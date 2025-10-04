España

El look de Eugenia Martínez de Irujo en la boda de su hermano Cayetano con Bárbara Mirjan: pantalón con detalles cuidados, top con volumen y un estilo personal por bandera

Con un dos piezas en tonos oscuros, maquillaje otoñal y un tocado con rejilla, Eugenia demostró que se puede brillar en una boda sin recurrir a lo convencional

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Eugenia Martínez de Irujo y
Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos. (Europa Press)

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han dado el ‘sí, quiero’ este sábado 4 de octubre en una de las bodas más esperadas del año. El enlace, celebrado en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla —un lugar de especial carga emocional para el duque de Arjona, ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre, la recordada Cayetana de Alba— ha reunido a cerca de 300 invitados en una jornada que ha combinado tradición, emoción y estilo.

Entre los asistentes, no han faltado rostros conocidos del ámbito social, político y mediático como Susanna Griso, Carmen Lomana, Bertín Osborne, Emilio Butragueño, Olivia de Borbón y Julián Porras, así como Begoña Villacís con su pareja, Juan Cañada. La celebración posterior tuvo lugar en Las Arroyuelas, la finca familiar de Carmona heredada por Cayetano, donde los invitados continuaron la fiesta en un ambiente más distendido.

Aunque todas las miradas estaban puestas en el vestido de novia de Bárbara Mirjan, diseñado por el taller Navascués, con bordados inspirados en la iconografía sevillana y una cola de gran caída, la atención se desvió momentáneamente hacia la hermana del novio, Eugenia Martínez de Irujo, que volvió a demostrar que su estilo es inconfundible.

Eugenia prescinde del vestido y apuesta por un conjunto vanguardista

Eugenia Martínez de Irujo y
Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos. (Europa Press)

En lugar de elegir un vestido tradicional, la duquesa de Montoro sorprendió con un dos piezas de Roberto Diz, uno de sus diseñadores de cabecera. La elección fue tan arriesgada como acertada: un pantalón tobillero rematado con botones forrados en el bajo y un original top de manga larga con diseño escultórico, que incorporaba una especie de cola que rozaba el suelo, aportando movimiento y sofisticación al conjunto.

Fiel a su esencia, Eugenia complementó el estilismo con sandalias de plataforma, un minibolso negro y un tocado con rejilla, que dejaba entrever un maquillaje otoñal: ojos delineados en negro y labios en burdeos, uno de los tonos estrella de la temporada.

No es la primera vez que Eugenia confía en Roberto Diz, el diseñador gallego afincado en Sevilla y uno de los nombres más influyentes en la moda andaluza de alta gama. En la primavera pasada ya apostó por una de sus creaciones —un vestido negro muy llamativo— para la fiesta del décimo aniversario de Netflix. Diz es conocido por vestir a figuras destacadas de la jet set como Isabel Preysler, Carla Pereyra, Alejandra Osborne, Blanca Suárez o Paz Vega, y mantiene además una relación profesional estrecha con Inés Domecq, fundadora de IQ Collection y esposa de Javier Martínez de Irujo, sobrino de Cayetano.

Un estilo personal que no pasa desapercibido

La elección de Eugenia fue celebrada en redes sociales y entre los asistentes por su frescura y personalidad. Lejos de seguir los códigos más tradicionales, la duquesa apostó por una estética contemporánea, alejada del convencionalismo pero alineada con su trayectoria estilística: elegante, con carácter y siempre original.

En un evento marcado por la elegancia y el peso simbólico, Eugenia Martínez de Irujo volvió a demostrar que sabe cómo destacar sin robar protagonismo, aportando su propio sello en una boda que ha unido historia, familia y moda en uno de los escenarios más emblemáticos de Sevilla.

Temas Relacionados

Cayetano Martínez de IrujoBárbara MirjanFamosos EspañaBodas de FamososEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

En dos décadas ha realizado más de 800 intervenciones

La UME cumple 20 años:

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

Por lo general, España no es un gran consumidor de comidas importadas desde territorio israelí, pero uno de sus frutos se comercializa en muchos comercios nacionales

Los alimentos que proceden de

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Este es el precio máximo

El vestido de novia de Bárbara Mirjan: bordados inspirados en Sevilla, mangas desmontables y una cola bordada de gran caída

Diseñado por el taller Navascués, el vestido rinde homenaje a la tradición andaluza con detalles artesanales, guiños religiosos y un acabado elegante y simbólico

El vestido de novia de

Resultados del Super Once del 4 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UME cumple 20 años:

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

ECONOMÍA

Precio Luz en España: las

Precio Luz en España: las horas más económicas del domingo 5 de octubre

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro