España

El Gobierno de Canarias confirma que Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, ha fallecido en el doble seísmo de Caracas

Su residencia, que se desplomó por el terremoto, se encontraba en el barrio de Macuto, en La Guaira, decretada “zona de desastre” por las autoridades venezolanas

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Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas (Montaje Infobae)
Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas (Montaje Infobae)

Isabel Jara, la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela desaparecida desde el doble seísmo de magnitud 7,5 y 7,2 que este miércoles ha sacudido el país ha sido localizada sin vida. Según ha informado Europa Press, el Gobierno de Canarias ha confirmado su fallecimiento a través de su portavoz, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Tenerife este viernes para analizar lo acontecido.

Reelegida en mayo presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), Isabel Jara fijó su residencia en La Guaira, el estado venezolano más golpeado por los recientes terremotos y decretado “zona de desastre”. Su edificio, en el barrio de Macuto, se desplomó tras los seísmos. Fue declarada desaparecida en un momento por no poder confirmar su estado ni su paradero, pero finalmente ha trascendido su fallecimiento.

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La cifra de españoles desaparecidos se mantiene, y entre ellos figuran Carmen Elisa León Chinea, presidenta de la Unión Canaria de Venezuela; y Maryan Alejandra Méndez Hernández, integrante de la Oficina del Gobierno de Canarias en La Guaira, junto a su hermana Daniela.

La cifra total de fallecidos, según ha informado la presidenta venezolana Delcy Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal, asciende ahora a 589. El último balance cifraba las muertes en 535.

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*en ampliación

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