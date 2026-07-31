España
Agregar Infobae enGoogle

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Guardar

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 1 de las 10:00 horas de Super Once de este viernes 31 de julio celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 31 julio.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 08 10 15 17 21 22 24 31 32 35 37 40 41 49 58 59 67 75 77 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Días después del contundente mensaje del programa pidiendo frenar el odio en redes, Martín Escolar responde con serenidad y fuerza

El concursante Martín Escolar rompe su silencio tras el comunicado de ‘Saber y ganar’: “¿Las críticas? Una motivación”

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Conducir por caminos de tierra, zonas de obra o áreas con alta contaminación ambiental puede dejar los filtros del coche inutilizables mucho antes de que el cuentakilómetros indique que toca revisión

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

El mensaje de la líder ultraderechista francesa llega mientras miles de personas cruzan la frontera entre Marruecos y Ceuta, lo que ha llevado al Gobierno francés a reforzar los controles en la frontera con España

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic