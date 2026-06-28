La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

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Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato de pilotos son: Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton.

Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, llegando a los 171 puntos en lo que va de la competición.

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Por su parte, el piloto británico de la escudería Mercedes le respira la nuca a Antonelli y se encuentra en el segundo puesto con sus 131 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Ferrari, con el tercer puesto. El británico ya suma 125 en lo que va de la campeonato.

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La tabla completa de la F1

Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 171

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 131

3.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 125

4.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 80

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 79

6.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 79

7.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 73

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 42

9.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 41

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

11.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 16

13.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 14

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

15.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

16.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

17.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

18.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

19.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

20.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

21.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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