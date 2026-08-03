La playa de Galicia que cuenta con arenales para ir con niños y restaurantes frente al mar

La Playa de Canelas en Sanxenxo, Galicia, recibe bañistas en su extensa costa de arena dorada, con edificaciones residenciales rodeadas de vegetación en la ladera del monte.

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La Playa de Canelas se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por quienes buscan disfrutar de la costa gallega en familia. Situada en el municipio de Sanxenxo, a escasos 500 metros del centro del pueblo pesquero de Portonovo, esta playa combina la tranquilidad de las Rías Baixas con servicios pensados para la comodidad y el disfrute de grandes y pequeños.

La arena blanca y fina, junto a unas aguas tranquilas y protegidas del oleaje, convierten a esta playa en un espacio seguro para quienes viajan con niños.

El entorno semiurbano facilita tanto el acceso como el estacionamiento, mientras que la proximidad a restaurantes y chiringuitos a pie de playa permite pasar largas jornadas de ocio junto al mar sin necesidad de abandonar la zona.

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Una playa de referencia en Galicia para familias con niños

La Playa de Canelas destaca en Galicia por ofrecer condiciones especialmente adecuadas para quienes viajan con niños pequeños. Su extensión, de aproximadamente 400 metros de longitud y 80 metros de anchura, garantiza una ocupación moderada incluso en temporada alta, lo que facilita encontrar espacio suficiente para instalarse cómodamente en la arena.

El fondo arenoso y la protección natural de la Ría de Pontevedra minimizan el riesgo de oleaje fuerte, permitiendo que los niños jueguen y se bañen con mayor seguridad. La playa cuenta con socorristas durante el verano, duchas, baños y un acceso adaptado para personas con movilidad reducida. Además, existe un pinar junto a la playa, que ofrece sombra natural para descansar o comer al aire libre durante las horas de más sol.

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Numerosos bañistas y sombrillas cubren la arena de la playa de Canelas en Sanxenxo bajo un cielo despejado.

Uno de los aspectos más valorados por las familias es la facilidad para llegar. El acceso en coche resulta sencillo desde Vigo, por la carretera PO-308, o desde Pontevedra, por la AG-41. Quienes optan por el transporte público disponen de líneas regulares de autobús que conectan Vigo, Pontevedra, Sanxenxo y Portonovo, facilitando la movilidad sin necesidad de vehículo propio.

El área de estacionamiento gratuito, con más de 100 plazas, está conectada directamente con la playa mediante pasarelas de madera. Esta infraestructura permite transportar fácilmente carritos de bebé, neveras o sombrillas, lo que resulta especialmente práctico para quienes pasan el día en familia. La Bandera Azul que ondea cada verano es prueba de la calidad del agua y de la gestión ambiental del municipio, que lidera en galardones a nivel nacional.

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Restaurantes y ocio a pie de playa en Sanxenxo y Portonovo

La oferta gastronómica es otro de los puntos fuertes de la zona. A pocos pasos de la arena, los visitantes encuentran chiringuitos y restaurantes que permiten disfrutar de la cocina local sin alejarse del mar. Desde menús sencillos pensados para niños hasta platos tradicionales basados en el pescado y el marisco fresco de la Ría de Pontevedra, la variedad satisface todos los gustos.

Un chiringuito de Playa Canelas en Sanxenxo, Galicia, ofrece una vista de la extensa arena blanca y las aguas azules donde varios bañistas disfrutan del sol.

La proximidad al puerto de Portonovo no solo facilita el acceso a productos frescos, sino que también permite a las familias observar de cerca la actividad pesquera y conocer la tradición marinera de la comarca. El ambiente en Sanxenxo y Portonovo es animado durante todo el año, aunque la mayor afluencia de visitantes se concentra en julio y agosto, cuando la temperatura media del agua ronda los 18 °C.

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Para quienes desean ampliar la experiencia, la ubicación de Canelas resulta estratégica: a solo 150 metros se encuentra la playa de Caneliñas, mientras que otras opciones muy populares como Silgar o la Isla de Ons (parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas) están a corta distancia y permiten explorar distintos paisajes costeros, rutas de senderismo y playas vírgenes.