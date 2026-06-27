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El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

El experto remarcó que la conexión física entre Sicilia y Calabria no solo resolvería una demanda logística, sino que representaría un símbolo de progreso

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Montaje del experto, el puente y las pirámides
El egiptólogo habla de las pirámides y el puente del estrecho de Messina. (Montaje Infobae)

El egiptólogo Zahi Hawass sorprendió en la reciente gala de los Premios Nacionales Thinkgreen, celebrada en Taormina, al comparar la futura construcción del puente sobre el estrecho de Messina con las pirámides del antiguo Egipto. Para Hawass, unir Sicilia y la península italiana mediante una obra de ingeniería moderna sería un acontecimiento de alcance histórico, tan esperado por la sociedad actual como lo fueron las pirámides para el pueblo egipcio hace milenios.

Durante su intervención, el arqueólogo remarcó que la conexión física entre Sicilia y Calabria no solo resolvería una demanda logística, sino que representaría un símbolo de progreso y unidad. Según su visión, la infraestructura podría transformar el día a día de los sicilianos, eliminando la dependencia de barcos y aviones, y al mismo tiempo, abrir nuevas perspectivas para la economía y la integración regional.

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La presencia de Hawass en el evento, presentado por Mario La Rocca, director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Región de Sicilia, otorgó un matiz internacional al debate sobre la trascendencia del puente. El especialista recalcó que, así como las pirámides se erigieron en 28 años con recursos limitados pero con un objetivo común, el puente puede aprovechar los avances técnicos contemporáneos para convertirse en un nuevo emblema de ingeniería y cohesión social.

Avances técnicos y respaldo institucional

El proyecto para el puente sobre el Estrecho de Messina no solo cuenta con defensores en el ámbito cultural, sino también con un respaldo creciente desde las instituciones. Alessandro Morelli, subsecretario de la Presidencia con responsabilidad en CIPE, declaró que la obra es indispensable tanto para Italia como para Europa, subrayando su valor estratégico más allá del territorio insular.

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Jaan Roose cruzó el estrecho de Messina en Italia caminando sobre una cuerda floja

Por su parte, Valerio Mele, director técnico de la empresa Stretto di Messina, detalló que el proceso de autorización está avanzado y que la resolución definitiva podría llegar antes de que termine el verano. La empresa completó ya las exigencias del Tribunal de Cuentas y formalizó acuerdos con las autoridades regionales y ministeriales, pasos considerados clave para iniciar la construcción antes de fin de año. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la consulta al Consejo Superior de Obras Públicas refuerzan la viabilidad del proyecto.

El puente en comparación con las pirámides

Para Zahi Hawass, el puente representa mucho más que una solución de movilidad. Su paralelismo con las pirámides enfatiza el valor de las grandes obras como motor de identidad y cohesión. La expectativa que genera esta infraestructura responde, desde su punto de vista, a una necesidad profundamente arraigada en la sociedad siciliana: la de superar barreras históricas y forjar nuevos horizontes.

El futuro puente sobre el estrecho de Messina. (Webuild)
El futuro puente sobre el estrecho de Messina. (Webuild)

La idea de Hawass conecta pasado y futuro, al situar el puente en el mismo plano simbólico que los monumentos egipcios. El proyecto, tras años de debate, parece más cerca que nunca de materializarse, impulsado por la confluencia de respaldo técnico, determinación política y la aspiración compartida de dejar una huella duradera en la historia del Mediterráneo.

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