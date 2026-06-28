Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina

Ensalada de pasta al pesto rosso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano es la época de las ensaladas. Ante las altas temperaturas, una de las mejores opciones para disfrutar de un plato ligero y fresco. Sin embargo, muchas veces recurrimos a las opciones clásicas.

Si estás buscando una receta para innovar este verano, esta ensalada de pasta al pesto rosso es una buena opción. Consiste en pasta corta cocida, mezclada con verduras frescas troceadas, maíz dulce y perlas de mozzarella. El aliño se elabora con un pesto rojo triturado en frío, a base de tomates secos, almendras, albahaca fresca, parmesano y aceite de oliva.

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Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

250 g de pasta 1 pimiento verde italiano pequeño 1 trozo de pimiento rojo 2 chalotas 1 pepino 1 tomate 1 lata de maíz dulce Perlas de mozzarella (al gusto) 5 tomates secos en aceite 1 diente de ajo 1 puñado de almendras (o piñones) 1 puñado de albahaca fresca 50 g de parmesano rallado Aceite de oliva virgen extra Un poco de aceite de los tomates secos Sal (si hace falta)

Cómo hacer ensalada de pasta al pesto rosso, paso a paso

Cocina la pasta en abundante agua con sal, siguiendo las indicaciones del paquete. Después, escurre y enfría bajo el grifo. Corta el pimiento verde, el pimiento rojo, las chalotas, el pepino y el tomate en dados pequeños para que se integre mejor. Escurre el maíz dulce y resérvalo. Mezcla la pasta ya fría con todas las verduras y el maíz en un bol grande. Para el pesto rosso: tritura los tomates secos, el ajo, las almendras, la albahaca y el parmesano. Añade aceite de oliva y un poco del jugo de los tomates. Ajusta la sal al gusto. Incorpora el pesto a la mezcla de pasta y verduras. Remueve para que todo quede bien impregnado. Añade las perlas de mozzarella justo antes de servir para que mantengan su textura y su sabor. Enfría la ensalada en la nevera durante 30 minutos para potenciar los sabores. Remueve bien antes de servir para distribuir el pesto de forma uniforme.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para cuatro platos contundentes. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de este plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal

Proteínas: 15 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 48 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada de pasta al pesto rosso puede conservarse en la nevera durante aproximadamente 2 o 3 días si se guarda en un recipiente hermético. Es importante que esté bien tapada para evitar que los ingredientes pierdan frescura o se deterioren.

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En el caso de la mozzarella, lo ideal es añadirla en el momento de servir para que conserve su textura. Pasado ese tiempo, la calidad y el sabor del plato comienzan a disminuir notablemente, por lo que no se recomienda su consumo prolongado.