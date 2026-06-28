La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.
A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.
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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.
Quiénes lideran el top 3 del Campeonato
Los pilotos que dominan el podio del campeonato de pilotos son: Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton.
Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, llegando a los 171 puntos en lo que va de la competición.
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Por su parte, el piloto británico de la escudería Mercedes le respira la nuca a Antonelli y se encuentra en el segundo puesto con sus 131 puntos, hasta el momento.
Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el tercer puesto. El británico ya suma 125 en lo que va de la campeonato.
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La tabla completa de la F1
1.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 171
2.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 131
3.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 125
4.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 80
5.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 79
6.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 79
7.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 73
8.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 42
9.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 41
10.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 30
11.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 18
12.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 16
13.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 14
14.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 6
15.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 5
16.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 3
17.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 2
18.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 1
19.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 0
20.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
21.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
22.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0
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