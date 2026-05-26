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El saludo del rey Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños en un balcón medio vacío: las notables ausencias de su madre enferma y sus hijos mayores

Tras la recaída médica de la reina Margarita, la estampa habitual del balcón ha destacado por presentar un grupo reducido de miembros de la familia real danesa

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El saludo del rey Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños en un balcón medio vacío (Grosby)
El saludo del rey Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños en un balcón medio vacío (Grosby)

El tradicional saludo desde el balcón de Amalienborg con motivo del 58 cumpleaños de Federico X de Dinamarca ha estado marcado este año por la notoria ausencia de tres figuras clave de la familia real danesa: su madre, la reina Margarita, y sus hijos mayores, Christian e Isabella. Solo la reina Mary y los mellizos Vincent y Josephine han acompañado al monarca, brindando una imagen inusualmente reducida del núcleo familiar.

El acto de este martes se ha traducido en el grupo más reducido en una celebración de cumpleaños real para la Casa Real de Dinamarca en mucho tiempo. En comparación con años anteriores, cuando Margarita, Isabella e incluso Christian se sumaban al saludo, en esta ocasión han faltado los tres.

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La Casa Real ha confirmado que la reina Margarita, recientemente ingresada de urgencia por un coágulo de sangre en la cadera, permanece hospitalizada y se ha visto obligada a perderse la festividad, siendo la primera vez que falta a la cita. Este mes de mayo ha resultado especialmente complicado para la reina Margarita, quien el pasado 14 de mayo sufrió una angina de pecho y debió someterse a una angioplastia, según el comunicado oficial difundido por la propia Casa Real danesa.

El balcón en el cumpleaños de Federixo X de 2024 (Grosby)
El balcón en el cumpleaños de Federixo X de 2024 (Grosby)

Las ausencias del cumpleaños de Federico X

Al menos, la ausencia de los hijos mayores de Federico X responde a motivos distintos a los de salud. El príncipe Christian, de 20 años y heredero al trono, ha tenido que reincorporarse de inmediato a sus obligaciones militares tras participar el día anterior en el Royal Run, un evento deportivo en el que había tomado parte junto a la familia. Por su parte, la princesa Isabella, de 19 años, se encuentra inmersa en el tramo final de sus exámenes escolares previos a iniciar el servicio militar previsto para este verano, de acuerdo con la información recogida por el medio Se og Hor.

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La celebración de este martes se ha desarrollado en un ambiente muy diferente al del año pasado, tanto en forma como en protagonismo. Federico X ha querido dejar constancia del aniversario con la presentación de tres retratos oficiales, uno de ellos en blanco y negro y ataviado con uniforme de gala, tomados en el Salón del Trono del Palacio de Christiansborg.

El nuevo retrato de Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños (Casa Real danesa)
El nuevo retrato de Federico X de Dinamarca por su 58 cumpleaños (Casa Real danesa)

Federico X arropado por la reina y los mellizos

Los presentes en el balcón han sido únicamente la reina Mary, que ha destacado por un estilismo en azul hielo de Armani con adorno floral, y los hijos pequeños, los mellizos Vincent y Josephine, de 15 años, cuya hermana ha lucido un vestido veraniego de la marca Sandro. Ambos se confirmaron hace apenas un mes ante la presencia del rey Felipe VI, padrino de Vincent.

Durante la jornada, la Casa Real ha dispuesto un sistema de felicitaciones digitales al monarca, habilitado tanto en su página web como en redes sociales. Los problemas de salud de la reina madre no haya podido unirse, mientras que la presencia del heredero y de la princesa Isabella, que sí resultó posible en cumpleaños anteriores, ha sido imposible por motivos de agenda vinculados al servicio militar y los estudios. Pese a todo, el día anterior, los reyes si pudieron celebrarlo con sus cuatro hijos.

Estos son los miembros de la familia real de Dinamarca

El carácter excepcional de la jornada ha quedado reforzado por la circunstancia médica de la reina Margarita, que a sus 86 años permanece ingresada tras haber recaído solo una semana después de recibir el alta. La última hospitalización se ha producido por un coágulo de sangre en la zona de la cadera, diagnosticado tras una tomografía computarizada a causa de una caída. En el episodio previo, que derivó en cinco días de hospitalización y una angioplastia, Margarita había sufrido una angina de pecho el 14 de mayo y fue dada de alta el 19. Justo el mes anterior, la monarca pudo celebrar su cumpleaños frente a todos los daneses.

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