España

Las acusaciones populares duplican la condena que reclaman para David Sánchez tras escuchar su declaración ante la jueza

PP, Vox y Hazte Oír han elevado hasta seis años la pena de prisión que solicitan para el hermano del presidente del Gobierno, mientras que Manos Limpias ha sido la única acusación popular que no se ha sumado al endurecimiento de las condenas

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El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)

Las acusaciones populares han endurecido este jueves su ofensiva judicial contra David Sánchez tras escuchar su versión de los hechos. PP, Vox y Hazte Oír han elevado hasta los seis años de prisión la pena que solicitan para el hermano del presidente del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa en concurso medial con otro de tráfico de influencias.

El aumento de las penas también alcanza a Miguel Ángel Gallardo. Las tres acusaciones reclaman ahora cuatro años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Badajoz, al considerar que tuvo un papel relevante en los hechos que se investigan.

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Las nuevas peticiones han sido formalizadas durante la presentación de los escritos de acusación definitiva, un trámite clave en el procedimiento porque fija de manera definitiva los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados y las condenas que solicitarán durante el juicio.

La única nota discordante ha llegado de Manos Limpias. La organización se ha desmarcado del resto de acusaciones populares y no ha respaldado el endurecimiento de las penas planteado por PP, Vox y Hazte Oír.

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(Noticia en ampliación)

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