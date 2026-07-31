Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

Guardar

Seis metros cuadrados pueden ser una habitación, un despacho, un cuarto de baño o la diferencia entre guardar la bici en casa o tener que dejarla a la intemperie. Esa es, aproximadamente, la superficie que ha perdido en solo un año el piso medio vendido en España, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

Los pisos comprados durante el mes de mayo tenían una superficie media de 88 metros cuadrados, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2025. En términos aproximados, han pasado de rondar los 94 metros a quedarse en 88. Una reducción del espacio que no ha venido acompañada de un abaratamiento: el precio medio por metro cuadrado se disparó un 14%, hasta alcanzar los 2.455 euros.

PUBLICIDAD

También se firmaron menos operaciones. En mayo se contabilizaron 41.211 compraventas de pisos, un 14,1% menos que un año antes. Este segmento concentra así las tres tendencias del mercado inmobiliario: se venden menos, son más pequeños y cada metro cuadrado cuesta bastante más.

Las casas mantienen su tamaño

El comportamiento de los pisos contrasta con el registrado por las viviendas unifamiliares. En este segundo grupo, las compraventas también descendieron, pero lo hicieron de manera más moderada: un 4,7%, hasta las 14.550 operaciones.

La diferencia también aparece en los precios. El metro cuadrado de las viviendas unifamiliares se situó en 1.445 euros, un 2,7% más que un año antes. Además, la superficie media de las viviendas unifamiliares permaneció prácticamente idéntica, con un ligero aumento del 0,3%, hasta situarse en torno a los 171 metros cuadrados.

PUBLICIDAD

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Menos ventas y precios más altos en el conjunto del mercado

Durante mayo se cerraron en España 55.761 compraventas, un 11,8% menos que en el mismo mes del año anterior. El precio medio del conjunto de las viviendas alcanzó los 2.049 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 8,8%. Al mismo tiempo, la superficie media se redujo un 2,2%, hasta los 109 metros cuadrados.

Aunque el número de compraventas retrocede, el coste por unidad de superficie continúa creciendo. El informe recoge el comportamiento de las operaciones efectivamente formalizadas ante notario, pero no identifica las razones que explican esa evolución, por lo que no es posible atribuirla a un único factor.

PUBLICIDAD

Sí se puede observar, no obstante, que la contracción de la actividad fue generalizada en todo el territorio del país. Las compraventas de vivienda bajaron en 14 de las 17 comunidades autónomas y solo crecieron en Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Viviendas más pequeñas en doce comunidades

La reducción de la superficie media tampoco fue homogénea. El tamaño de las viviendas vendidas disminuyó en 12 comunidades autónomas y aumentó en las cinco restantes.

La caída más acusada se produjo en Navarra, donde la superficie media retrocedió un 11,7%. A continuación se situaron Castilla-La Mancha, con un descenso del 6,3%; la Región de Murcia, con un 5,2%; Canarias, con un 4,9%; Baleares, con un 4,8%; y la Comunidad Valenciana, con un 4,7%.

PUBLICIDAD

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca. (Tomàs Moyà - Europa Press)

El tamaño de las viviendas vendidas también cayó en los dos grandes mercados residenciales de España: bajó un 3,9% en Madrid y un 3% en Cataluña. Por el contrario, aumentó en Galicia, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Asturias.

Precios más altos en dieciséis autonomías

Los precios siguieron el camino opuesto en casi todo el país. El metro cuadrado se encareció en 16 de las 17 autonomías, con Galicia como única excepción, al registrar una caída del 6,8%.

Las mayores subidas se localizaron en Baleares, con un 16,3%; Castilla-La Mancha, con un 15,4%; Andalucía, con un 14,4%; y Canarias, con un 13,7%. También crecieron por encima de la media nacional en Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana concentra una de las mayores contradicciones del informe. Las compraventas se hundieron un 35,8%, el mayor retroceso autonómico, mientras el precio medio aumentó un 11,9% y la superficie de las viviendas vendidas disminuyó un 4,7%.

Menos hipotecas, pero de mayor importe

En mayo se formalizaron 30.577 préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, un 4% menos que un año antes. Sin embargo, la cuantía media de esas hipotecas aumentó un 3,9%, hasta situarse en 181.976 euros. El 54,8% de las viviendas compradas durante el mes se financió mediante un préstamo hipotecario.

En esas operaciones, el importe prestado cubrió de media el 72,5% del precio de la vivienda. El porcentaje restante debía proceder de recursos propios del comprador, sin contar otros gastos asociados a la operación.

PUBLICIDAD