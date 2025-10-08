Hummus de aceitunas: una receta rápida, saludable y perfecta para acompañar cualquier plato

El hummus es un untable ideal para elaborar un picoteo casero. Karlos Arguiñano ofrece diferentes variantes de esta receta fáciles de elaborar

Su origen se encuentra en Orienta Medio, pero lo cierto es que hace tiempo que el hummus se convirtió en un imprescindible en un sinfín de hogares y restaurantes españoles, no solo por su sabor, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, lo que no todos saben es que esta especie de puré que se hace a base garbanzos admite diversas variantes. Ejemplo de ello es el hummus de aceitunas, una opción innovadora y sabrosa, que destaca por su intensidad. Y es que esta receta es un aperitivo especialmente atractivo para sorprender en reuniones y disfrutar con pan pita o verduras crudas.

A lo largo de los años, han surgido múltiples versiones. El hummus de aceitunas tiene especial aceptación en España y la cuenca mediterránea, aprovechando la excelente calidad de sus aceitunas negras y verdes. Se puede disfrutar tanto como aperitivo, entrante o acompañamiento de platos frescos, y marida perfectamente con vinos blancos secos o aguas saborizadas con cítricos.

Receta de hummus de aceitunas

Hummus de aceitunas. (AdobeStock)

Esta receta de hummus incorpora aceitunas negras, que le dan un color y un sabor distintivos. El secreto está en usar ingredientes frescos y de calidad, triturando los garbanzos con tahini, ajo, limón y, por supuesto, aceitunas, hasta lograr una crema untuosa y perfectamente equilibrada.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación activa: 10 minutos

Triturado y ajustes: 5 minutos

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien escurridos y enjuagados)

80 g de aceitunas negras sin hueso (pueden ser verdes si se prefiere)

2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)

1 diente de ajo

2-3 cucharadas de jugo de limón

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1/2 cucharadita de comino en polvo

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Un poco de agua fría (opcional, para ajustar textura)

Para decorar: aceitunas en rodajas, un chorrito de aceite de oliva, pimentón y perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer hummus de aceitunas, paso a paso

El hummus suele acompañarse de pan pita o verduras crudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coloca los garbanzos cocidos, el tahini, el ajo, el zumo de limón, el aceite de oliva, las aceitunas, el comino, la sal y la pimienta en un procesador de alimentos Tritura todo hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Si la textura resulta demasiado espesa, añade agua fría poco a poco hasta lograr la consistencia deseada. Prueba y rectifica de sal, comino o limón si lo consideras necesario. Sirve el hummus en un bol, formando un pequeño hueco en el centro. Decora con rodajas de aceituna, un chorrito de aceite de oliva, un poco de pimentón y perejil fresco picado. Utiliza siempre aceitunas sin hueso y escurre bien los ingredientes para evitar un exceso de agua y potenciar la cremosidad. Preparar el hummus en frío garantiza que los sabores se mantengan frescos y definidos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre cuatro y seis porciones como aperitivo o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 190 kcal aproximadamente

Proteínas: 6 g

Hidratos de carbono: 18 g

Grasas: 10 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El hummus de aceitunas puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico de tres a cuatro días. Es recomendable removerlo antes de servir para recuperar su textura original.