La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). (Carlos Luján - Europa Press)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado entre los papeles pertenecientes de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, un escrito cuya autoría correspondería a Leire Díez. En el documento, llamado “Incumplimientos“, la conocida como fontanera del partido habría dado cuenta de la posición de líder que este ejercía para proteger los intereses del PSOE y miembros del Gobierno, en causas judiciales.

Según un nuevo informe remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Infobae, ese mismo documento ya fue encontrado en un ordenador portátil de Leire. Ahora, y tras la actuación de los investigadores en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo, ha sido encontrado en un dispositivo que habría pertenecido a Santos Cerdán.

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“El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a Leire, se encontrase en poder de Santos, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas por Leire”, apuntan, siendo Biedma la instructora de la causa por la que ha sido juzgado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La Guardia Civil recoge referencias a otros fiscales y altos cargos, como José Grinda o el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

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Con información de EFE