades adopten determinadas medidas contra quienes incumplen sus obligaciones económicas.

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Y es algo que cada vez es más importante, si se tiene en cuenta el incremento de los costes de mantenimiento de las comunidades. La subida de la electricidad, el agua, los seguros o los contratos de limpieza ha provocado que muchas comunidades sean especialmente estrictas con los impagos, ya que las deudas de unos pocos vecinos terminan repercutiendo en el resto.

La obligación de contribuir a los gastos comunes

La Ley de Propiedad Horizontal establece que todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades comunes.

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Una piscina privada por cada tres habitantes: estos son los municipios madrileños donde los vecinos se refrescan mucho mejor en verano.

Las cuotas comunitarias sirven para financiar desde el mantenimiento del ascensor hasta la limpieza de zonas comunes, pasando por jardines, conserjería, sistemas de seguridad o piscinas. Cuando un propietario deja de pagar, la comunidad debe seguir afrontando esos gastos, lo que genera tensiones y desequilibrios en las cuentas.

Precisamente para combatir esta situación, la legislación dota a las comunidades de herramientas para reclamar las cantidades adeudadas y proteger los intereses de los vecinos que sí cumplen con sus obligaciones.

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¿Puede impedirse el acceso a la piscina?

La piscina es uno de los elementos que más controversias genera porque se considera un servicio de disfrute recreativo. Varias comunidades han optado por limitar el acceso a estas instalaciones a aquellos propietarios que tienen deudas con la comunidad.

La clave está en que la medida haya sido aprobada correctamente por la comunidad y figure en sus normas internas o en acuerdos válidamente adoptados por la junta de propietarios. Además, debe afectar exclusivamente al uso de instalaciones recreativas o de ocio y no implica una privación del derecho de propiedad sobre la vivienda.

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Varios vecinos de una comunidad en España debaten el cartel de "Se alquila espacio común" expuesto en el tablón de anuncios de su portal, una medida para generar ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, muchas urbanizaciones utilizan sistemas de tarjetas electrónicas, llaves magnéticas o listados de acceso que permiten impedir la entrada a la piscina a quienes figuran como morosos.

Lo que la comunidad no puede hacer

Sin embargo, la capacidad de actuación de la comunidad tiene límites. La legislación no permite que se prive a un propietario de derechos esenciales vinculados a su condición de titular de la vivienda.

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Por ejemplo, no se le puede impedir acceder a su casa, utilizar elementos imprescindibles para la habitabilidad del inmueble o participar en determinados servicios básicos. Tampoco pueden imponerse sanciones arbitrarias o desproporcionadas que no estén respaldadas por acuerdos comunitarios adoptados conforme a la ley.

Además de la piscina, pierde otros derechos

La Ley de Propiedad Horizontal también limita la participación de estos propietarios en la toma de decisiones de la comunidad. En concreto, los propietarios que no estén al corriente de pago de todas las deudas vencidas pueden asistir a las juntas de vecinos, pero no tienen derecho a votar mientras mantengan esa situación.

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Se trata de una medida destinada a evitar que quienes no contribuyen económicamente al sostenimiento del edificio puedan influir en decisiones que afectan al conjunto de propietarios.