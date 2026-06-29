El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), y la secretaria de organización, Rebeca Torró Soler (i), durante la reunión del Comité Federal del PSOE. (Jesús Hellín/Europa Press)

El PSOE ha dado este fin de semana el pistoletazo de salida a la recta final de la legislatura. La reunión de la dirección socialista en el Comité Federal ha servido para inaugurar, de manera oficiosa, la última etapa de gobierno. No porque Pedro Sánchez haya puesto fecha al final del mandato, sino porque el mensaje que salió de la cita fue precisamente el contrario: no habrá adelanto electoral, el Gobierno agotará la legislatura y el partido debe empezar desde ya a prepararse para las próximas elecciones generales.

Tras semanas marcadas por la crisis provocada por los casos de corrupción que afectan al PSOE, el desgaste político y las dudas sobre la estabilidad del Ejecutivo, el Comité Federal estaba llamado a convertirse en una prueba de fuego para la dirección socialista. Sin embargo, lejos de centrar el debate en la crisis, Sánchez optó por cambiar el foco. Su intervención estuvo mucho menos orientada a defenderse de las polémicas del presente que a dibujar el escenario político de los próximos años.

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La sensación que dejó el encuentro es que el PSOE ha decidido pasar de una fase defensiva a otra claramente propositiva. Si durante los últimos meses el principal objetivo era contener el desgaste y garantizar la supervivencia parlamentaria del Gobierno, ahora la prioridad pasa por llegar al final de la legislatura en condiciones de disputar las siguientes elecciones. En ese sentido, el Comité Federal no fue tanto una reunión para apagar incendios como el acto que da inicio a una larga campaña política.

Del Gobierno al candidato

Ese cambio de etapa quedó reflejado, sobre todo, en el tono del propio Pedro Sánchez. Más que el discurso de un presidente preocupado por sacar adelante las próximas votaciones en el Congreso, su intervención recordó al de un candidato que empieza a construir el relato con el que pretende presentarse de nuevo ante los ciudadanos.

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El secretario general del PSOE volvió a reivindicar los datos económicos de España, defendió las políticas sociales impulsadas durante la legislatura y situó una vez más al Partido Popular y Vox como la principal alternativa frente a la que movilizar al electorado progresista. El mensaje fue prácticamente el mismo que ya utilizó en la campaña de las elecciones generales de 2023: frente a un Gobierno socialista que presume de crecimiento económico, empleo y estabilidad, una derecha cuya llegada al poder supondría, según el PSOE, un cambio de modelo político.

No fue casualidad que gran parte del discurso estuviera construido mirando hacia el futuro. Sánchez apenas dedicó tiempo a explicar la gestión cotidiana del Ejecutivo y prefirió insistir en la necesidad de mantener el proyecto político socialista durante los próximos años. Es una narrativa propia de quien ya no solo gobierna, sino que empieza a pedir de nuevo la confianza de los ciudadanos.

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La propia organización del partido acompaña esa estrategia. El PSOE aprovechó el Comité Federal para activar el calendario de primarias con el que elegirá a sus candidatos autonómicos y municipales, un movimiento habitual cuando comienza un nuevo ciclo electoral y que evidencia que la maquinaria interna ya ha empezado a funcionar.

El presidente Pedro Sánchez, en una reunión de la Ejecutiva del PSOE. (PSOE/Eva Ercolanese)

El optimismo de Sánchez frente a un escenario cada vez más complicado

El problema para el presidente del Gobierno es que esa estrategia arranca en el momento políticamente más complejo desde su llegada a La Moncloa. Mientras Sánchez transmite un mensaje de confianza y asegura que el PSOE volverá a competir por la victoria, el Ejecutivo continúa rodeado de dificultades en prácticamente todos los frentes.

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La primera sigue siendo la parlamentaria. La mayoría que sostiene al Gobierno continúa siendo extremadamente frágil y depende de socios cuyos intereses cambian en función de cada negociación. Junts se ha convertido en el ejemplo más evidente de esa inestabilidad. Sus votos son imprescindibles para buena parte de las iniciativas del Ejecutivo, pero también han provocado importantes derrotas parlamentarias durante los últimos meses, obligando al Gobierno a negociar prácticamente cada proyecto de ley.

A esa incertidumbre se añade la presión judicial. Las investigaciones que afectan al entorno socialista —desde el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al de la ‘fontanera’ Leire Díez, pasando por el ‘caso Koldo’, en el que el exministro José Luis Ábalos ya ha sido condenado a prisión, y la innvestigación contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez— han condicionado buena parte de la agenda política de las últimas semanas y siguen proyectando una sombra sobre el Gobierno. Durante su intervención, Sánchez volvió a denunciar lo que considera una ofensiva política y judicial contra su partido y defendió tanto la actuación del Ejecutivo como la de las personas de su entorno señaladas por distintos procedimientos.

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El frente interno tampoco ha desaparecido. Aunque el Comité Federal terminó con una fotografía de unidad, esa imagen no ocultó que siguen existiendo discrepancias dentro del PSOE. Emiliano García-Page volvió a marcar distancias con la dirección federal al reclamar más autocrítica y cuestionar la estrategia seguida por el partido, convirtiéndose una vez más en la principal voz crítica dentro de la organización. El resto de dirigentes optó por respaldar públicamente a Sánchez, conscientes de que abrir un debate interno en este momento solo contribuiría a aumentar el desgaste.

Mientras tanto, las encuestas continúan dibujando un escenario poco favorable para los socialistas. La mayoría de los sondeos publicados durante los últimos meses sitúan al Partido Popular por delante del PSOE, una fotografía que contrasta con el optimismo mostrado por el presidente del Gobierno durante el Comité Federal.

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado en la reunión del Comité Federal que su partido no se ha financiado ilegalmente y defiende las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año. (Fuente: Imágenes Satélite PSOE)

Precisamente ahí reside uno de los aspectos más llamativos del nuevo escenario político. Mientras buena parte del análisis político pone el foco en la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, las investigaciones judiciales, las tensiones internas y unas encuestas adversas, Pedro Sánchez ha decidido actuar como si la campaña ya hubiera comenzado. El presidente no dio señales de repliegue ni de resignación. Al contrario, trasladó la imagen de un líder convencido de que todavía puede darle la vuelta a la situación.

Con esa estrategia, el PSOE entra oficialmente en la recta final de la legislatura. El partido ha empezado a reorganizarse, ha activado su calendario interno y ha recuperado un discurso pensado mucho más para el electorado que para el Congreso. Quedan todavía muchos meses por delante, pero el mensaje que dejó el Comité Federal es que los socialistas consideran que la próxima campaña ya está en marcha y que Pedro Sánchez ha decidido afrontarla mucho antes de que los ciudadanos sean llamados a votar.

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