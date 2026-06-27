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Así es la casa que se está construyendo Melendi en Boadilla del Monte mientras vive de alquiler en La Finca: de estilo mediterráneo con grandes ventanales

Tras vender la casa en la que vivía con su familia también en Boadilla, el cantante ya está rematando los últimos detalles de su nuevo hogar

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Melendi, en montaje de 'Infobae' (Pexels/Europa Press)
Melendi, en montaje de 'Infobae' (Pexels/Europa Press)

Hace unos días salía a la luz que Melendi estaba viviendo de alquiler tras vender su casa. Sin embargo, este movimiento cobra sentido ahora porque en realidad, según El Español, se está construyendo una casa en Boadilla del Monte mientras reside de alquiler en La Finca, una situación temporal que explica por qué el cantante vendió su anterior vivienda y prevé una nueva mudanza junto a su mujer, Julia Nakamatsu, y sus hijos.

El artista ha levantado en la zona de Las Lomas el que será su hogar definitivo, después de una breve etapa en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid que no le ha resultado del todo satisfactoria. El alquiler de la vivienda en La Finca asciende a 25.000 euros al mes y, según la información del citado medio, esa cifra se ha sumado a otro factor decisivo: Melendi no ha terminado de sentirse cómodo con el nivel de seguridad de la urbanización en la que vivía y nunca contempló echar raíces allí.

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La nueva vivienda se levanta sobre un terreno que el cantante compró hace años también en Boadilla del Monte. El traslado a La Finca, donde viven nombres conocidos como Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez o Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, respondía desde el principio a una solución provisional mientras avanzaban las obras. La publicación describe la futura casa como un chalet unifamiliar de una sola planta, con un diseño vanguardista de líneas horizontales. El volumen superior, acabado en negro texturizado, vuela sobre la fachada para aportar protección solar pasiva y reforzar esa lectura horizontal del conjunto.

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La nueva casa de Melendi

La fachada combina paños de mortero en color crema claro con cerramientos de vidrio y paneles fijos de madera natural. El resultado, de acuerdo con las imágenes mostradas por El Español, busca una estética mediterránea contemporánea y una relación directa entre el interior y el jardín. Los ventanales, de suelo a techo y enmarcados con carpintería negra, anticipan estancias con abundante luz natural.

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El citado medio añade que el interior se está resolviendo con materiales de primera calidad y que tanto Melendi como Julia Nakamatsu están escogiendo uno a uno los elementos decorativos de cada espacio. La parcela queda resguardada de la calle por un vallado de lamas metálicas verticales en negro mate apoyado sobre un zócalo de hormigón visto. Esa solución, garantiza la privacidad tan preciada del cantante hacia el interior sin renunciar a la integración estética con la vivienda.

La casa contará también con una garita de seguridad acristalada desde la que se controlará el sistema de videovigilancia, todavía pendiente de rematar. Todo el proyecto, además, respeta el arbolado ya existente en la finca, donde sobresalen grandes pinos situados tanto delante como detrás de la valla. Las obras se encuentran en su fase final de ejecución. A través de una furgoneta de reformas y un camión, se están transportando los últimos remates antes de la instalación definitiva de la familia.

Melendi y Julia Nakamatsu asisten a la entrega de los le Gourmet Awards 2024. (Francisco Guerra / Europa Press)
Melendi y Julia Nakamatsu asisten a la entrega de los le Gourmet Awards 2024. (Francisco Guerra / Europa Press)

La nueva etapa familiar de Melendi

La previsión es que el cantante, su esposa y sus hijos se muden pronto para retomar su vida en Boadilla del Monte, el municipio donde han encontrado la tranquilidad y, ahora también, la privacidad que buscaban. La zona también les ofrece una rutina más cómoda que la de La Finca, donde no terminarán de echar raíces, con espacios de ocio, compras y restauración cerca de casa.

El artista tiene cinco hijos. Los mayores son Carlota y Marco, nacidos de relaciones anteriores con Miriam Martínez de la Vega y la cantante sevillana Dámaris Abad, conocida como La Dama. Los tres pequeños, Lola, Abril y Dakota, nacieron de su matrimonio con la modelo y bailarina argentina Julia Nakamatsu. La decisión de alquilar en lugar de comprar una nueva propiedad respondía precisamente a que la vivienda definitiva ya estaba en marcha y a la búsqueda de más espacio y una mayor sensación de seguridad para una familia de cinco hijos.

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