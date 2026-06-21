La reina Mary de Dinamarca apuesta por una firma gaditana en su último evento: su espectacular falda con estampado geométrico

La reina Mary de Dinamarca con un diseño de The IQ Collection (INSTAGRAM).

La reina Mary de Dinamarca volvió a demostrar por qué está considerada una de las figuras más elegantes de las casas reales europeas durante su última aparición pública junto al rey Federico. La pareja acudió a la inauguración de un nuevo espacio expositivo en el museo ARoS de Aarhus, una cita cultural en la que el arte contemporáneo compartió protagonismo con la impecable elección estilística de la soberana.

Los monarcas fueron los primeros visitantes en recorrer la instalación “As Seen Below”, una creación del reconocido artista James Turrell que se incorpora a la oferta artística del museo danés. Sin embargo, más allá del interés de la exposición, fueron los detalles del atuendo de Mary los que captaron todas las miradas y volvieron a situarla como un referente de estilo.

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Para esta ocasión, la reina apostó por una pieza con sello español que refleja su gusto por la moda artesanal y los diseños con personalidad. La protagonista de su conjunto fue una falda de la firma andaluza The IQ Collection, creada por la diseñadora Inés Domecq, cuyos diseños se han convertido en una referencia habitual entre las invitadas más sofisticadas del panorama nacional e internacional.

Diseño de Inés Domeneq en IQ Collection. (The IQ Collection).

La prenda escogida por Mary fue el modelo Austral, una falda de gran presencia visual gracias a su estampado geométrico en tonos burdeos, rojizos y detalles plateados. Además de su llamativa combinación de colores, destaca por su cintura alta y su corte con volumen, una silueta que aporta movimiento, favorece la figura y consigue un equilibrio entre elegancia y comodidad.

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Aunque la propia firma propone combinar esta pieza con un top confeccionado en el mismo tejido para crear un efecto de vestido, la reina danesa decidió darle una interpretación diferente y más sobria. Su elección fue una blusa blanca de seda de Jesper Høvring, una prenda de líneas fluidas con escote en forma de pico, diseño cruzado en la parte frontal y mangas ligeras rematadas con puños.

Al introducir la blusa en el interior de la falda, Mary consiguió potenciar el efecto estilizador del conjunto, logrando un resultado refinado y perfectamente adecuado para un compromiso institucional. Un ejemplo de cómo una prenda con un estampado potente puede convertirse en la gran protagonista del estilismo cuando se combina con básicos atemporales.

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La reina Mary de Dinamarca con un diseño de The IQ Collection (INSTAGRAM).

Unos complementos perfectos

Como complemento, la reina eligió unos salones de tacón en tono gris con un delicado acabado brillante, una opción discreta que armonizaba con los tonos de la falda sin restarle importancia. Sin embargo, fueron sus joyas las que añadieron un componente histórico y exclusivo a su aparición.

Mary lució unos valiosos pendientes de rubíes pertenecientes al joyero de la familia real danesa. Estas piezas cuentan con una historia centenaria, ya que fueron realizadas con motivo de la coronación de Napoleón Bonaparte y estuvieron vinculadas a su entorno más cercano antes de acabar formando parte del patrimonio de la monarquía danesa. La reina permitió que destacaran especialmente gracias a un elegante recogido en forma de moño que despejaba completamente el rostro.

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La elección de Mary confirma además el éxito internacional de The IQ Collection, una marca española que ha conquistado a numerosas personalidades del mundo de la moda y la sociedad. Entre sus seguidoras se encuentran nombres como Eugenia Martínez de Irujo, Tana Rivera, Paz Vega, Victoria Federica, Amelia Bono, Ana Cristina Portillo o Claudia Osborne.