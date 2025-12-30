España

Los que cobren más de 5.100 euros tendrán que pagar un extra a la Seguridad Social en 2026

La nueva cuota de solidaridad y el aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional elevarán las cotizaciones de los salarios más altos el próximo año

Varias nóminas y otros documentos
Varias nóminas y otros documentos laborales sobre un escritorio (Imagen generada por IA / Infobae España)

Los trabajadores por cuenta ajena con salarios más altos verán incrementadas sus cotizaciones a la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2026. En concreto, quienes cobren más de 5.101 euros brutos al mes deberán abonar una cotización adicional conocida como cuota de solidaridad, un recargo que se aplica a la parte del salario que supera la base máxima de cotización.

La medida se enmarca en la reforma del sistema de pensiones aprobada en los últimos años y tiene como objetivo reforzar los ingresos de la Seguridad Social ante el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom. La base máxima de cotización se situará en 2026 en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales), tras revalorizarse un 3,9%, de acuerdo con la normativa vigente.

Esta subida de la base máxima implica que una mayor parte del salario de los trabajadores con rentas elevadas quedará sujeta a cotización, a lo que se suma la aplicación progresiva de la cuota de solidaridad, que entró en vigor en 2025 y se desplegará por completo en 2045.

Qué es la cuota de solidaridad y a quién afecta

La cuota de solidaridad es una cotización adicional que se aplica exclusivamente a los trabajadores por cuenta ajena cuyos salarios superan la base máxima de cotización. A diferencia de otras cotizaciones sociales, este recargo no genera derecho a una pensión más alta, sino que tiene un carácter puramente redistributivo.

El sistema es progresivo y funciona por tramos: cuanto mayor es el salario que excede la base máxima, mayor es el tipo de cotización aplicado a ese exceso. La distribución del pago entre empresa y trabajador mantiene la misma proporción que la cotización por contingencias comunes, según establece la Seguridad Social.

En 2026, el primer tramo afectará a los salarios comprendidos entre 5.101,2 y 5.611,32 euros mensuales, es decir, hasta un 10% por encima de la base máxima. En este caso, se aplicará un tipo del 1,15% sobre la parte del salario que exceda la base, del que el 0,96% correrá a cargo de la empresa y el 0,19% del trabajador.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Cómo sube la cotización según el salario

Para los salarios que se sitúen entre 5.611,33 y 7.651,8 euros mensuales (hasta un 50% por encima de la base máxima), el tipo de la cuota de solidaridad será del 1,25%, repartido entre empresa (1,04%) y trabajador (0,21%).

A partir de ese nivel, es decir, para quienes cobren más de 7.651,8 euros al mes, se aplicará un tercer tramo con un tipo del 1,46%, del que el 1,22% corresponderá a la empresa y el 0,24% al trabajador.

Subida del MEI y refuerzo de la “hucha” de las pensiones

La cuota de solidaridad no será el único recargo adicional en 2026. Ese año también volverá a incrementarse el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización destinada a reforzar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’.

Desde el 1 de enero de 2026, el MEI será del 0,9%, frente al 0,8% vigente en 2025. De ese porcentaje, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% el trabajador. El MEI seguirá aumentando de forma gradual hasta 2029, cuando alcanzará el 1,2%, nivel que se mantendrá al menos hasta 2050.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el Fondo de Reserva cerró 2025 por encima de los 14.000 millones de euros, su mayor nivel desde 2017, tras recibir aportaciones de más de 4.000 millones procedentes del MEI. El objetivo de estas medidas es reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de cara a la próxima década, cuando aumentará de forma significativa el número de jubilaciones.

