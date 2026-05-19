El 47% de los hogares que viven de alquiler en España necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada de una vivienda

Fachada de una inmobiliaria en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

Casi la mitad de los hogares que viven de alquiler en España no tiene acceso real a la compra de una vivienda. El problema no es solo el precio de los pisos ni la subida de los tipos de interés, sino una barrera mucho más básica: reunir el ahorro inicial necesario para que el banco conceda una hipoteca. Un artículo publicado en la revista Información Comercial Española (ICE) estima que el 47% de los hogares arrendatarios necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada y los gastos iniciales de una vivienda, un plazo que en la práctica equivale a quedar fuera del mercado de compraventa.

Los autores del texto ¿Comprar o alquilar? Los efectos económicos y redistributivos de las restricciones financieras en el mercado de la vivienda en España, Ana Fernández Pablo, Alejandra Martínez Lera y Pablo Valero Carrasco, no presentan este dato como una estadística directa del INE, sino como una simulación elaborada a partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023, con el objetivo de estimar cuánto tiempo necesitarían los hogares que viven de alquiler para acumular la liquidez suficiente para comprar una casa.

PUBLICIDAD

La estimación parte de una idea clave: para comprar una vivienda no basta con poder pagar una cuota mensual. También hay que tener dinero ahorrado antes de firmar la operación. Los autores calculan que un hogar necesita reunir alrededor del 30% del valor del inmueble, una cantidad que incluye la parte no cubierta por la hipoteca y los costes fiscales iniciales. En la práctica, aunque muchas entidades financian hasta el entorno del 80% del valor de la vivienda, el comprador debe aportar el resto de su bolsillo.

La entrada se convierte en un muro cada vez más alto

El resultado de la simulación muestra hasta qué punto esa entrada actúa como una barrera de acceso para los inquilinos que ansían ser propietarios. Según el artículo, el 50% de los hogares que viven de alquiler necesitaría al menos 30 años para ahorrar la cantidad necesaria. El dato más extremo es que el 47% tendría que esperar al menos 40 años, pero la simulación también permite medir la amplitud del problema: el 55% de los hogares arrendatarios necesitaría más de 10 años y el 70% más de cinco para reunir la entrada y los gastos iniciales.

PUBLICIDAD

Gráfico elaborado a partir de microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del año 2023 (INE) para estimar cuánto tiempo necesitarían los hogares de alquiler para acumular la entrada de una vivienda (Ana Fernández Pablo, Alejandra Martínez Lera y Pablo Valero Carrasco / Revista ICE)

No se trata de una media, sino de una distribución de hogares ordenados según el tiempo mínimo que necesitarían para acumular la entrada. Es decir, el gráfico no dice que todos los inquilinos tarden 40 años, sino que casi la mitad está en una situación en la que necesitaría cuatro décadas o más para llegar al ahorro inicial. En términos vitales, eso supone retrasar la compra durante la mayor parte de la vida laboral.

La paradoja se hace evidente: muchos hogares pagan cada mes un alquiler elevado que les aleja de poder comprar. Cuanto mayor es la renta mensual que destinan a vivir bajo techo, menor es el margen que queda para ahorrar. El artículo muestra así una de las grandes trampas del mercado residencial español: el alquiler puede ser más caro que la compra a largo plazo, pero la compra exige superar una barrera inicial que muchos hogares no pueden afrontar.

PUBLICIDAD

Alquilar no siempre es una elección

Los autores sostienen que el coste del alquiler en España ha sido superior al coste de la compra durante el periodo analizado. Sin embargo, esa diferencia no implica que los hogares puedan escoger libremente entre una opción y otra. La falta de ahorro previo y las condiciones de acceso al crédito hacen que una parte de la población quede empujada al alquiler, no porque lo prefiera, sino porque no puede reunir la liquidez necesaria para entrar en el mercado hipotecario.

Este diagnóstico encaja con otros indicadores recientes sobre las dificultades de acceso a la vivienda. Según el módulo de vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda en 2025 sin llegar a cambiar de residencia. Entre quienes no lo consiguieron, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal motivo y otro 6,6% indicó que no reunía las condiciones exigidas para alquilar o comprar.

PUBLICIDAD

Además, la presión es especialmente intensa en el mercado del alquiler. El último Índice de Precios de Vivienda en Alquiler del INE muestra que los arrendamientos subieron un 3,5% en 2024, pero el encarecimiento fue mucho mayor en los contratos nuevos, que repuntaron un 8,8%, frente al 2,8% de los contratos ya existentes. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida interanual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en España.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, asegura que el precio de la vivienda y del alquiler seguirá subiendo este año a no ser que España viva una crisis económica originada por la guerra en Oriente Medio.

Un círculo vicioso difícil de romper

El artículo de ICE apunta además a un círculo vicioso. Tras la crisis financiera de 2008, el endurecimiento de las condiciones hipotecarias hizo más difícil acceder a la compra para los hogares con menos ahorro acumulado. Esa demanda que no puede comprar se desplaza al alquiler, aumenta la presión sobre los precios y reduce todavía más la capacidad de ahorro de los inquilinos.

PUBLICIDAD

El resultado es una brecha patrimonial cada vez más difícil de cerrar. Los hogares con ahorro previo o ayuda familiar pueden acceder antes a una hipoteca y empezar a construir patrimonio, mientras que quienes no cuentan con ese colchón siguen pagando alquiler y tienen más dificultades para acumular riqueza.

Los autores advierten de que este mecanismo hace que la riqueza futura dependa cada vez más de la riqueza familiar previa, y menos de la capacidad de generar ingresos en el presente. La vivienda se convierte así en un factor que no solo refleja la desigualdad existente, sino que también contribuye a reproducirla.

PUBLICIDAD