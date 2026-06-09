El misterio de la reactivación de la cuenta de Leire Díez en X: parodias de fontanería, guiños a “el one” y respuestas a mensajes de líderes del PSOE años después

La exmilitante socialista Leire Díez y algunas capturas de pantallas de la cuenta de X @leirediezpas (Montaje Infobae)

La cuenta de X de Leire Díez ha vuelto a la vida. O, al menos, eso es lo que parece. Meses después de desaparecer del foco público en pleno estallido de la polémica que convirtió a la exmilitante socialista en uno de los nombres más comentados de la política española, un perfil que utiliza el histórico nombre de usuario @leirediezpas ha reaparecido con actividad constante, un nuevo nombre, un tono completamente distinto y una curiosa obsesión con la fontanería.

Lo llamativo no es únicamente que la cuenta vuelva a estar activa. Lo verdaderamente sorprendente es que el perfil se presenta ahora como “Leire Díez Plumber”, una referencia directa al término inglés para “fontanera”, precisamente el apodo con el que Díez fue bautizada mediáticamente tras la difusión de los audios que la situaron en el punto de mira.

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Sin embargo, hay un detalle que añade todavía más misterio a la historia. Aunque el usuario que aparece actualmente es el mismo que estuvo asociado a Leire Díez durante años, la cuenta muestra una fecha de creación de 2022. Ese dato ha alimentado numerosas dudas entre los usuarios de X, ya que durante la polémica de 2025 distintos medios rescataron mensajes e interacciones atribuidos a Díez que se remontaban a mucho antes de esa fecha.

Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el perfil que hoy utiliza el nombre @leirediezpas se ha convertido en uno de los fenómenos más peculiares de la red social. Sus publicaciones están llenas de memes, bromas sobre tuberías, referencias a fontaneros y respuestas irónicas a mensajes antiguos de dirigentes políticos, incluido Pedro Sánchez.

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De la desaparición al regreso más inesperado

La historia comenzó en mayo de 2025. En aquel momento, Leire Díez ocupaba titulares de manera prácticamente diaria tras la difusión de varios audios que provocaron una enorme tormenta política. Su nombre pasó en cuestión de días de ser prácticamente desconocido para la mayoría de los españoles a convertirse en uno de los protagonistas permanentes del debate público.

En medio de aquella exposición mediática, su presencia en redes sociales desapareció. La cuenta que utilizaba en X había sido cerrada o restringida, dejando fuera del alcance del público buena parte de su historial de publicaciones.

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Aquella desaparición provocó además que numerosos usuarios comenzaran a rescatar mensajes antiguos de la dirigente socialista. Entre ellos aparecieron comentarios políticos, opiniones sobre la actualidad del PSOE y publicaciones que permitían reconstruir parte de su trayectoria dentro del partido.

Durante meses, la cuenta quedó fuera del foco. Hasta ahora. La reaparición del usuario @leirediezpas ha generado una enorme curiosidad porque el perfil actual parece haber dado un giro radical respecto a la imagen que proyectaba anteriormente. El contenido político ha quedado relegado a un segundo plano y ha sido sustituido por una especie de personaje construido alrededor de la caricatura de la propia Leire Díez.

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La nueva personalidad de la cuenta gira en torno a un único concepto: la fontanería. Las referencias a reparaciones, averías y fontaneros aparecen de forma recurrente en las publicaciones. Los memes relacionados con el oficio son constantes y el tono empleado se mueve entre la ironía, la sátira y el humor absurdo.

El propio nombre elegido para el perfil, “Leire Díez Plumber”, deja clara la intención. Quien esté detrás de la cuenta ha decidido abrazar precisamente el apelativo que acompañó a la exmilitante socialista durante los meses más intensos de la polémica. El resultado es una especie de versión paródica del personaje público que se construyó alrededor de Leire Díez durante 2025.

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La exmilitante socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz (Carlos Luján - Europa Press)

Respuestas a figuras públicas años después

Si los memes han llamado la atención, hay otro detalle que ha generado todavía más comentarios entre los usuarios de X. La cuenta ha comenzado a responder a mensajes antiguos publicados hace más de una década.

