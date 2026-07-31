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Javier Fernández, farmacéutico: “Los hombres también pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”

El envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación deficiente o determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos

El farmacéutico Javier Fernández (@nutriligero / Montaje Infobae)
El farmacéutico Javier Fernández (@nutriligero / Montaje Infobae)
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La pérdida de densidad ósea es un proceso en el que los huesos van perdiendo minerales, especialmente calcio, y se vuelven menos resistentes con el paso del tiempo. Como consecuencia, el tejido óseo se debilita, aumenta su fragilidad y se incrementa el riesgo de sufrir fracturas incluso tras golpes leves o caídas. Aunque suele asociarse principalmente a las mujeres, especialmente después de la menopausia, esta alteración también puede afectar a los hombres y estar relacionada con distintos factores, entre ellos los cambios hormonales.

Además de factores como el envejecimiento, el sedentarismo o una alimentación deficiente, determinadas alteraciones hormonales también pueden influir en el estado de los huesos. En este sentido, la testosterona desempeña un papel relevante en el organismo masculino y su descenso mantenido puede tener consecuencias que van más allá de la esfera sexual o reproductiva.

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El farmacéutico Javier Fernández (conocido en Instagram como @nutriligero) ha explicado que uno de los signos que pueden alertar de una reducción de esta hormona es la afectación de la salud ósea. “Otro de los síntomas es la pérdida de la densidad ósea”, señala al hablar de los “distintos síntomas que pueden alertar sobre una disminución de la testosterona en el hombre”.

Una dolencia que también afecta a los hombres

Fernández insiste en desmontar una idea muy extendida sobre esta enfermedad: “Muchas personas relacionan la osteoporosis únicamente en mujeres, pero la realidad es que los hombres pueden sufrir una pérdida de densidad ósea”, afirma. De este modo, recuerda que el riesgo de desarrollar problemas relacionados con la fortaleza de los huesos no es exclusivo del sexo femenino y que los hombres tampoco están exentos de padecer este tipo de alteraciones.

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Según explica el farmacéutico, la testosterona desempeña una función importante en el mantenimiento del tejido óseo. “La testosterona tiene un papel importante en el mantenimiento de los huesos fuertes”, asegura. Por ello, cuando los niveles de esta hormona descienden y permanecen bajos durante un periodo prolongado, el organismo puede verse afectado en distintos aspectos, incluida la resistencia de los huesos.

Episodio: Los huesos y el calcio.

Huesos más frágiles y mayor riesgo de fracturas

En este sentido, Fernández advierte de que el paso del tiempo incrementa la importancia de vigilar estos cambios hormonales. “Cuando sus niveles permanecen bajos durante mucho tiempo, especialmente en edades avanzadas, puede aumentar el riesgo de problemas relacionados con la salud ósea”, explica. Esta circunstancia puede favorecer un deterioro progresivo que, en muchos casos, pasa desapercibido hasta que aparece una complicación.

La principal consecuencia de esa pérdida de densidad mineral es una mayor fragilidad del esqueleto. Tal y como indica el farmacéutico, “esto puede hacer que los huesos sean más vulnerables y aumente la probabilidad de sufrir fracturas”. Estas lesiones pueden tener un impacto importante en la calidad de vida, sobre todo en personas mayores, al limitar la movilidad y prolongar los periodos de recuperación.

Aunque la pérdida de testosterona puede formar parte del proceso natural de envejecimiento, los expertos recomiendan prestar atención a los posibles síntomas y consultar con un profesional sanitario cuando existan dudas. La detección precoz y la valoración médica permiten identificar las causas de estos cambios y establecer, si es necesario, las medidas más adecuadas para proteger la salud ósea y reducir el riesgo de complicaciones futuras.

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