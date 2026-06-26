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La historia detrás de la enemistad entre Álex Baena y Fede Valverde: una agresión, un embarazo de riesgo y heridas que siguen abiertas

El reencuentro entre España y Uruguay vuelve a poner el foco en uno de los enfrentamientos más sonados del fútbol de los últimos años

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Fede Varlverde y Álex Baena en un fotomontaje realizado por Infobae.
Fede Varlverde y Álex Baena en un fotomontaje realizado por Infobae.

El partido que enfrentará esta madrugada a España-Uruguay promete emociones fuertes, pero hay un duelo que va mucho más allá del resultado deportivo. El reencuentro entre Álex Baena y Fede Valverde volverá a situar en el foco una historia marcada por el dolor, la tensión y un drama familiar que cambió para siempre la vida del centrocampista uruguayo.

La polémica se remonta a 2023, cuando Valverde atravesaba una situación especialmente delicada junto a su pareja, la periodista Mina Bonino. Ambos esperaban a su segundo hijo, Bautista, pero durante el embarazo recibieron una noticia devastadora. En una carta publicada tiempo después, el futbolista recordó que los médicos les comunicaron que el embarazo presentaba un riesgo muy elevado y que apenas existían posibilidades de que el bebé saliera adelante.

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“Imagínate lo que es escuchar esas palabras: ‘Tu bebé probablemente no lo logre’. No puedo describir el dolor”, confesó el jugador del Real Madrid al recordar aquellos días en una carla publicada en The Players.

Fede Valverde y su pareja, Mina Bonino, en una imagen junto a su hijo (Instagram / @minabonino)
Fede Valverde y su pareja, Mina Bonino, en una imagen junto a su hijo (Instagram / @minabonino)

Lejos de los focos, Valverde aseguró que trató de aparentar fortaleza mientras se derrumbaba en privado. “Sentía que yo tenía que ser la roca porque todos los demás estaban sufriendo”, explicó. Sin embargo, reconoció que, cuando se quedaba solo, pasaba horas llorando y que incluso se encerraba en el baño para desahogarse sin que nadie lo viera.

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La mañana del partido, cuando en teoría tenía que estar concentrándome, estaba tirado en la cama pensando en mi hijo”, relató, dejando entrever el enorme peso emocional que cargaba sobre sus hombros mientras seguía compitiendo al máximo nivel.

Fue precisamente durante ese complicado periodo cuando estalló la polémica con Álex Baena. Según la versión difundida por el entorno de Fede Valverde, el entonces jugador del Villarreal le habría espetado durante un partido una frase relacionada con el delicado embarazo de su pareja: “Llora ahora que tu hijo no va a nacer”. Ese supuesto comentario habría sido el detonante de la agresión que se produjo semanas después a la salida de otro encuentro entre ambos equipos. Sin embargo, Baena ha negado de forma tajante haber pronunciado esas palabras, calificando de “totalmente falso” que hiciera cualquier referencia al hijo del futbolista uruguayo o a la situación que atravesaba su familia.

Álex Baena. (REUTERS/Jordan Godfree)
Álex Baena. (REUTERS/Jordan Godfree)

Semanas después, tras otro enfrentamiento entre Real Madrid y Villarreal, Valverde esperó a Baena en el aparcamiento del estadio y le propinó un puñetazo, un episodio que acaparó portadas y abrió un intenso debate.

Tiempo después, el internacional uruguayo rompió su silencio y explicó cómo vivió aquella situación. “En una cancha de fútbol puedes decirme lo que quieras y no me va a molestar. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano. Habla sobre mi familia… y esto ya no es más fútbol”, escribió.

Incluso admitió que quizá no reaccionó de la mejor manera, aunque defendió que actuó movido por el dolor del momento. “¿Debería haber reaccionado? Quizás no… pero soy un ser humano y a veces tienes que saber plantarte por ti mismo y por tu familia”, reflexionó.

Álex Baena también confesó el impacto que tuvo la polémica

Álex Baena se plantéo dejar el fútbol. (REUTERS)
Álex Baena se plantéo dejar el fútbol. (REUTERS)

Con el paso de los años, Baena también ha querido compartir cómo vivió aquel episodio. En recientes declaraciones, aseguró que toda la repercusión mediática le pasó factura y que estuvo cerca de abandonar su carrera deportiva.

“Me marcó un antes y un después en lo personal. Casi dejo el fútbol por lo que afectó a mi familia”, explicó, añadiendo que las amenazas recibidas y la exposición pública fueron muy difíciles de gestionar.

El futbolista español también deslizó que quizá Valverde mantiene cierta animadversión hacia él. “A lo mejor tiene cierta fijación conmigo”, comentó, aunque reconoció que nunca ha hablado directamente con el uruguayo sobre ese asunto.

Mientras tanto, la historia tuvo un desenlace feliz en el plano personal para Valverde y Mina Bonino. Tras semanas de incertidumbre, los médicos confirmaron que el embarazo evolucionaba favorablemente y su hijo Bautista nació sano. Un alivio que el propio futbolista ha descrito como “la mejor noticia” de sus vidas y que convirtió aquellos meses de angustia en un recuerdo imposible de borrar.

Fede Valverde junto a su mujer y sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @fedevalverde)
Fede Valverde junto a su mujer y sus hijos en una imagen de redes sociales. (Instagram @fedevalverde)

Por eso, cuando esta madrugada España y Uruguay se vean las caras en el Mundial, el reencuentro entre Baena y Valverde volverá a despertar una curiosidad especial. Más allá de la rivalidad deportiva, ambos comparten una historia que mezcló fútbol, sufrimiento familiar y una polémica que, tres años después, sigue muy presente en la memoria de los aficionados.

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