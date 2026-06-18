Mary de Dinamarca envía palabras de ánimo a la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: “Estoy muy feliz de oír eso”

Mette-Marit de Noruega y Mary de Dinamarca (MONTAJE INFOBAE).

La jornada estuvo marcada por una noticia que ha llenado de alivio a la Casa Real noruega y a las monarquías europeas más cercanas. La princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha sido sometida con éxito a un trasplante de pulmón, una intervención especialmente esperada después del empeoramiento de la fibrosis pulmonar que padece desde que fue diagnosticada en 2018. Horas después de que se hiciera público el resultado de la operación, la reina Mary de Dinamarca quiso trasladarle públicamente todo su apoyo y el cariño de su familia.

La esposa del rey Federico X realizó estas declaraciones durante un acto celebrado en la Universidad de Copenhague, donde participó en un simposio dedicado al papel de Dinamarca como referente en investigación e innovación en el ámbito de la salud femenina. A su llegada, los medios de comunicación presentes aprovecharon la ocasión para preguntarle por el estado de la princesa heredera noruega.

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Con la discreción que la caracteriza, Mary no ocultó su satisfacción ante las noticias que llegaban desde Oslo. “Entiendo que la operación ha ido bien. Estoy muy feliz de oír eso”, expresó la soberana danesa, que también quiso enviar unas palabras de afecto a la familia de Mette-Marit en un momento tan delicado: “Nuestros más cálidos pensamientos están con la princesa heredera y toda la familia”.

Sus palabras reflejan la estrecha relación que mantienen ambas familias reales desde hace décadas. Los lazos entre las coronas de Noruega y Dinamarca van mucho más allá de las relaciones institucionales y se han fortalecido a través de numerosos vínculos personales. De hecho, Mette-Marit y el príncipe Haakon ejercen como padrinos del príncipe Christian de Dinamarca, primogénito de Federico y Mary y futuro heredero del trono danés. Del mismo modo, el entonces príncipe Federico fue padrino de boda de Haakon cuando contrajo matrimonio con Mette-Marit en la catedral de Oslo en 2001.

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ARCHIVO - La princesa heredera de Noruega, Mette Marit, sonríe durante una recepción a deportistas noruegos que compitieron en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, en Oslo, el viernes 10 de abril de 2026. (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP, Archivo)

La difícil situación de la monarquía en Noruega

La preocupación por la salud de la princesa heredera había aumentado en las últimas semanas. A principios de junio, la Casa Real de Noruega confirmó que había entrado en la lista de espera para recibir un pulmón compatible, una decisión que evidenciaba el avance de la enfermedad. La fibrosis pulmonar provoca una cicatrización progresiva del tejido pulmonar, reduciendo la capacidad de los pulmones para proporcionar oxígeno al organismo.

Los movimientos realizados por su entorno más cercano durante los últimos días ya hacían pensar que la operación podía ser inminente. Su marido, el príncipe heredero Haakon, canceló parte de su agenda oficial para permanecer a su lado durante este momento crucial. Entre los actos suspendidos se encontraba una recepción con los cónsules en el Palacio Real de Oslo, y desde la Casa Real se anunció que reduciría temporalmente sus compromisos públicos para acompañar a su esposa durante su recuperación.

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FILE PHOTO: Norway's Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit attend the ceremony to award the Nobel Peace Prize to Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Oslo, Norway December 10, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

El equipo médico del Rikshospitalet, centro hospitalario donde se llevó a cabo la intervención, se mostró optimista tras la cirugía. El jefe del departamento de Neumología explicó que la operación había transcurrido según lo previsto y confirmó que la princesa permanecerá ingresada durante varias semanas, como ocurre habitualmente en los pacientes trasplantados, para controlar la adaptación del organismo al nuevo órgano, ajustar la medicación y realizar el proceso de rehabilitación necesario. Por su parte, el responsable del departamento de Cirugía Torácica del hospital destacó el trabajo conjunto del equipo sanitario y señaló que, hasta el momento, el trasplante podía considerarse un éxito.

En medio de este difícil episodio de salud, Mette-Marit también ha recibido un apoyo muy especial desde el ámbito familiar. Según ha publicado la prensa noruega, su hijo mayor, Marius Borg Høiby, habría podido visitarla en el Hospital Nacional de Oslo en los días previos a la operación. El encuentro se produce en un contexto especialmente complejo para el joven, condenado recientemente a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos agresiones sexuales y violencia contra su expareja Nora Haukland.

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La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Después de conocerse la sentencia, Marius solicitó la posibilidad de abandonar la cárcel para poder acompañar a su madre durante esta complicada etapa, una petición que fue rechazada por las autoridades judiciales. Sin embargo, la gravedad de la situación médica de Mette-Marit habría permitido un acercamiento temporal entre madre e hijo.