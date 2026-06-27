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El desayuno de Karlos Arguiñano a los 77 años: “El café es para los estudiantes, a mí me gusta empezar el día con un huevo frito, cebolla y cabeza de jabalí”

El chef sostiene que la calidad y la variedad son claves y prefiere las proteínas y las grasas saludables

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El desayuno de Karlos Arguiñano. (Europa Press)
El desayuno de Karlos Arguiñano. (Europa Press)

El conocido chef Karlos Arguiñano, a sus 77 años, no solo mantiene intacta su pasión por la cocina, sino que también sorprende con su rutina matinal, alejada de los hábitos convencionales. En una reciente visita a El Hormiguero, el cocinero vasco compartió detalles sobre su desayuno, fiel a su estilo directo y repleto de sentido del humor. Para Arguiñano, la primera comida del día debe tener sustancia: “Cojo la sartén y pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita. El café es para estudiantes”, relató ante las risas del público.

El chef, célebre por popularizar la cocina “rica y con fundamento” en la televisión española, defendió su elección de alimentos contundentes para empezar la jornada con energía. Arguiñano explicó que cada mañana se acerca al gallinero, ubicado a 30 metros de su casa, para recoger un huevo fresco. Después, lo cocina a su gusto, ya sea frito, en revuelto o en tortilla, y acompaña el plato con cabeza de jabalí y cebolleta frita. Todo ello, según confesó, lo disfruta en la intimidad de su cocina, incluso a veces desayunando desnudo, un detalle que no dudó en compartir con tono cómico durante la entrevista.

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Para Arguiñano, el desayuno va mucho más allá del simple café o las opciones ligeras. Sostiene que la calidad y la variedad son claves para comenzar bien el día, y prefiere las proteínas y las grasas saludables recomendadas por los expertos en nutrición. Su costumbre de preparar el desayuno con ingredientes frescos y naturales refleja su filosofía culinaria, basada en la cercanía al producto y el respeto por la tradición, elementos que también transmite en sus populares programas y libros de recetas.

La importancia del desayuno en la rutina de Arguiñano

El desayuno revelado por Arguiñano no solo causa simpatía por las anécdotas que lo rodean, sino que también ilustra una visión muy personal sobre la alimentación. El chef defiende la presencia de huevos, carnes magras y verduras como base de un desayuno completo, alejándose de la idea de que lo matutino debe ser necesariamente ligero o rápido.

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Cuánto cuesta comer en el restaurante de Arguiñano: todo el mundo dice lo mismo sobre el precio.

Su elección refleja una tendencia cada vez más valorada por nutricionistas: incluir proteínas y grasas de calidad en la primera comida del día para aportar energía y saciedad. La naturalidad con la que Arguiñano comparte estos hábitos refuerza su imagen cercana y auténtica, conectando con un público que aprecia tanto su maestría culinaria como su espontaneidad dentro y fuera de la cocina.

Una vida dedicada a la cocina y al público

A lo largo de décadas de carrera, Karlos Arguiñano se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a su personalidad abierta y su inconfundible sentido del humor. Su estilo ha convertido cada aparición televisiva en un momento de complicidad con el espectador, elevando recetas sencillas a la categoría de indispensables en muchos hogares.

Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'
Karlos Arguiñano ha dedicado toda su vida a la gastronomía. (Atresmedia)

El chef no solo es reconocido por sus programas de cocina en varios canales y sus numerosos libros de recetas, sino también por los premios y galardones obtenidos a lo largo de su trayectoria. Su restaurante, galardonado con cuatro estrellas Michelin y ubicado frente al mar Cantábrico, es el reflejo de una vida entregada a la gastronomía y al trabajo en familia.

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