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La UCO identifica a Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” en las agendas de Leire Díez por una anotación sobre la defensa de su hermano David Sánchez

Los cuadernos de la exmilitante socialista contemplaban asumir la defensa del hermano del presidente o personarse como acusación popular en la causa, además de recoger referencias a reuniones con “P.S.”

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Pedro Sánchez, Leire Díez y David Sánchez (Montaje Infobae)
Pedro Sánchez, Leire Díez y David Sánchez (Montaje Infobae)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que las siglas “P.S.” que aparecen de forma reiterada en las agendas y cuadernos intervenidos a Leire Díez corresponden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La conclusión figura en uno de los últimos informes incorporados a la investigación y se apoya, entre otros elementos, en una anotación manuscrita relacionada con el procedimiento judicial seguido contra David Sánchez.

Según el informe, al que ha tenido acceso Infobae, las libretas atribuidas a Díez recogían distintas estrategias de actuación respecto a la causa que afectaba al hermano del presidente. Entre ellas figuraban tanto la posibilidad de asumir su defensa jurídica como la de personarse en el procedimiento como acusación popular. “Debe destacarse, a este respecto, que en las anotaciones de las libretas de LEIRE estaban contempladas ambas posibilidades: tanto la asunción de la defensa de David SÁNCHEZ como la personación como acusación popular”, señala la UCO.

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Es en ese contexto donde aparece una de las referencias que los agentes consideran más relevantes para interpretar el significado de las iniciales “P.S.”. Entre las notas manuscritas figura una mención a la posibilidad de convertirse en “abogado del hermano de P.S.”. Para los investigadores, la referencia encaja con las actuaciones descritas en torno al procedimiento de David Sánchez y constituye uno de los elementos que permiten identificar esas siglas con Pedro Sánchez.

La conclusión adquiere especial relevancia porque las iniciales aparecen repartidas por distintos puntos de la documentación intervenida y vinculadas a asuntos de naturaleza muy diversa. Hasta ahora, las referencias podían interpretarse únicamente a partir del contexto de cada anotación. Sin embargo, la alusión al “hermano de P.S.” proporciona, según la tesis de la Guardia Civil, un elemento de identificación mucho más concreto.

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Una estrategia sobre la causa de David Sánchez

La investigación sostiene que el procedimiento judicial seguido contra David Sánchez fue uno de los asuntos que despertó el interés del entorno analizado por la UCO. Los agentes describen una serie de movimientos y planteamientos estratégicos reflejados en las notas de Leire Díez y vinculados a esa causa.

Las anotaciones recogían distintas posibilidades de actuación. Una de ellas consistía en asumir directamente la defensa del hermano del presidente. Otra contemplaba la posibilidad de personarse en el procedimiento como acusación popular. El informe también vincula esas notas con actuaciones posteriores protagonizadas por el abogado Luis Sáenz de Tejada, quien, según recoge la Guardia Civil, intentó personarse en la causa y posteriormente promovió la recusación de la magistrada instructora, Beatriz Biedma.

La relevancia que los investigadores conceden a estas anotaciones no reside únicamente en las estrategias planteadas, sino en la información que aportan sobre el significado de determinadas referencias internas utilizadas en los cuadernos. De acuerdo con la reconstrucción efectuada por la UCO, la mención al “hermano de P.S.” encaja plenamente con el contexto de las notas dedicadas a David Sánchez. Esa conexión es la que lleva a los agentes a concluir que las siglas corresponden al presidente del Gobierno.

Las otras menciones a “P.S.”

Una vez establecida esa identificación, la Guardia Civil reinterpreta el resto de referencias localizadas en las agendas. La más llamativa aparece en una anotación fechada el 3 de febrero de 2025. En ella figura una supuesta “reunión con P.S.” junto a otros apuntes relacionados con contactos y encuentros previstos para esas fechas.

En otra página de la agenda puede leerse: “Copia, pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.”. La referencia aparece vinculada a anotaciones sobre el exministro José Luis Ábalos y es una de las menciones que los investigadores incluyen dentro del conjunto de referencias al presidente.

Las siglas también aparecen en apuntes relacionados con el ámbito mediático. En una de las primeras hojas del cuaderno, Leire Díez anotó: “Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph”.

Para la Guardia Civil, todas estas referencias deben interpretarse a la luz de la identificación previa derivada de las anotaciones relacionadas con David Sánchez.

La agenda contiene además otras menciones al presidente sin recurrir a iniciales. Entre ellas aparecen frases como “UCO tiene todos los whatsapp entre el presidente y Ábalos” o “Pedro no se fía del DAO”, notas que muestran cómo buena parte de la información recopilada por Díez giraba en torno a cuestiones relacionadas con el presidente del Gobierno, su entorno político y las investigaciones que afectaban al Ejecutivo.

La identificación de Pedro Sánchez tras las siglas “P.S.” se incorpora a una investigación mucho más amplia sobre las actividades desarrolladas por Leire Díez y otras personas de su entorno. El informe ampliatorio de la UCO analiza diferentes líneas de actuación relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo, el fiscal José Grinda, la magistrada Beatriz Biedma o varios miembros de la Guardia Civil. Según los investigadores, parte de esas actuaciones estaban dirigidas a obtener información sobre procedimientos judiciales, fiscales, jueces y mandos policiales.

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