Uno de los ejemplos más curiosos se produjo con un mensaje que Pedro Sánchez publicó el 28 de agosto de 2011. Aquel día, el entonces diputado socialista escribió un escueto “Good morning” acompañado de varias menciones, entre ellas la de @leirediezpas. Trece años después, la cuenta que hoy se presenta como Leire Díez Plumber decidió retomar aquella conversación exactamente donde se había quedado para responder: “Good night my dear Number One”.

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La respuesta no parece elegida al azar. La expresión “Number One” recuerda inevitablemente a las informaciones publicadas durante las últimas semanas sobre los mensajes atribuidos a Leire Díez y otras personas de su entorno, en los que supuestamente se utilizaba la expresión “el one” para referirse a Pedro Sánchez. Sin mencionarlo explícitamente, la cuenta parece jugar constantemente con referencias que cualquier persona familiarizada con el caso puede identificar con facilidad.

La misma estrategia se repite en otras publicaciones. El 4 de octubre de 2013, Patxi López escribió un mensaje dirigido a Leire Díez deseándole suerte con un sencillo “@leirediezpas lo mejor para ti”. Más de una década después, la respuesta publicada desde la cuenta actual fue mucho menos diplomática: “Hola mi querido subnormal”.

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Los viejos tuits contra Sánchez que volvieron a circular

La reaparición de la cuenta también ha provocado que vuelvan a difundirse algunos de los mensajes más llamativos atribuidos a Leire Díez durante las primarias socialistas de 2014. Aquellas publicaciones resultan especialmente interesantes porque muestran una imagen muy distinta de la relación que mantenía entonces con Pedro Sánchez.

Durante aquel proceso interno, en el que Sánchez competía con Eduardo Madina por el liderazgo del PSOE, Díez expresó públicamente posiciones críticas hacia quien acabaría convirtiéndose en secretario general del partido. “Compañero Pedro, tus ocurrencias empiezan a empacharme: dónde decidimos que los alcaldes sin mayorías se sometan a doble vuelta”, escribió en una publicación fechada el 2 de julio de 2014.

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No fue la única. Un día antes también había dejado otro mensaje que posteriormente sería recuperado por distintos medios: “Joaquín Leguina apoya a Pedro Sánchez. Yo me alegro mucho de estar en las antípodas de Joaquín Leguina”.

En aquellos días aparecieron además comentarios como “No hay que morder la mano que te da de comer, ¿eh, Pedro? Qué hora es/qué buena es Susana”, así como otras reflexiones sobre las diferencias entre los candidatos que competían por la Secretaría General.

En una de ellas incluso analizaba el lenguaje utilizado por cada aspirante. “Tapias y Eduardo Madina hablan en primera persona del plural (nosotros), Pedro, en primera del singular (yo). Detalle muy importante”, escribió entonces.

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido este lunes levantar de forma parcial el secreto de sumario de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Fuente: Europa Press/Congreso)

Sin embargo, el tono cambió de manera notable apenas unos meses después. Con Sánchez ya instalado al frente del PSOE, comenzaron a aparecer mensajes mucho más favorables hacia el nuevo líder socialista. Entre ellos destacaba una publicación en la que relataba una conversación familiar: “Mi hija mirando fijamente al informativo en el que se hablaba del 9N: ‘ama, este Pedro qué majo y qué educado habla, ¿no?’”. En noviembre de aquel mismo año también escribió: “Sánchez ha sido trending topic. Hay ganas de escuchar a Pedro, genera ilusión. Es evidente”.

Más de una década después, aquellos mensajes vuelven a circular por internet al mismo tiempo que una cuenta identificada como @leirediezpas acumula interacciones gracias a memes de fontaneros, bromas sobre tuberías y respuestas a publicaciones históricas. Una combinación tan extraña como suficiente para convertir al perfil en uno de los misterios más comentados de X durante los últimos días.