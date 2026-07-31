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Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

El mensaje de la líder ultraderechista francesa llega mientras miles de personas cruzan la frontera entre Marruecos y Ceuta, lo que ha llevado al Gobierno francés a reforzar los controles en la frontera con España

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos (Montaje Infobae)
Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos (Montaje Infobae)
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Marine Le Pen, líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, ha dicho este viernes que el Gobierno español es responsable de “alentar la entrada masiva de migrantes” en territorio nacional y ha solicitado un refuerzo inmediato de los controles fronterizos en Francia. Sus declaraciones se producen tras la entrada de miles de migrantes en Ceuta que lleva produciéndose de forma continua desde el jueves.

“Ante las entradas masivas y coordinadas de migrantes en España, alentadas por el Gobierno español, Francia debe sin demora reforzar los controles en sus fronteras”, ha escrito Le Pen en una publicación de X, en la que también ha asegurado que “en 2027 pondremos fin a esta locura reservando la libre circulación en Schengen a los nacionales de la Unión Europea”.

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Desde el jueves, miles de migrantes han llegado a Ceuta nadando o recorriendo el espigón que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Fuentes policiales citadas por El País estiman que más de 40.000 personas han accedido a territorio español y al menos 19 han muerto en las últimas 24 horas. De confirmarse, la cifra de personas que han logrado entrar en Ceuta cuatriplica la que se dio en la crisis de 2021, cuando accedieron unas 10.000.

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

Francia refuerza los controles en la frontera con España

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha anunciado este viernes que se incrementarán los controles en la frontera con España y ha confirmado que mantiene comunicación con el Gobierno español debido a la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta.

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“Ante la situación observada en el enclave de Ceuta, desde ayer por la noche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española. Además, he activado la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para llevar a cabo controles exhaustivos”, ha dicho Nuñez en su cuenta de X.

Más temprano, en una entrevista en RTL, el ministro indicó que ya el jueves se puso en contacto con Fernando Grande-Marlaska, su homólogo español, y que prevé retomar el diálogo hoy para seguir la evolución de la situación en Ceuta y coordinar la respuesta ante la llegada de migrantes.

Respecto a la petición del Gobierno italiano de cerrar el espacio Schengen con España, Nuñez ha optado por la cautela, recordando que los controles fronterizos ya existen y han sido reforzados en los últimos meses, con la presencia de una fuerza móvil en la zona de manera permanente.

*en ampliación

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