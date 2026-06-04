Las 10 alusiones a Pedro Sánchez repartidas por el sumario del ‘caso Leire Díez’: de “el jefe” a “el one”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante el Vaticano (REUTERS/Francesco Fotia)

Pedro Sánchez no figura como interlocutor en las conversaciones que han trascendido del sumario del ‘caso Leire Díez’. Tampoco aparecen, entre la documentación conocida hasta ahora, mensajes enviados por el propio presidente del Gobierno ni comunicaciones en las que dé instrucciones o participe directamente en las actuaciones que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sin embargo, su figura sobrevuela buena parte de los informes, testimonios y conversaciones incorporados a la causa.

La referencia que más atención ha generado aparece en una declaración testifical incorporada al sumario. En ella, un testigo relata dos reuniones mantenidas con Leire Díez en las que esta buscaba información sobre la Guardia Civil, la UCO y varios mandos del cuerpo. Según su versión, durante el primer encuentro Leire se presentó como una persona con acceso a “los de arriba” y a “los de arriba del Gobierno”. Pero fue en una segunda reunión cuando elevó el tono de sus afirmaciones. El testigo asegura que entonces le manifestó que tenía acceso al “one del partido” y al “one del Gobierno”.

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Según la información a la que ha tenido acceso Infobae, la UCO considera que ese “one” constituiría una referencia a Pedro Sánchez, que reúne simultáneamente las dos condiciones mencionadas en la conversación: ser secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

Las alusiones al presidente no terminan ahí. A medida que avanzan las diligencias, aparecen otras referencias en las que la figura de Sánchez surge de forma más institucional que personal. Una de ellas se encuentra en uno de los documentos policiales más relevantes de toda la causa: el acta de información de derechos entregada a una de las investigadas.

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En ese documento, la propia UCO resume cuál considera que era el objetivo de la organización que investiga. Según los agentes, existiría un grupo de personas que, entre 2024 y 2025, habría desarrollado distintas actuaciones con el propósito de intervenir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. La formulación utilizada por la Guardia Civil es especialmente significativa porque sostiene que esas actuaciones pretendían proteger intereses vinculados “al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su Presidente”.

La documentación incorpora también referencias procedentes de terceros que atribuyen determinadas actuaciones a la protección de los intereses del jefe del Ejecutivo. En una de las declaraciones testificales, por ejemplo, se recoge una conversación mantenida con Javier Pérez Dolset después de la detención y posterior puesta en libertad de Leire Díez. Según el testigo, Dolset interpretó que la decisión de la Fiscalía de no solicitar prisión provisional para ella podía constituir “el primer favor que la nueva Fiscal General le hacía al Presidente”. La frase aparece recogida en la declaración, aunque no deja de ser una valoración atribuida a un tercero y relatada posteriormente ante los investigadores.

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La identificación del “one” no se limita, además, a una única conversación. Los investigadores encuentran la misma expresión en varios intercambios de mensajes incorporados al sumario y consideran que todos ellos apuntan en la misma dirección. Uno de los ejemplos que recoge la documentación analizada por la UCO está fechado el 13 de enero de 2025. Ese día, Leire Díez comunicó a Vicente Fernández que debía trasladar a Santos Cerdán una cuestión relacionada con Leonardo Sánchez-Heredero, aunque advertía de que tendría que hacerlo con cautela. “Voy a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”, escribió.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (REUTERS/Yara Nardi)

Los investigadores vuelven a encontrarse con una referencia similar en otra conversación incorporada al procedimiento. En ella, Leire Díez aseguraba haber recibido un mensaje de reconocimiento por el trabajo que estaba desarrollando. “Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo”, afirmó.

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El presidente, las prioridades y los mensajes de apoyo

La secuencia de alusiones no termina ahí. La documentación incorporada a la investigación incluye otra conversación fechada el 18 de septiembre de 2024 en la que Leire Díez vuelve a utilizar exactamente la misma expresión. “El one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda”, trasladó a Vicente Fernández.

Para la UCO, la reiteración del término resulta significativa porque aparece siempre asociada a mensajes de respaldo o a instrucciones vinculadas a la actividad que desarrollaba la exmilitante socialista. Los investigadores interpretan que esas referencias contribuyen a dibujar el contexto en el que se movían los integrantes de la trama investigada y la percepción que estos tenían sobre el apoyo político con el que contaban.

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En esa misma línea aparece otra conversación especialmente destacada por la Guardia Civil. El 30 de enero de 2025, Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García, envió a Leire Díez un mensaje cuyo contenido ha sido incorporado a los atestados. “Y dile al presidente y a ti jefe que espabilen de una pura vez o les van a joder la vida”, escribió.

La UCO considera que el contexto general de la conversación permite interpretar que la referencia al “presidente” alude a Pedro Sánchez, mientras que el término “jefe” estaría dirigido a Santos Cerdán. Los investigadores incorporan este mensaje a una cadena más amplia de comunicaciones en las que aparecen menciones recurrentes a la dirección del PSOE y al presidente del Gobierno.

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Cuando los investigados creen escuchar referencias a su trabajo

Las alusiones a Pedro Sánchez alcanzan incluso los discursos públicos del presidente. Una de las conversaciones incorporadas a la causa gira en torno a la comparecencia realizada por Sánchez el 29 de abril de 2024, cuando anunció que continuaría al frente del Gobierno tras varios días de reflexión. Según la documentación analizada por la UCO, Leire Díez comentó a Vicente Fernández que “el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.

En esa misma secuencia aparece también una conversación atribuida a Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Según la documentación incorporada a la investigación, Serrano escribió a Leire Díez un mensaje en el que afirmaba: “Mira el jefe como cita lo de los audios”.

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Un patrón conocido en otras investigaciones

Algo similar ocurrió en la investigación sobre Plus Ultra en la que apareció mencionado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella causa, buena parte de las referencias que trascendieron públicamente procedían de conversaciones entre empresarios, directivos e intermediarios que hablaban de él o aseguraban mantener contacto con su entorno. En los mensajes intervenidos aparecía citado mediante expresiones como “ZP”, “Zorro”, “Z” o incluso “ZZZZ”, mientras que en otras conversaciones aparecía citado como “nuestro pana Zapatero” o “el amigo Zapa”.

La principal diferencia entre ambos casos reside en el objeto de las investigaciones y en el contexto de los hechos analizados. Sin embargo, la forma en la que aparecen reflejados los nombres de ambos dirigentes presenta una característica común: ni las referencias a Zapatero que se conocieron entonces ni las menciones a Pedro Sánchez incorporadas al sumario de Leire Díez proceden de conversaciones difundidas de los propios protagonistas, sino de mensajes de terceros que hablan sobre ellos, les atribuyen decisiones o interpretan actuaciones y declaraciones públicas.

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