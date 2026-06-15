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Guiso de pollo al limón con aceitunas, una receta marroquí con mucho sabor mediterráneo

Se trata de una receta muy típica de la cocina marroquí, que suele prepararse en un tajín, un recipiente fabricado en barro cocido en el que los guisos se cocinan a fuego lento

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Tayín de pollo con aceitunas y limón confitado (Pexels)
Tayín de pollo con aceitunas y limón confitado (Pexels)

Para los que sois amantes del pollo en todas sus versiones, la gastronomía marroquí cuenta con una maravillosa y desconocida joya. Hablamos del tajín o tayín de pollo al limón con aceitunas, una receta sencilla con muchísimo sabor y esencia mediterránea que pasará a convertirse en una de vuestras formas favoritas de cocinar esta carne magra.

Para su elaboración, lo tradicional sería utilizar un tajín, una olla de barro con una característica tapa en forma cónica que permite la cocción a fuego lento y que aporta a los guisos un sabor único. Como, probablemente, muchos no tengan una herramienta así en casa, podemos utilizar sin problema una olla o sartén con tapa. Lo importante es dejar cocinar el guiso a fuego bajo durante un buen rato, consiguiendo que los jugos del limón y el aroma de las aceitunas impregnen los trozos de pollo.

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Lo que hace especial a este guiso son los sabores que acompañan al pollo. En primer lugar, las especias, una mezcla de canela, jengibre molido y cúrcuma que conforman la tríada por excelencia de la gastronomía marroquí. A estos sabores se suman el de las aceitunas y el del limón encurtido, un ingrediente básico en la cocina magrebí que podemos encontrar en tiendas especializadas o incluso preparar en casa con antelación.

Receta de tayín de pollo con limón y aceitunas

El tajín o tayín de pollo con limón y aceitunas es un guiso donde el pollo se cocina lentamente junto a cebolla, especias, limón confitado y aceitunas verdes o moradas. La cocción lenta potencia los aromas y deja la carne jugosa, impregnada de todos los matices del resto de elementos del plato.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 1 pollo troceado (aprox. 1,5 kg)
  • 2 limones en conserva (limón confitado marroquí)
  • 2 cebollas grandes
  • 3 dientes de ajo
  • 150 g de aceitunas verdes deshuesadas
  • 1 cucharadita de jengibre molido
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 ramita de cilantro fresco
  • 1 ramita de perejil fresco
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 200 ml de agua

Cómo hacer tajín de pollo con limón y aceitunas, paso a paso

  1. Trocea el pollo y salpimenta cada pieza.
  2. Dora el pollo en una cazuela amplia con el aceite de oliva, hasta que esté dorado por todos lados. Reserva.
  3. Pocha la cebolla picada y el ajo en la misma cazuela, removiendo hasta que estén tiernos.
  4. Añade las especias (jengibre, comino, cúrcuma, pimentón) y remueve durante 1 minuto para que liberen aroma.
  5. Incorpora el pollo de nuevo a la cazuela, añade el agua y mezcla bien.
  6. Agrega el limón confitado cortado en cuartos y las aceitunas. Integra bien en la salsa.
  7. Tapa la cazuela y cocina a fuego bajo durante 50 minutos. El pollo debe quedar muy tierno.
  8. Rectifica de sal y añade el cilantro y el perejil fresco picados justo antes de servir.
  9. Sirve caliente, acompañado de pan o cuscús. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías aprox.: 350 kcal
  • Proteína: 30 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 13 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 3 días en recipiente hermético. El sabor mejora tras reposar. Se puede congelar hasta 2 meses.

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