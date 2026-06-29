España

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy lunes 29 de junio

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Guardar
Google icon
El mercado del aceite de oliva es uno de los más importantes para España (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mercado del aceite de oliva es uno de los más importantes para España (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado español del aceite de oliva ha presentado sus precios más recientes en las variedades virgenextra, virgen y lampante para este lunes 29 de junio de 2026.

España es el principal exportador mundial de aceite de oliva. De acuerdo con el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), más de la mitad de las exportaciones salen de nuestras fronteras. Por ello este producto y su precio en el mercado son de vital importancia para el país.

PUBLICIDAD

Las fluctuaciones del aceite de oliva en el mercado mayorista afecta directamente en los costos al consumidor y funciona al sector para analizar posibles escenarios en cuanto a la cotización del producto por eso es importante mantenerse actualizado.

Precio del mercado de aceite de oliva

Aquí está la cotización actualizada del aceite de oliva en su precio euro/kilogramo en sus versiones virgen extra, virgen y lampante, de acuerdo datos de Infaoliva, las Almazaras Federadas de Córdoba y la Junta de Andalucía.

PUBLICIDAD

INFAOLIVA

Aceite de oliva virgen: 3.254 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.496 €

Aceite de oliva lampante: 3.025 €

ALMAZARAS FEDERADAS DE CÓRDOBA

Aceite de oliva virgen: S.C.

Aceite de oliva virgen extra : 3.663 €

Aceite de oliva lampante: 3 €

JUNTA DE ANDALUCÍA

Aceite de oliva virgen: 3.39 €

Aceite de oliva virgen extra: 3.93 €

Aceite de oliva lampante: 3.04 €

Cuál es la diferencia entre aceite de oliva virgen extra, virgen y lampante

Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen varios tipos de aceite de oliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceite de oliva virgen extra:

Este tipo de aceite de oliva es el de mejor calidad. Se extrae mediante procedimientos mecánicos y se considera como un zumo de olivas, lo que le permite conservar intactas todas sus características organolépticas y mantener todas las propiedades.

El aceite de oliva virgen extra debe tener una acidez menor de 0,8 % y no debe poseer ningún defecto organoléptico en cata.

En esta versión es apto para la venta al consumidor final y es ideal para preparaciones en crudo.

Aceite de oliva virgen:

Al igual que el extra virgen, esta versión también se extrae exclusivamente mediante procedimientos mecánicos, considerándose un zumo de olivas.

Sin embargo, en este caso la acidez debe ser menor del 2 % y sí puede presentar algún defecto organoléptico en cata en cuanto a olor o sabor.

De igual manera es apto para la venta al consumidor final y es el más apropiado para guisos de cualquier tipo.

Aceite de oliva lampante:

Este tipo de aceite de oliva se caracteriza por tener mucha acidez, así como un sabor y un olor muy desagradable que impide su consumo.

El origen de su nombre se debe a su uso tradicional como combustible en las lámparas de aceite.

Tiene una acidez mayor de 2 grados y no es apto para el consumo, ya que hay que refinarlo.

No han sido tiempos fáciles para el mercado de aceite de oliva (EFE)

La lucha contra el clima y la incertidumbre

El 2025 no fue el mejor año para los productores de aceite de oliva, debido a que los cambios climáticos afectaron el mercado de este producto tan importante para el país.

Las condiciones climáticas extremas han tenido un impacto tal en el aceite de oliva que los expertos de la revista Olive Oil Times prevén una menor producción para el resto de la campaña 2025/2026 que podría a su vez definir las fluctuaciones de precio. Sin embargo, todo está sujeto a las condiciones del clima durante los próximos dos meses. 

“Expertos y analistas de seis de los mayores países productores de aceite de oliva del mundo estiman que la producción en estos países podría alcanzar los 2.65 millones de toneladas métricas”, señala la revista especializada Olive Oil Times.

La previsión es que la producción de aceite de oliva durante los próximos meses en Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía disminuya en comparación con los 2.94 millones de toneladas producidas en la campaña 2024/25. Sin embargo, existe la esperanza de que supere la media quinquenal de 2.41 millones de toneladas.

El MAPA, ante las abundantes lluvias y las temperaturas suaves de primavera, no descartaba una "cosecha cuantiosa en 2025/26", por lo que en agosto sometió a consulta pública un proyecto de norma de comercialización de aceite para poder activar en la próxima campaña la retirada de producto para evitar su venta por debajo de costes.

La posible aplicación del mecanismo de retirada del mercado de aceite para la próxima campaña está a la espera de la publicación de la orden definitiva que, según ha precisado Agricultura, solo se realizará "si finalmente se constatan estimaciones de producciones elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado".

Temas Relacionados

Precio aceite de oliva en EspañaPrecio del aceite de oliva en EspañaPrecio del Aceite de Olivaespaña-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué se hinchan los pies en verano

Las altas temperaturas dificultan la circulación sanguínea y favorecen la acumulación de líquidos

Por qué se hinchan los pies en verano

Embalses de agua: la reserva bajó este 29 de junio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este 29 de junio

Cambio de euro a dólar hoy 29 de junio: cómo está la cotización y previsiones

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cambio de euro a dólar hoy 29 de junio: cómo está la cotización y previsiones

Los mejores pueblos de Navarra para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: el medievo como escenario y el vino como acompañante

Los municipios de Ujué, Olite, Ochagavía, Tudela e Isaba son cinco alternativas desde donde admirar el fenómeno celeste, además de adentrarse en el legado medieval de la región

Los mejores pueblos de Navarra para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: el medievo como escenario y el vino como acompañante

El bizcocho de chocolate del chef Jordi Cruz: es alto en proteína, no tiene gluten y solo necesita 4 ingredientes

Para los amantes de la repostería saludable o los alérgicos, esta receta del chef Cruz es una opción rica y dulce

El bizcocho de chocolate del chef Jordi Cruz: es alto en proteína, no tiene gluten y solo necesita 4 ingredientes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

Hacienda moderniza el “terror de los narcos” y se gasta 2,6 millones de euros en dos lanchas de asalto para seguir cazando a los veleros de la coca

El PSOE pisa el acelerador hacia las urnas: Pedro Sánchez convierte el Comité Federal en el inicio oficioso de la campaña electoral

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

ECONOMÍA

Aviso del BCE: los precios de la energía mantendrán la inflación por encima del 3% hasta bien entrado 2027

Aviso del BCE: los precios de la energía mantendrán la inflación por encima del 3% hasta bien entrado 2027

El aceite de oliva ya no es rentable para el 75% de los productores españoles: “Nos empujan al abandono”

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España