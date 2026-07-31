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El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)
El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)
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La polémica que ha envuelto a Saber y ganar en los últimos días ha terminado por provocar lo que muchos espectadores esperaban: la reacción de Martín Escolar. El concursante, uno de los rostros más reconocibles del veterano formato de La 2, ha decidido romper su silencio tras el inusual comunicado que el programa publicó para denunciar el odio que estaba recibiendo en redes sociales. Un gesto histórico en casi tres décadas de emisión que evidenciaba la gravedad de la situación y que ahora encuentra respuesta en el propio protagonista.

Martín, divulgador científico y concursante con casi 70 participaciones acumuladas, ha utilizado su perfil de Instagram —donde reúne a más de 400.000 seguidores— para compartir un mensaje claro, firme y sorprendentemente optimista. Lejos de mostrarse afectado por la presión, asegura que las críticas no solo no le frenan, sino que se han convertido en un motor para seguir adelante. “¿Las críticas? Una motivación para demostrar que merezco estar donde estoy”, escribe. Y añade una reflexión que resume su postura ante el hate: “¿Cómo voy a dejar que el ínfimo esfuerzo que supone escribir un comentario tumbe un sueño que llevo construyendo tantos años? Eso es absolutamente imposible”.

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El concursante aprovecha también para agradecer el apoyo recibido en los últimos días, un respaldo que, aunque menos ruidoso que los ataques, ha sido masivo. “Millones de gracias a todos de corazón por vuestro apoyo y vuestras muestras de cariño, que, aunque hagan menos ruido que el hate, son muchas, muchísimas más. Y gracias por todo, hoy y siempre, a Saber y ganar”, concluye.

El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)
El concursante Martín Escolar en 'Saber y ganar'. (RTVE)

Su mensaje llega después de que el programa de Jordi Hurtado se viera obligado a intervenir públicamente. En una situación inédita, la organización publicó un comunicado en redes sociales pidiendo frenar los “mensajes agresivos y ataques personales” que estaban recibiendo algunos concursantes, especialmente Martín. Aunque el texto no mencionaba nombres, bastaba con leer los comentarios para entender que él era el blanco de una parte del público, que lo acusaba de recibir un supuesto trato de favor.

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El comunicado, compartido en la red social anteriormente conocida como Twitter, fue contundente: “Recordamos que todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto. Desde Saber y ganar apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales. Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. Una advertencia que marcó un antes y un después en la relación del programa con su audiencia digital.

La respuesta de Martín a toda la polémica

La reacción de Martín Escolar, serena y sin rencor, parece haber calmado parte del ambiente. Su mensaje reivindica el esfuerzo, la constancia y la pasión por el conocimiento que lo han llevado a convertirse en uno de los concursantes más seguidos del formato. Y, sobre todo, deja claro que no piensa abandonar. Ni por críticas, ni por ruido, ni por el desgaste emocional que supone estar en el centro de la conversación pública.

En un concurso que ha sobrevivido casi 30 años sin polémicas, la situación ha sorprendido a muchos. Pero la respuesta del programa y la del propio Martín apuntan a un cierre elegante: respeto, educación y la convicción de que el talento y el trabajo deben estar siempre por encima del ruido. Y, en el caso de Martín Escolar, también la certeza de que su sueño —ese que lleva construyendo tantos años— no se va a romper por unos cuantos comentarios.

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