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Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Tras el primer partido de dieciseisavos de final, Sudáfrica ha quedado eliminada en Los Ángeles y se despide del Mundial 2026

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El capitán canadiense, Stephen Eustaquio, marca el gol de la victoria en el minuto 93. / Reuters - Daniel Cole
El capitán canadiense, Stephen Eustaquio, marca el gol de la victoria en el minuto 93. / Reuters - Daniel Cole

Las selecciones de fútbol masculino de Canadá y Sudáfrica han jugado este domingo en el Estadio de Los Ángeles un partido marcado por un hecho inédito: ambos equipos han alcanzado, por primera vez, una fase eliminatoria del Mundial. Lo excepcional del partido de esta noche también ha sido la permanencia en la Copa del Mundo 2026 de los Canucks, quienes pasan a octavos de final por vez primera tras marcar un tanto en el último minuto de partido. El autor del gol que ha llevado a la victoria a los canadienses ha sido Stephen Eustaquio, el capitán.

Con este encuentro han dado comienzo los dieciseisavos de final, momento en que 32 selecciones, de 48 que empezaron el pasado 11 de junio, se disputarán los octavos. Tan solo 16 de estos equipos continuarán el camino hacia la final, con eliminación directa en todos sus encuentros a partir de ahora. Tras la eliminaicón de Sudáfrica, Canadá se enfrentará al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos, que tendrá lugar este martes 30 a las 3:00 horas de la madrugada (hora peninsular España).

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El tanto ha llegado en un tiro libre de Eustáquio desde fuera del área, que se ha colado en la portería rival y ha sellado un triunfo agónico para los norteamericanos. El equipo canadiense, subcampeón del Grupo B, ha salido con una propuesta ofensiva y ha generado más oportunidades en el inicio, pese a la ausencia en el once de Alphonso Davies, a quien el cuerpo técnico no quiso arriesgar por su proceso de regreso tras una lesión.

En la segunda parte, los africanos han rozado el gol con un remate lejano que ha golpeado de lleno en el travesaño, mientras que Canadá ha vuelto a insistir con un disparo de Tani Oluwaseyi, que ha despejado Williams. Más tarde, el seleccionador Jesse Marsch dio entrada a Davies, que asistió a Jacob Shaffleburg en una acción que casi termina en el 0-1 en el minuto 75.

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Aficionados de la selección canadiense celebran el pase a octavos de final en el primer día de dieciseisavos. / Reuters - Jennifer Gauthier
Aficionados de la selección canadiense celebran el pase a octavos de final en el primer día de dieciseisavos. / Reuters - Jennifer Gauthier

Un partido tenso resuelto en el minuto 93: la ‘Mama Joy’ no da suerte suficiente a la selección sudafricana

La previa en las tribunas ha tenido como figura central a Joyce “Mama Joy”, referente de la afición sudafricana, al frente de un grupo que ha llegado a Estados Unidos para alentar a los Bafana Bafana (como se conoce a los seguidores del equipo africano) entre banderas, atuendos coloridos y vuvuzelas. Poco más de dos semanas ha durado la experiencia para el equipo africano, ya que esta noche se despiden del certamen tras perder, en el último minuto de partido, frente a los canadienses. “Venimos de todos lados, de Nueva York, de Toronto. Esperamos una victoria, nada más que eso”, comentaba un hincha, identificado como Jason, al arranque del encuentro a la Agencia EFE.

En lo deportivo, Alphonso Davies ha empezado el partido como suplente en Canadá, que lo ha reservado para el duelo ante Sudáfrica. El equipo del entrenador Jesse Marsch ha salido con un 4-4-2, con Stephen Eustáquio como capitán y Jonathan David en el ataque, según ha explicado la agencia de comunicación.

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1 - ES

La alineación canadiense ha incluido a Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Eustáquio, David, Liam Millar, Tani Oluwaseyi, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Tajon Buchanan, Richie Laryea y Nathan Saliba. Por su parte, el equipo de Sudáfrica ha formado alineación con Ronwen Williams y un 4-2-3-1 integrado por Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa, Khuliso Mudau y Ime Okon.

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