La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Logos de los seis principales bancos españoles en sus sedes. (Europa Press)

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La gran banca española cerró el primer semestre de 2026 con resultados sin precedentes en su historia reciente. Los seis grandes grupos financieros del país acumularon un beneficio conjunto de 20.164 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por la agencia EFE. El crecimiento fue sostenido a lo largo de todo el semestre: los tres primeros meses aportaron más de 10.800 millones, y solo entre abril y junio los seis bancos sumaron otros 9.349,3 millones.

Banco Santander encabeza el ránking con un beneficio atribuido de 8.973 millones de euros, un 31% más que en la primera mitad de 2025. La cifra incluye una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia y 250 millones destinados a la reestructuración tras la adquisición de TSB en el Reino Unido.

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Sin esos elementos extraordinarios, el resultado ordinario fue de 7.328 millones, también un récord, con un crecimiento del 15% sostenido por la captación de clientes, el dinamismo del negocio y el control de gastos. La entidad presidida por Ana Botín obtuvo 3.518 millones solo en el segundo trimestre. Su rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) subió al 15,6%.

BBVA y CaixaBank completan el podio

BBVA quedó en segundo lugar en cuanto a ganancias con 6.051 millones de beneficio, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El banco que dirige Carlos Torres impulsó sus resultados con el crecimiento de los ingresos recurrentes y una mayor actividad crediticia: los préstamos a empresas subieron un 13% y los de particulares, un 7%. Su ROTE alcanzó el 22,2%. Junto a los resultados, BBVA anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros.

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

CaixaBank, por su parte, cerró el podio con 3.203 millones, un 8,5% más, gracias al crecimiento comercial y al alza de los ingresos por servicios. Su rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18%.

Sabadell, el único con caída en el beneficio

El Banco Sabadell fue el único de los seis cotizados en el Ibex 35 en registrar una caída: su beneficio neto bajó un 0,5%, hasta los 971 millones de euros. La cifra incluye plusvalías netas de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, que se reducen a 201 millones descontados los gastos del plan de prejubilaciones. Al excluir los 79 millones que aportó TSB entre enero y abril y los impactos extraordinarios, el beneficio recurrente cayó un 14,1%, hasta 691 millones, con un ROTE recurrente del 13,6%.

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Bankinter y Unicaja, con rentabilidades en máximos

Bankinter ganó 605 millones en el semestre, un 12% más. El banco atribuyó el avance a la buena evolución del negocio con clientes y al aumento de ingresos, y situó su ROTE en el 20,4%, un nivel récord.

Por último, Unicaja cerró el semestre con 361 millones de beneficio neto, un 7% más. El crecimiento interanual se apoyó en la expansión del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la reducción de provisiones y la mejora de la calidad del balance. Su ROTE ajustado se situó en el 12%.