Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

Trabajador del campo cosechando arroz en el Delta del Ebro (Nacho Doce / Reuters)

Los trabajadores del campo son los menos protegidos frente a la inflación. Solo 3.819 asalariados agrarios cuentan con una cláusula de revisión salarial en su convenio colectivo, apenas el 4,1% de los 91.684 empleados del sector amparados por los convenios registrados hasta abril, según datos del Ministerio de Trabajo recogidos por Europa Press. En la práctica, significa que solo uno de cada 25 trabajadores agrarios dispone de un mecanismo pactado para evitar que la subida de los precios erosione su salario.

La falta de protección llega, además, en el sector con la menor subida salarial pactada. Los convenios agrarios registran un incremento medio del 2,68%, por debajo del avance general de los salarios en convenio, del 2,94%, y también del IPC adelantado de abril, situado en el 3,2%, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística confirme el dato definitivo la próxima semana.

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La brecha con otros sectores es muy amplia. Mientras en la agricultura las cláusulas de garantía salarial apenas cubren al 4,1% de los trabajadores, en la construcción llegan al 77,2% y en la industria al 72,3%. También los servicios se sitúan por encima del campo, aunque con una cobertura limitada, del 23,3%.

Cómo se protege un salario frente al IPC

Las cláusulas de revisión salarial funcionan como una red de seguridad frente a la inflación. Su objetivo es evitar que una subida salarial pactada en convenio se quede corta si el coste de la vida avanza más rápido de lo previsto. Cada convenio fija sus propias condiciones: algunas se aplican de forma automática y otras dependen de determinados límites o requisitos. Tampoco siempre compensan toda la pérdida de poder adquisitivo, pero abren la puerta a corregir el salario cuando los precios se disparan.

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En el conjunto de la negociación colectiva, estas cláusulas siguen siendo minoritarias. Entre enero y abril se registraron 2.357 convenios colectivos, de los que solo el 30,1%, un total de 710, incluía una garantía salarial. Estos convenios afectan a poco más de tres millones de trabajadores, el 39,4% de los más de 7,6 millones amparados por los convenios registrados hasta abril.

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Subidas salariales por debajo del IPC

La agricultura aparece también en la parte baja de la tabla salarial. Sus convenios registran una subida media del 2,68%, frente al 3% de la construcción, el 2,97% de los servicios y el 2,81% de la industria. La diferencia puede parecer reducida en décimas, pero destaca en un contexto en el que los precios siguen avanzando por encima de los salarios pactados.

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El incremento medio en convenio se situó en abril en el 2,94%, ligeramente por encima del 2,92% registrado en marzo, pero casi tres décimas por debajo del IPC adelantado de abril. En el caso del campo, la distancia es mayor: los salarios pactados crecen más de medio punto menos que los precios, sin que la mayoría de los trabajadores cuente con cláusulas para corregir esa desviación.

Construcción e industria, al otro lado de la balanza

La situación es casi opuesta en la construcción, donde más de tres de cada cuatro trabajadores cubiertos por los convenios registrados hasta abril cuentan con cláusulas de revisión salarial. En concreto, los 72 convenios contabilizados en el sector afectan a 940.378 trabajadores, de los que el 77,2% está protegido frente a posibles repuntes de la inflación.

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También la industria presenta una cobertura muy superior a la del campo. Hasta abril contaba con 922 convenios registrados, con efectos sobre 1,5 millones de trabajadores, de los que 1,09 millones tenían cláusula de revisión salarial. En los servicios, el porcentaje es menor, y aunque supera ampliamente al de la agricultura, los datos son alarmantes: solo 1,19 millones de trabajadores de los 5,12 millones cubiertos por los convenios del sector disponen de este mecanismo.

La negociación salarial vuelve a la mesa

El dato llega en un momento en el que los sindicatos presionan para abrir la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, después de que el anterior pacto venciera el pasado mes de diciembre. El acuerdo hasta ahora vigente recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión que podía implicar alzas adicionales de hasta el 1% en caso de desviación de la inflación.

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Para el nuevo acuerdo, UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% durante los próximos tres años, lo que supondría un incremento acumulado del 12% hasta 2028. También proponen incrementos adicionales para los convenios con salarios medios por debajo de la media nacional y una subida extra del 1,5% anual si la inflación aumenta más de lo esperado.