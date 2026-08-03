Las joyas que custodian la historia de la realeza española: las ocho piezas que solo pueden llevar las reinas

La Reina Letizia con la tiara de Flor de Lis.

Guardar

La familia real española no posee unas joyas de la Corona como ocurre en otras monarquías europeas. A diferencia de países como Reino Unido, Países Bajos o Dinamarca, la mayor parte de las alhajas históricas pertenecen al patrimonio privado de la familia y no al Estado. Sin embargo, existe una excepción que ha sobrevivido durante más de un siglo y que sigue despertando una enorme fascinación: las conocidas como joyas de pasar.

Se trata de un reducido conjunto de piezas de extraordinario valor histórico y sentimental que la reina Victoria Eugenia quiso reservar exclusivamente para las futuras reinas de España. Gracias a esa decisión, las joyas no pueden repartirse entre los distintos miembros de la familia, sino que van pasando de consorte en consorte. Hoy día las luce la reina Letizia y, cuando llegue el momento, será la princesa Leonor quien se convierta en su siguiente custodio.

PUBLICIDAD

Durante décadas han acompañado a Victoria Eugenia, María de las Mercedes, la reina Sofía y ahora a Letizia en algunos de los momentos más importantes de la historia reciente de la monarquía. Detrás de cada una de ellas se esconde un origen diferente, regalos de boda, transformaciones, viajes por Europa e incluso alguna pieza desaparecida para siempre.

El testamento que cambió el destino de las joyas

Fue la reina Victoria Eugenia quien decidió asegurar la continuidad de este legado. En su testamento dejó por escrito que determinadas alhajas debían transmitirse siempre al jefe de la Casa Real para que, posteriormente, pasaran a la siguiente reina de España.

PUBLICIDAD

Aquella decisión convirtió estas piezas en un patrimonio muy diferente al resto de las joyas familiares. No pertenecen libremente a quien las luce, sino que forman parte de una tradición que se mantiene intacta desde hace generaciones.

Actualmente son ocho las piezas que integran este lote histórico: una tiara, dos broches, tres collares, dos pulseras gemelas y unos pendientes elaborados a partir del célebre collar de chatones.

La diadema de flores de lis: la insignia de una dinastía

La reina Letizia y el rey Felipe en una imagen de archivo. (Casa Real / EFE)

La pieza más solemne del conjunto es la tiara de flores de lis, creada por Ansorena para la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Con su estructura de platino, diamantes y perlas, es la joya que mejor representa a los Borbones. Letizia la ha lucido en momentos clave, igual que lo hizo doña Sofía, manteniendo vivo un símbolo que no necesita corona para imponerse.

PUBLICIDAD

Fue el regalo de compromiso que Alfonso XIII hizo a Victoria Eugenia y desde entonces ha acompañado a todas las reinas de España en las grandes cenas de Estado y recepciones oficiales.

Los pendientes de chatones, las joyas favoritas de Letizia

La reina Letizia en los Premios de Periodismo de ABC 2026. (José Oliva / Europa Press)

Si hay unas piezas que la reina utiliza con frecuencia, son los conocidos chatones. Originalmente, formaban un larguísimo collar rivière que Alfonso XIII regaló a Victoria Eugenia con motivo de su boda. Con el paso del tiempo, la reina decidió dividir aquella espectacular joya en dos collares diferentes y aprovechar dos de los diamantes para crear unos pendientes que hoy son probablemente los más utilizados del lote.

PUBLICIDAD

A ese conjunto se suman las dos pulseras gemelas, creadas reutilizando otra antigua joya de la colección y que Letizia suele combinar tanto juntas como por separado.

Un collar de perlas con más de un siglo de historia

La reina Letizia asiste a la entrega de los premios de periodismo de ABC “Mariano de Cavia” 2025. José Ruiz / Europa Press

Las perlas ocupan un lugar privilegiado dentro de este legado. Entre las piezas destaca el llamado collar ruso, compuesto actualmente por 37 perlas naturales. Su historia se remonta al siglo XIX y ha sido una de las joyas más elegantes que han pasado por manos de las distintas reinas.

Más llamativo todavía resulta el gran collar de cuatro vueltas de perlas naturales, una creación de enorme espectacularidad que apenas ha salido del joyero en las últimas décadas debido a su imponente tamaño.

PUBLICIDAD

Los dos broches incluidos en el lote también tienen como protagonistas las perlas. Uno de ellos incorpora una gran perla gris rodeada de diamantes, mientras que el otro estaba originalmente unido a la legendaria Peregrina, considerada una de las perlas más famosas del mundo.

Las pulseras gemelas: dos brazaletes nacidos de una corona olvidada

Letizia asiste a la representación de la ópera "Don Carlo", con motivo de la inauguración de la 23ª temporada del Teatro Real. Josefina Blanco / Europa Press

Victoria Eugenia desmontó una pequeña corona que ya no encajaba con las modas de su época y reutilizó sus diamantes para crear dos pulseras idénticas.

Letizia las lleva juntas o por separado, y son, junto a los pendientes, las piezas del lote que más ha lucido desde su llegada al trono.

El collar de cuatro vueltas de perlas: la joya más teatral

Cuatro hilos de perlas naturales, perfectamente calibradas, diseñadas para caer en cascada sobre el escote. Es la pieza más imponente del conjunto, casi escultural.

PUBLICIDAD

Ni Sofía ni Letizia la han llevado en público: su carácter grandioso no encaja con el estilo de ninguna de las dos. Una joya que espera a una reina que se atreva con ella.

El collar de chatones que creció con la vida de una reina

La reina Letizia fotografiada por Annie Leibovitz. (Annie Leibovitz)

Este collar rivière nació como un regalo de Alfonso XIII, pero se convirtió en algo más: cada celebración familiar añadía un nuevo chatón.

Con el tiempo, la pieza alcanzó tal longitud que Victoria Eugenia decidió dividirla en dos.

El broche de perla gris: una rareza que casi nunca se ve

La reina Letizia llega al funeral por el Rey Constantino de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas. (Raúl Terrel/Europa Press)

Victoria Eugenia describió esta pieza con precisión: una perla gris pálida rodeada de brillantes y otra perla en forma de pera colgante.

La tonalidad de la perla central es excepcional, lo que convierte el broche en una rareza dentro del joyero real. Letizia lo ha lucido en actos sobrios, especialmente en encuentros con otras casas reales.

PUBLICIDAD

La perla que ya no está: la joya perdida del lote

Durante siglos, la perla “La Peregrina” fue uno de los símbolos de la monarquía española. Formó parte del lote de pasar… hasta que dejó de estarlo.

Tras múltiples episodios históricos, terminó en manos de Elizabeth Taylor y fue subastado por más de 11 millones de dólares. El broche del que colgaba tampoco está ya en Zarzuela: pertenece a Simoneta Gómez-Acebo, quien lo recibió como regalo de boda.