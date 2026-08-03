Así fue el accidente que acabó con la vida de Ángel Nieto hace 9 años: un choque en quad, una operación de urgencia y más de una semana en coma en Ibiza

Hace 9 años del accidente de Ángel Nieto. ( Europa Press)

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Nueve años después de su muerte, el recuerdo de Ángel Nieto sigue más vivo que nunca. El piloto que cambió para siempre la historia del motociclismo español falleció el 3 de agosto de 2017, a los 70 años, tras no poder superar las graves lesiones sufridas en un accidente de quad ocurrido días antes en Ibiza. Desde entonces, cada aniversario se convierte en una fecha especialmente emotiva para su familia, sus amigos y los miles de aficionados que crecieron celebrando sus victorias y que aún hoy siguen considerándolo una de las grandes leyendas del deporte español.

Más allá de sus inolvidables 12+1 títulos mundiales, Nieto dejó una huella difícil de igualar por su cercanía, su carácter optimista y una forma de entender la competición que inspiró a varias generaciones de pilotos. Figuras como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Marc Márquez siempre han reconocido la importancia que tuvo el zamorano para abrir el camino del motociclismo español en los campeonatos internacionales.

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Sin embargo, aquel verano de 2017 quedó marcado por una noticia que conmocionó al país. Lo que comenzó como un accidente de tráfico durante unos días de descanso en Ibiza terminó convirtiéndose en una larga lucha por su vida que mantuvo en vilo a España durante más de una semana. Nueve años después, la figura de Ángel Nieto sigue despertando el mismo cariño, mientras su familia continúa honrando la memoria de un hombre que convirtió la pasión por las motos en una forma de vida.

El accidente en quad y las graves consecuencias

Todo ocurrió el 26 de julio de 2017, cuando Ángel Nieto circulaba con un quad por la carretera de Santa Gertrudis, en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu. Durante el trayecto, el vehículo fue alcanzado por detrás por un turismo, provocando que el expiloto saliera despedido y sufriera un grave traumatismo craneoencefálico.

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Cuatro pilotos se preparan en la línea de salida de una carrera de speedway. Uno de los participantes pierde el control de su motocicleta durante la competición, cayendo al suelo. El vehículo se desliza por la pista mientras el piloto se incorpora y camina sobre la arena. Personal de pista y otros competidores continúan en el circuito. La transmisión muestra un marcador de 0-0.

El campeón fue trasladado de urgencia a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde ingresó en estado muy grave. Durante los días posteriores permaneció en coma inducido y fue sometido a varias intervenciones para intentar controlar el edema cerebral que presentaba. Pese al esfuerzo del equipo médico y a la esperanza que mantuvo en vilo a todo el país, su estado sufrió un empeoramiento irreversible y falleció el 3 de agosto de 2017, apenas ocho días después del accidente.

La investigación judicial se prolongó durante varios años. En un primer momento, la causa fue archivada; posteriormente, reabierta tras el recurso presentado por la familia y, finalmente, en 2024, la Audiencia de Palma confirmó el archivo definitivo del procedimiento. El tribunal concluyó que la conductora del turismo no había cometido una imprudencia con relevancia penal y cerró el caso sin que llegara a celebrarse juicio. La resolución también analizó distintos factores que pudieron influir en el desenlace del accidente, poniendo así punto final a un largo proceso judicial que la familia afrontó con enorme discreción.

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El legado de Ángel Nieto 9 años después

Aunque el tiempo ha pasado, el nombre de Ángel Nieto continúa ocupando un gran lugar en la historia del deporte español. Sus 13 títulos mundiales, que él siempre prefirió llamar 12+1 por superstición, sus 90 victorias en Grandes Premios y más de un centenar de podios lo convirtieron en el piloto español más exitoso de su época y en el gran impulsor de una generación irrepetible de campeones.

Ángel Nieto y su legado. (Europa Press)

Pero quienes lo conocieron destacan, sobre todo, su faceta más humana. Padre de los también expilotos Pablo y Gelete Nieto y tío de Fonsi Nieto, incluso después de retirarse de la competición, siguió vinculado al motociclismo como comentarista, embajador y una de las voces más respetadas del Mundial.

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Cada año, su familia y numerosos compañeros le recuerdan con homenajes y mensajes cargados de cariño. Su famosa expresión del “12+1”, su inconfundible sentido del humor y su pasión por las motos forman ya parte de la memoria colectiva de varias generaciones de españoles. Nueve años después de su adiós, Ángel Nieto sigue siendo mucho más que un campeón del mundo: continúa siendo el pionero que abrió las puertas del éxito al motociclismo español y una figura cuya influencia permanece intacta dentro y fuera de los circuitos.