Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez: “El one dice que seguir”

Los mensajes que la UCO interpreta como indicios de que Pedro Sánchez tenía conocimiento de la operativa liderada por Leire Díez (Montaje Infobae)

Los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el denominado ‘caso Leire Díez’ incorporan diversas conversaciones en las que aparecen referencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores interpretan algunas de esas menciones como indicios de que podría haber tenido conocimiento, al menos en alguna medida, de la actividad que desarrollaba la exmilitante socialista, una valoración que forma parte de las hipótesis recogidas en los atestados analizados y no de una conclusión judicial.

Las referencias al jefe del Ejecutivo aparecen dispersas en distintos informes, conversaciones y documentos incorporados a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La Guardia Civil no atribuye a Sánchez participación alguna en las actuaciones investigadas, pero sí recoge una serie de mensajes en los que distintos integrantes del entorno analizado mencionan al presidente, aluden a supuestas instrucciones procedentes de niveles superiores del PSOE o sitúan determinadas actuaciones como prioritarias para la dirección del partido.

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Según la documentación a la que ha tenido acceso Infobae, la investigación se apoya en el análisis de teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, mensajes y comunicaciones obtenidas durante los registros practicados por los agentes. A partir de ese material, la UCO sostiene que existió una estructura integrada por varias personas que habría actuado con el objetivo de influir o interferir en procedimientos judiciales que afectaban a personas vinculadas al PSOE o al Gobierno.

Entre los nombres que aparecen de forma recurrente en los informes figuran Leire Díez, Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

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El significado del “one”

Una de las referencias que más atención concentra por parte de los investigadores figura en una conversación atribuida a Leire Díez y fechada el 13 de enero de 2025. La exmilitante socialista trasladó a Vicente Fernández que debía comunicar a Santos Cerdán una cuestión relacionada con Leonardo Sánchez-Heredero, aunque advertía de que tendría que hacerlo con cautela. “Voy a trasladarle a Santi lo de L. Pero lo tengo que hacer a mi manera si quiero que salga bien. Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one”, escribió.

La UCO realiza una interpretación expresa de esa conversación. Según el informe 89/2026, la referencia al “one” únicamente podría corresponder al presidente del Gobierno. Los investigadores razonan que, tratándose de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, Sánchez sería la única persona con capacidad para darle instrucciones dentro de la estructura orgánica del partido.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante el Vaticano (REUTERS/Francesco Fotia)

Los agentes consideran que esa expresión adquiere relevancia porque sitúa al presidente como supuesto origen de determinadas prioridades políticas que aparecen reflejadas en las conversaciones intervenidas.

No es la única ocasión en la que aparece esa denominación. En otra conversación incorporada a la investigación, Leire Díez afirmó ante uno de sus interlocutores: “Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo”. La Guardia Civil interpreta igualmente que la referencia se dirige al presidente del Gobierno, aunque esa valoración forma parte de la línea de análisis desarrollada por los investigadores y no de una resolución judicial.

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El mensaje de Ismael Oliver

Otra de las comunicaciones destacadas en los informes se remonta al 30 de enero de 2025. Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García, remitió a Leire Díez un mensaje cuyo contenido ha sido incorporado a los atestados de la UCO. “Y dile al presidente y a ti jefe que espabilen de una pura vez o les van a joder la vida”, trasladó Oliver.

La relevancia que la Guardia Civil atribuye a este intercambio no reside únicamente en el contenido del mensaje, sino en la interpretación que realiza de las personas a las que se estaría haciendo referencia. Los investigadores consideran que el “jefe” al que alude Oliver correspondería a Santos Cerdán, mientras que la mención al “presidente” estaría dirigida al presidente del Gobierno.

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La UCO sostiene que el contexto general de la conversación y el resto de los elementos analizados permiten considerar esa referencia como un indicio de que determinadas actividades desarrolladas por Leire Díez eran conocidas en ámbitos superiores de la organización política.

Los agentes incorporan esta comunicación a una secuencia más amplia de mensajes y conversaciones en las que aparecen alusiones recurrentes al presidente o a su entorno político.

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Las referencias no terminan ahí. En una conversación fechada el 18 de septiembre de 2024 Leire Díez trasladó a Vicente Fernández un mensaje que los investigadores consideran especialmente significativo. “El one dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda”, comentó. La Guardia Civil entiende que la expresión “one” utilizada en esa conversación volvería a hacer referencia a Pedro Sánchez.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional.

Las alusiones a Pedro Sánchez también aparecen reflejadas en documentos judiciales incorporados a la causa. Leire Díez comentó a Vicente Fernández, en relación con la comparecencia realizada por el jefe del Ejecutivo el 29 de abril de 2024 tras sus días de reflexión, que “el Presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”. En esa misma secuencia aparece otra conversación atribuida a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, quien habría escrito a Leire Díez: “Mira el jefe como cita lo de los audios”.

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Dentro de ese conjunto de conversaciones, mensajes y comunicaciones, los investigadores destacan las reiteradas menciones al presidente del Gobierno como uno de los elementos relevantes para comprender el contexto en el que se desarrollaron los hechos analizados, siempre según la interpretación reflejada en los informes y atestados incorporados a la causa.