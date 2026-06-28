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Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina

Es una opción sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

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Tazón de vidrio con ensalada de pasta, salsa rojiza, granos de maíz, cubos de queso, tomate seco y perejil. Dos utensilios de madera para servir.
Ensalada de pasta al pesto rosso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano es la época de las ensaladas. Ante las altas temperaturas, una de las mejores opciones para disfrutar de un plato ligero y fresco. Sin embargo, muchas veces recurrimos a las opciones clásicas.

Si estás buscando una receta para innovar este verano, esta ensalada de pasta al pesto rosso es una buena opción. Consiste en pasta corta cocida, mezclada con verduras frescas troceadas, maíz dulce y perlas de mozzarella. El aliño se elabora con un pesto rojo triturado en frío, a base de tomates secos, almendras, albahaca fresca, parmesano y aceite de oliva.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 250 g de pasta
  2. 1 pimiento verde italiano pequeño
  3. 1 trozo de pimiento rojo
  4. 2 chalotas
  5. 1 pepino
  6. 1 tomate
  7. 1 lata de maíz dulce
  8. Perlas de mozzarella (al gusto)
  9. 5 tomates secos en aceite
  10. 1 diente de ajo
  11. 1 puñado de almendras (o piñones)
  12. 1 puñado de albahaca fresca
  13. 50 g de parmesano rallado
  14. Aceite de oliva virgen extra
  15. Un poco de aceite de los tomates secos
  16. Sal (si hace falta)

Cómo hacer ensalada de pasta al pesto rosso, paso a paso

  1. Cocina la pasta en abundante agua con sal, siguiendo las indicaciones del paquete. Después, escurre y enfría bajo el grifo.
  2. Corta el pimiento verde, el pimiento rojo, las chalotas, el pepino y el tomate en dados pequeños para que se integre mejor.
  3. Escurre el maíz dulce y resérvalo.
  4. Mezcla la pasta ya fría con todas las verduras y el maíz en un bol grande.
  5. Para el pesto rosso: tritura los tomates secos, el ajo, las almendras, la albahaca y el parmesano. Añade aceite de oliva y un poco del jugo de los tomates. Ajusta la sal al gusto.
  6. Incorpora el pesto a la mezcla de pasta y verduras. Remueve para que todo quede bien impregnado.
  7. Añade las perlas de mozzarella justo antes de servir para que mantengan su textura y su sabor.
  8. Enfría la ensalada en la nevera durante 30 minutos para potenciar los sabores.
  9. Remueve bien antes de servir para distribuir el pesto de forma uniforme.
Descubre cinco recetas variadas y saludables perfectas para preparar con antelación y llevar en táper. En este video te mostramos cómo hacer una ensalada de lentejas, escalope de pollo, espinacas a la crema, albóndigas en salsa de mostaza y bacalao con patatas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro platos contundentes. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de este plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal
  • Proteínas: 15 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 48 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada de pasta al pesto rosso puede conservarse en la nevera durante aproximadamente 2 o 3 días si se guarda en un recipiente hermético. Es importante que esté bien tapada para evitar que los ingredientes pierdan frescura o se deterioren.

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En el caso de la mozzarella, lo ideal es añadirla en el momento de servir para que conserve su textura. Pasado ese tiempo, la calidad y el sabor del plato comienzan a disminuir notablemente, por lo que no se recomienda su consumo prolongado.

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