España
Agregar Infobae enGoogle

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

El resultado conjunto superó los 20.000 millones por primera vez en un primer semestre marcado por la incertidumbre geopolítica, con cinco de los seis bancos mejorando su rentabilidad sobre el capital tangible

Logos de los seis principales bancos españoles en sus sedes. (Europa Press)
Logos de los seis principales bancos españoles en sus sedes. (Europa Press)
Guardar

La gran banca española cerró el primer semestre de 2026 con resultados sin precedentes en su historia reciente. Los seis grandes grupos financieros del país acumularon un beneficio conjunto de 20.164 millones de euros, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos recopilados por la agencia EFE. El crecimiento fue sostenido a lo largo de todo el semestre: los tres primeros meses aportaron más de 10.800 millones, y solo entre abril y junio los seis bancos sumaron otros 9.349,3 millones.

Banco Santander encabeza el ránking con un beneficio atribuido de 8.973 millones de euros, un 31% más que en la primera mitad de 2025. La cifra incluye una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia y 250 millones destinados a la reestructuración tras la adquisición de TSB en el Reino Unido.

PUBLICIDAD

Sin esos elementos extraordinarios, el resultado ordinario fue de 7.328 millones, también un récord, con un crecimiento del 15% sostenido por la captación de clientes, el dinamismo del negocio y el control de gastos. La entidad presidida por Ana Botín obtuvo 3.518 millones solo en el segundo trimestre. Su rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) subió al 15,6%.

BBVA y CaixaBank completan el podio

BBVA quedó en segundo lugar en cuanto a ganancias con 6.051 millones de beneficio, un 11,1% más que en el mismo periodo del año anterior. El banco que dirige Carlos Torres impulsó sus resultados con el crecimiento de los ingresos recurrentes y una mayor actividad crediticia: los préstamos a empresas subieron un 13% y los de particulares, un 7%. Su ROTE alcanzó el 22,2%. Junto a los resultados, BBVA anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 2.000 millones de euros.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

CaixaBank, por su parte, cerró el podio con 3.203 millones, un 8,5% más, gracias al crecimiento comercial y al alza de los ingresos por servicios. Su rentabilidad sobre el capital tangible se situó en el 18%.

Sabadell, el único con caída en el beneficio

El Banco Sabadell fue el único de los seis cotizados en el Ibex 35 en registrar una caída: su beneficio neto bajó un 0,5%, hasta los 971 millones de euros. La cifra incluye plusvalías netas de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, que se reducen a 201 millones descontados los gastos del plan de prejubilaciones. Al excluir los 79 millones que aportó TSB entre enero y abril y los impactos extraordinarios, el beneficio recurrente cayó un 14,1%, hasta 691 millones, con un ROTE recurrente del 13,6%.

Bankinter y Unicaja, con rentabilidades en máximos

Bankinter ganó 605 millones en el semestre, un 12% más. El banco atribuyó el avance a la buena evolución del negocio con clientes y al aumento de ingresos, y situó su ROTE en el 20,4%, un nivel récord.

Por último, Unicaja cerró el semestre con 361 millones de beneficio neto, un 7% más. El crecimiento interanual se apoyó en la expansión del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la reducción de provisiones y la mejora de la calidad del balance. Su ROTE ajustado se situó en el 12%.

Temas Relacionados

Resultados EmpresarialesEmpresas EspañaBancos EspañaBBVABankinterBanco SantanderBanco SabadellCaixabankÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa este viernes: ya son más de 20.000 migrantes en un día

Las llegadas han seguido produciéndose durante la noche y el ejército y la Guardia Civil continúan desplegados en la ciudad, de poco más de 83.000 habitantes, para garantizar la seguridad

El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa este viernes: ya son más de 20.000 migrantes en un día

¿Cómo ‘desbloquea’ nuestra memoria los recuerdos? Así recupera el cerebro algo que creía olvidado

Una investigación apunta que los recuerdos aparentemente olvidados no desaparecen por completo del cerebro

¿Cómo ‘desbloquea’ nuestra memoria los recuerdos? Así recupera el cerebro algo que creía olvidado

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Este trastorno digestivo puede prevenirse tomando ciertas precauciones con la comida y la bebida

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Zuppa inglese o ‘sopa inglesa’, el desconocido postre italiano que se prepara desde hace siglos en Emilia-Romaña

Este postre a capas está formado por bizcochos de soletilla bañados en licor Alchermes, alternados con crema pastelera y crema de chocolate

Zuppa inglese o ‘sopa inglesa’, el desconocido postre italiano que se prepara desde hace siglos en Emilia-Romaña

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

El Consejo General del Notariado constata que la superficie media ha pasado de 94 a 88 m²

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa este viernes: ya son más de 20.000 migrantes en un día

El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa este viernes: ya son más de 20.000 migrantes en un día

Así ha ido la noche en la frontera entre España y Marruecos: lanzamiento de piedras, un autobús ardiendo y disparos en la frontera en Melilla

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 18 migrantes muertos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

ECONOMÍA

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic