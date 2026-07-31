La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

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Más de 49.000 personas han entrado a Ceuta - una ciudad de poco más de 83.000 habitantes - desde Marruecos en menos de 48 horas. La situación ha requerido el despliegue de efectivos del ejército y de la Guardia Civil, con los centros de asilo colapsados y miles de personas recorriendo la ciudad. Al menos 19 personas han muerto tratando de llegar a nado.

Pedro Sánchez y el ministro Marlaska se encuentran ya en Ceuta, recibidos, según información de Europa Press, por unos cuarenta ciudadanos concentrados en el helipuerto de la ciudad. Además de cánticos homófobos contra el ministro, se ha podido escuchar el “hijo de puta” que se suele lanzar contra el presidente entre otros gritos que le acusaban de “arruinar la hostelería”, “vender a España” y de “desproteger la frontera”. Esta misma acusación ha llegado también desde varias autoridades europeas.

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Miles de personas se concentran en Castillejos, Marruecos, para cruzar a Ceuta (REUTERS/Stringer)

Italia y Finlandia plantean suspender la aplicación del espacio Schengen con España

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni comunicó la preparación de “medidas extraordinarias” para garantizar la seguridad en las fronteras, incluida la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen con España tras los últimos episodios en Ceuta. “Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”, escribió Meloni en redes sociales. Junto al ministro del Interior, Matteo Piantedosi, la jefa del Ejecutivo italiano anunció reuniones con los organismos responsables para definir los próximos pasos.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, se expresó en el mismo sentido, apoyando el cierre temporal del espacio Schengen con España. “Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional”. Para Tajani, “las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente equivocada y fomenta el tráfico de seres humanos”.

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El proceso de regularización de migrantes exigía que los solicitantes acreditasen un periodo mínimo de residencia en el país, la falta de antecedentes penales y la disposición de un contrato de trabajo o de medios económicos suficientes para garantizar su integración. En ningún caso contempla la regularización inmediata de migrantes que acaban de entrar en el país. En este sentido se ha pronunciado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), descartando que el aumento en la llegada de migrantes se explique por un solo motivo. “Aunque la reciente interpretación de una disposición legal por parte del Tribunal Supremo de España puede ser uno de los factores que influyen en la situación actual, deben tenerse en cuenta muchos otros elementos, y no sería apropiado atribuir el incremento de las llegadas a un solo acontecimiento”, explicó ACNUR.

Estas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores italiano motivaron que el mismo jueves el ministro Albares, su homólogo español, convocase al embajador de Italia: “Este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo, del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al embajador de Italia”, anunció en una publicación de X.

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Este viernes, la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, expresó su apoyo a esta posible medida planteada por el gobierno italiano e hizo un llamamiento al resto de gobiernos europeos para hacer lo propio: “España ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal. Esto no puede continuar así. Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”.

Las calles de la ciudad española de Ceuta se convierten en el escenario de una crisis migratoria sin precedentes. Este vídeo muestra la paralización laboral y comercial de los locales mientras miles de personas recién llegadas deambulan por la ciudad.

Francia refuerza sus fronteras con España y Suecia pide “recuperar el control”

Desde Francia, la líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha señalado al Gobierno español como responsable de “alentar la entrada masiva de migrantes”, reclamando al mismo tiempo un refuerzo inmediato de los controles en la frontera con España.

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Más tarde, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, anunció el refuerzo de los controles en la frontera con España y confirmó que mantiene contacto con el Gobierno español por la magnitud de la crisis. “Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos”, publicó Nuñez en su cuenta de X. En una entrevista en RTL, Nuñez explicó que la coordinación con Grande-Marlaska es constante para seguir la evolución de los acontecimientos.

Las autoridades de Países Bajos, por su parte, han expresado “preocupación” por la situación en Ceuta. Han pedido al Gobierno español que haga “lo necesario” para “proteger las fronteras exteriores de la UE”. “Desarrollos preocupantes en Ceuta”, ha dicho el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen: “Confiamos en que España haga lo necesario para proteger las fronteras exteriores de la UE y en que Marruecos también tome las medidas adecuadas”.

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También se ha pronunciado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, quien ha señalado que las autoridades españolas deben “recuperar el control de la situación” en Ceuta y ha advertido que el Ejecutivo sueco está preparado para actuar si la crisis migratoria se agrava. En un mensaje difundido en redes sociales, Kristersson ha subrayado la importancia de que España actúe con rapidez y cumpla sus obligaciones dentro del marco Schengen. El mandatario sueco ha añadido que su gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvaguardar el orden y el control si la situación llegara a afectar la seguridad o la política migratoria sueca.

Cientos de migrantes, en su mayoría jóvenes marroquíes, logran entrar a la ciudad autónoma española de Ceuta tras saltar la valla fronteriza y llegar a nado.

Bruselas ofrece reforzar su apoyo a España

La Comisión Europea ha planteado un refuerzo de su apoyo a España ante la situación en Ceuta, tras la llegada masiva de personas desde Marruecos. La propuesta incluye respaldo financiero, técnico y operativo, con la intervención de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Paralelamente, la Comisión ha iniciado contactos con las autoridades marroquíes para que se adopten medidas inmediatas y se frenen los cruces hacia territorio español.

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Al mismo tiempo, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado que “proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea es fundamental para combatir la inmigración irregular”. Brunner, en contacto con el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, trasladó la disposición de la Comisión para ampliar el apoyo a España. “He informado al ministro Grande-Marlaska de la voluntad de la Unión Europea de reforzar su apoyo a España, especialmente a través de Frontex, para recuperar el control de la situación. Asimismo, estamos colaborando con las autoridades marroquíes para asegurar que se realicen todos los esfuerzos necesarios para impedir estos cruces peligrosos”, afirmó Brunner en redes sociales.

Fuentes comunitarias citadas por EFE señalan que Bruselas sigue de cerca los acontecimientos en Ceuta y recalcan que la lucha contra la inmigración irregular, la defensa de las fronteras exteriores y la prevención de abusos legales son prioridades para la Comisión. Bruselas también ha puesto en valor la colaboración entre España y Marruecos para garantizar el retorno rápido de quienes han accedido de forma irregular a la ciudad autónoma. “Marruecos es un socio clave y de confianza de la UE. En los últimos años, hemos intensificado la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras, así como en la lucha contra el tráfico ilícito. Ahora estamos trabajando para elevar nuestra relación a una asociación global y estratégica”, según el portavoz de la CE. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha remarcado la importancia de que “se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas que llegan a Ceuta”.

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