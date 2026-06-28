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Las 3 plantas que deberías tener en tu cuarto para dormir mejor, según un jardinero: “Absorbe el 90% de monóxido de carbono y las porquerías que sueltan los muebles”

El experto asegura, frente a los mitos populares, que las plantas “no te roban el oxígeno por la noche”

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Dormitorio con cama, mesilla de noche y lámpara. Ventana con luz solar. Múltiples plantas de interior en macetas decoran la habitación.
Un dormitorio moderno con plantas de interior recibe luz solar directa que ingresa por una ventana junto a la cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, ha circulado el mito de que dormir con plantas en la habitación es perjudicial para la salud. El argumento que se escondía detrás de esta creencia popular sugiere que, al liberar dióxido de carbono durante la noche, las plantas podrían robarnos el oxígeno y afectar negativamente la respiración. Sin embargo, el jardinero experto detrás de @jardineriacaldero, sostiene: “No, no te roban el oxígeno por la noche, eso es un mito”.

Como respalda la web de Casa Planta, las cantidades de dióxido de carbono que emiten son extremadamente pequeñas en comparación con nuestras propias necesidades. De hecho, el jardinero Calderón explica que su acción “es justo al revés, te ayudan a dormir mejor”. Por eso ha enumerado tres plantas que “deberías tener en tu dormitorio y la número uno te limpia el aire mientras estás roncando”, asegura.

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Planta sanseviera en maceta color terracota sobre una mesa de noche de madera clara, junto a una cama con ropa blanca y una ventana con cortinas.
Una planta sanseviera en maceta decora una mesa de noche junto a una cama con sábanas blancas, recibiendo luz de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ‘lengua de suegra’ que sobrevive a cualquier adversidad

En tercer puesto, el experto propone a la sansevieria, popularmente conocida como Espada de San Jorge, Cola de lagarto o Lengua de suegra. “Es una de las pocas plantas en el mundo que suelta oxígeno por la noche y está contrastado”, explica. De esta forma, “mientras tú duermes, ella está fabricando aire limpio por la noche”, añade.

Además, dentro del mundo de la jardinería, es una de las plantas de interior más valoradas por su increíble capacidad de supervivencia. Originaria de África, esta especie exótica de la familia de las asparagales destaca por resistir condiciones climáticas extremas y crecer donde otras plantas no aguantarían, como describen desde Agromatica. Físicamente, la especie más popular, la Sansevieria trifasciata, suele presentar largas hojas lanceoladas que parten de la base, aunque también existen variedades en forma de roseta.

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Lo que hace a esta planta verdaderamente única es su asombrosa versatilidad: se adapta a la perfección tanto a lugares sombríos como a la exposición directa al sol. En cuanto a sus cuidados, es ideal para principiantes, ya que requiere muy poca agua. El exceso de riego es su mayor enemigo, por lo que en invierno basta con regarla una vez al mes. Solo necesita un sustrato muy drenante y una maceta pequeña para prosperar. Su único gran punto débil son las heladas, por lo que no conviene exponerla a temperaturas bajo cero.

Planta de Aloe Vera en maceta de barro con gotas de agua sobre una mesita de noche, cama con sábanas blancas y cabecero de madera, ventana.
Una planta de Aloe Vera en maceta de barro se sitúa sobre una mesita de noche junto a una cama con cabecero de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico con poder curativo

En segunda posición, Calderón propone a la planta de aloe vera, también conocida como sábila. Y es que, “aparte de limpiarte el aire del cuarto, te avisa cuando hay algo raro en el ambiente”, determina el experto. Por lo que “si se llena de humo o productos químicos, le empiezan a salir manchas marrones en la hoja”. Pero sus propiedades van mucho más allá de este magnífico truco.

El aloe es una planta perenne muy apreciada por sus extraordinarias propiedades curativas, como explican en Canari Wiki. Originaria del norte y este de África y de Arabia, esta especie se ha adaptado a la perfección a las Islas Canarias, una región pionera en Europa en su producción y donde crece de forma natural. Físicamente, destaca por su roseta de hojas suculentas, carnosas y de color verde en forma de lanza, cuyos bordes presentan dientes espinosos. Estas hojas, que pueden medir entre 30 y 60 centímetros de largo, ocultan en su interior un gran nivel de nutrientes, vitaminas y minerales.

Al parecer, esta planta actúa como un potente cicatrizante, antiséptico natural y antiinflamatorio, siendo muy útil para tratar quemaduras, dermatitis, acné e incluso dolores articulares. Sin embargo, se debe tener precaución en su uso doméstico directo, pues podría causar irritaciones y reacciones alérgicas. Actualmente, la industria cosmética es la que saca mayor provecho de esta planta a nivel mundial. Como curiosidad, Cristóbal Colón llevó consigo plantas de aloe vera canario en su viaje hacia las Indias para curar a su tripulación, facilitando su rápida expansión por el continente americano.

Planta Cinta colgante en macetero de macramé, pared clara, ventana con luz solar, cabecero de cama de madera, mesilla con taza y libros.
Una planta Cinta cuelga en el interior de un dormitorio, recibiendo luz natural de una ventana lateral y proyectando su sombra en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una planta colgante y la mejor opción para tenerla en la habitación

Por último, y situado en el top 1, el jardinero señala a la cinta, conocida popularmente como lazo de amor. Esta planta tiene “hojas finas y colgantes que mucha gente llama malamadre”. No obstante, “esta es la reina” que “absorbe el 90% de monóxido de carbono y de las porquerías que sueltan los muebles, los enchufes y la tecnología del cuarto”, asegura.

La Chlorophytum comosum es, además, una de las plantas de interior más agradecidas y valoradas en la decoración. Según la descripción de Jardineria On, la originaria de las regiones tropicales y subtropicales de África, se caracteriza por sus hermosas hojas largas, estrechas y arqueadas, que habitualmente presentan un patrón variegado con llamativos tonos verdes, blancos y amarillos. De sus delgados tallos nacen pequeñas flores blancas y sus distintivos “hijuelos” en forma de cascada, los cuales facilitan enormemente su reproducción.

Esta especie destaca por ser extremadamente resistente y fácil de cuidar, lo que la convierte en la opción ideal para principiantes. Sus raíces tuberosas y carnosas le permiten almacenar agua y nutrientes, soportando épocas de sequía o riegos irregulares. Para que prospere, simplemente necesita luz indirecta (evitando el sol directo, que puede quemar sus hojas) y un riego moderado, prefiriendo cierta humedad ambiental.

Además de su enorme atractivo visual, la cinta ofrece fantásticos beneficios para el hogar. Según estudios de la NASA, posee una excelente capacidad para purificar el aire, eliminando toxinas nocivas en interiores como el monóxido de carbono, el formaldehído y el benceno. Por si fuera poco, es totalmente segura y no resulta tóxica para mascotas ni niños, adaptándose a cualquier estancia, desde el salón hasta baños y dormitorios.

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