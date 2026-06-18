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Si el empleo se encarece en España y los salarios brutos suben casi un 5%, ¿por qué no mejora mi poder adquisitivo?

Los últimos datos del INE ayudan a explicar la distancia entre lo que paga una empresa, lo que figura en la nómina y lo que permiten comprar los precios tras meses de inflación

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Una botella de agua de 5 litros descansa en un cochecito en un supermercado de Llançà, Girona (Nacho Doce / Reuters)
Una botella de agua de 5 litros descansa en un cochecito en un supermercado de Llançà, Girona (Nacho Doce / Reuters)

El empleo cuesta más en España, aunque esa subida no se traduce automáticamente en más poder adquisitivo para los trabajadores. El coste laboral por trabajador aumentó un 4,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.278,01 euros al mes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste salarial también creció un 4,9%, hasta los 2.403,80 euros mensuales.

El dato puede llevar a una lectura rápida: si el coste laboral sube casi un 5% y los salarios brutos también avanzan a ese ritmo, los trabajadores deberían vivir mejor. Pero no necesariamente. El coste laboral mide lo que paga una empresa por tener contratado a un trabajador, no el dinero limpio que llega a la cuenta cada mes ni la capacidad real de compra de los hogares.

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Entre lo que paga la empresa y lo que nota el trabajador en el bolsillo hay varios pasos: cotizaciones sociales, descuentos en la nómina, IRPF e inflación. Por eso una subida del coste laboral o del salario bruto no equivale siempre a que el poder adquisitivo mejore.

Qué incluye el coste laboral

Lo principal es diferenciar qué mide cada indicador. El coste laboral total es todo lo que una empresa asume por cada trabajador. No solo incluye el salario, sino también otros costes asociados al empleo. En el primer trimestre de este año, esos 3.278,01 euros mensuales se dividieron en dos grandes bloques: 2.403,80 euros de coste salarial y 874,21 euros de otros costes.

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El coste salarial se aproxima a la remuneración bruta: salario base, complementos, pagas extraordinarias y otros pagos salariales. Pero no es el salario neto, es decir, no es la cantidad que el trabajador recibe finalmente en su cuenta bancaria. Antes de llegar ahí, de la nómina se descuentan las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y el IRPF, que varía según salario, situación familiar, contrato y comunidad autónoma.

Dentro de los otros costes, que no llegan como salario al empleado, el INE incluye principalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social a cargo de la empresa, además de otras percepciones no salariales. En el primer trimestre, estos costes aumentaron un 4,8%, mientras que las cotizaciones obligatorias crecieron un 4,5%.

El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), también publicado por el INE, apunta en la misma dirección. El coste por hora trabajada subió un 4,9% anual en el primer trimestre en la serie corregida de calendario y estacionalidad. En la serie original, el avance fue del 5,3%. Además, el coste por hora efectiva, recogido en la ETCL, aumentó un 5,4%, hasta los 24,88 euros.

Quienes nacieron en los años 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso limitado a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que tenían generaciones anteriores a su edad.

Por qué cobrar más no siempre significa vivir mejor

La segunda diferencia está en el poder adquisitivo. Para saber si un trabajador vive mejor, no basta con mirar cuánto sube el salario bruto. Hay que comparar esa evolución con los precios. Si la nómina sube y la cesta de la compra, la vivienda, el transporte o los servicios también lo hacen, la mejora puede diluirse.

El IPC se situó en mayo en el 3,2% anual, según el INE, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,0%. Eso significa que los precios siguen creciendo a un ritmo relevante en la primera mitad del año. En paralelo, la subida salarial pactada en convenio hasta mayo se aproximaba al 3%, según la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo. Es decir, las revisiones salariales pactadas de forma colectiva avanzan, de media, por debajo del aumento del coste salarial que reflejan las estadísticas empresariales.

La comparación ayuda a entender la distancia entre el dato empresarial y la vida cotidiana. El coste salarial medio sube un 4,9%, mientras las subidas pactadas en convenio se sitúan en torno al 3% y los precios avanzan un 3,2%. No todos los trabajadores tienen la misma revisión salarial, ni todos están cubiertos por las mismas condiciones, ni todos destinan su sueldo a los mismos gastos.

No obstante, en términos generales, cuando la subida salarial apenas alcanza a la inflación, el trabajador no gana capacidad de compra: solo pelea por no perderla.

Un ejemplo simplificado ayuda a entenderlo. Si un salario bruto de 1.500 euros sube un 3%, el aumento sería de 45 euros brutos al mes. Esa cantidad todavía tendría que pasar por las cotizaciones del trabajador y el IRPF antes de convertirse en salario neto. Y, si los precios han subido más que ese porcentaje, como ocurre con una inflación del 3,2%, el efecto práctico puede quedar casi neutralizado: se cobra más sobre el papel, pero no necesariamente se llega más holgado a final de mes.

El sector también marca cuánto se nota en el bolsillo

La evolución del coste laboral tampoco es igual en todas las actividades. Según el ICLA, el sector educativo registró la mayor subida anual del coste laboral por hora, con un 9,1%. Le siguieron otros servicios y la construcción, con un 7,3% en ambos casos. En el extremo contrario, la hostelería aumentó solo un 1,8% y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 2,0%.

Estas diferencias impiden leer la media como si describiera a todos los trabajadores por igual. Una subida intensa en unos sectores puede convivir con avances mucho más limitados en otros más precarios, donde el coste laboral apenas crece.

Además, el efecto final sobre cada nómina depende también de la jornada, el convenio aplicable, los complementos salariales y la parte variable de la remuneración. Por eso dos trabajadores pueden quedar dentro de una misma media laboral y, aun así, notar realidades económicas muy distintas en su día a día.

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