La evolución de los incendios en España mejora, pero las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón) y Fermoselle (Zamora) aún no han sido estabilizadas

Un vecino riega las plantas de su terraza en Artana (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón). (EFE/Manuel Bruque)

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España enfrenta desde hace semanas un verano negro con los incendios forestales. En lo que va de año se han quemado en nuestro país aproximadamente 180.000 hectáreas, según señaló ayer la vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Estos datos multiplican por más de seis los del mismo periodo de 2025.

Tras los megaincendios de Ávila y Madrid, preocupan ahora especialmente los de La Vall d’Uixó, en Castellón, y Fermoselle, en Zamora, así como cinco fuegos activos en la provincia de León. Pese a que estos evolucionan favorablemente, continúan sin estar estabilizados ni controlados, por lo que mantienen amplios dispositivos de extinción desplegados en la zona.

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Fin de la emergencia nacional por incendio de Ávila y Madrid, así lo ha anunciado Pedro Sánchez (Moncloa y Europa Press)

La Vall d’Uixó (Castellón): regresan a casa los vecinos de tres pueblos

Este viernes, la zona castellonense enfrenta su séptima jornada de lucha contra el fuego en la región de La Vall d’Uixó. Activo y todavía sin estabilizar, este incendio ha calcinado ya más de 9.500 hectáreas y se extiende por un perímetro de más de 82 kilómetros.

Los avances en la extinción, sin embargo, han permitido que en los últimos días hayan podido regresar a casa 2.800 personas de nueve de los municipios desalojados. En estos momentos, todavía algunos vecinos permanecen evacuados, los de las poblaciones de Artana y Eslida, después de que se haya acordado el regreso de los de Aín, Alcudia de Veo y Tales, así como de urbanizaciones de Betxí y de la pedanía de Artesa de Onda.

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Las causas de este incendio todavía se están investigando, aunque Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, señaló ayer que la Guardia Civil ha detectado “dos focos diferenciados y separados” que no parecen fruto de causas naturales ni “de cuestiones que tengan que ver con temas agrícolas”.

Un helicóptero descarga agua en los alrededores de Artana (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón). (EFE/Manuel Bruque)

Castilla y León: preocupa el fuego en Zamora y León

Ante las altas temperaturas y los fuegos que afectan a la región, la Junta de Castilla y León ha ampliado hasta este domingo 2 de agosto la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales. Las predicciones apuntan a que durante el fin de semana se ronden los 30-36 grados, las humedades relativas mínimas sean de 5-20 % y las rachas de viento alcancen las 25-50 kilómetros por hora.

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Este viernes, la comunidad autónoma cuenta con siete fuegos activos. Tres de ellos se encuentran en IGR-2: el de Burgohondo (Ávila), que se ha convertido en el peor incendio forestal de la historia de España con aproximadamente 50.000 hectáreas afectadas; el de Fermoselle (Zamora), y el de Veguellina (León). También en la provincia de León hay focos activos en Valdelaloba (nivel 1), La Utrera (nivel 0), Moreda (nivel 0) y San Tirso (nivel 0).

Incendio forestal en Fermoselle (Zamora), este jueves. (EFE/Mariam A. Montesinos)

En Zamora, la situación ha mejorado durante la noche gracias a labores de consolidación del perímetro del fuego, por lo que es posible que algunos de los desalojados puedan regresar hoy a casa. En total, 14 municipios fueron evacuados y dos poblaciones tuvieron que ser confinadas; esta mañana, el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado levantar los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los pueblos.

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Este viernes por la mañana se apunta a que únicamente quedan focos activos en las zonas más inaccesibles de los Arribes del Duero, en el tramo fronterizo del río con Portugal. El fuego ha afectado a una superficie estimada de unas 11.000 hectáreas, algunas de las cuales se encuentran en la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica, y ha alcanzado un perímetro de 75 kilómetros.

Madrid: se produce una reproducción en el pantano de San Juan

Tanto el incendio de Ávila como el de Madrid evolucionan favorablemente lo que permitió que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de la emergencia de interés nacional en la zona, lo que implica que se rebaje la alerta a nivel 2 y los Ejecutivos autonómicos vuelvan a obtener el mando de la coordinación del operativo.

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Vista de la fila de las lanchas motoras carbonizadas este jueves en el Pantano de San Juan tras el incendio que asoló la región. (EFE/Chema Moya)

En la Comunidad de Madrid, cuarenta dotaciones terrestres y nueve medios aéreos trabajan este viernes en la sierra Oeste con el objetivo de refrescar la superficie afectada, pues preocupan las altas temperaturas que se prevén para esta jornada.

Durante la noche, cuarenta dotaciones terrestres han seguido rematando y refrescando la zona, con especial atención al pantano de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias, donde ayer se produjo una reproducción.

Varios rayos provocan cinco incendios en Cataluña

Según los Bomberos, los rayos de varias tormentas han provocado este viernes cinco incendios forestales en distintos puntos de Cataluña: en Solsonés (Lleida), en la Vall d’Ora, que ha obligado a cortar dos carreteras; en Borredà (Barcelona); en Senet (Lleida); en Abella de la Conca (Lleida), y en Llimiana (Lleida).

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*Con información de EFE