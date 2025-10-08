España

Hummus de aceitunas: una receta rápida, saludable y perfecta para acompañar cualquier plato

Ya sea como aperitivo, entrante o acompañamiento de platos frescos, es una opción idea para sorprender a los invitados y puede disfrutarse con pan pita o verduras crudas

Alejandra Suárez

Por Alejandra Suárez

Guardar
El hummus es un untable ideal para elaborar un picoteo casero. Karlos Arguiñano ofrece diferentes variantes de esta receta fáciles de elaborar

Su origen se encuentra en Orienta Medio, pero lo cierto es que hace tiempo que el hummus se convirtió en un imprescindible en un sinfín de hogares y restaurantes españoles, no solo por su sabor, sino también por sus numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, lo que no todos saben es que esta especie de puré que se hace a base garbanzos admite diversas variantes. Ejemplo de ello es el hummus de aceitunas, una opción innovadora y sabrosa, que destaca por su intensidad. Y es que esta receta es un aperitivo especialmente atractivo para sorprender en reuniones y disfrutar con pan pita o verduras crudas.

A lo largo de los años, han surgido múltiples versiones. El hummus de aceitunas tiene especial aceptación en España y la cuenca mediterránea, aprovechando la excelente calidad de sus aceitunas negras y verdes. Se puede disfrutar tanto como aperitivo, entrante o acompañamiento de platos frescos, y marida perfectamente con vinos blancos secos o aguas saborizadas con cítricos.

Receta de hummus de aceitunas

Hummus de aceitunas. (AdobeStock)
Hummus de aceitunas. (AdobeStock)

Esta receta de hummus incorpora aceitunas negras, que le dan un color y un sabor distintivos. El secreto está en usar ingredientes frescos y de calidad, triturando los garbanzos con tahini, ajo, limón y, por supuesto, aceitunas, hasta lograr una crema untuosa y perfectamente equilibrada.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 15 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Triturado y ajustes: 5 minutos

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de bote, bien escurridos y enjuagados)
  • 80 g de aceitunas negras sin hueso (pueden ser verdes si se prefiere)
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 1 diente de ajo
  • 2-3 cucharadas de jugo de limón
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1/2 cucharadita de comino en polvo
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Un poco de agua fría (opcional, para ajustar textura)
  • Para decorar: aceitunas en rodajas, un chorrito de aceite de oliva, pimentón y perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer hummus de aceitunas, paso a paso

El hummus suele acompañarse de
El hummus suele acompañarse de pan pita o verduras crudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Coloca los garbanzos cocidos, el tahini, el ajo, el zumo de limón, el aceite de oliva, las aceitunas, el comino, la sal y la pimienta en un procesador de alimentos.
  2. Tritura todo hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Si la textura resulta demasiado espesa, añade agua fría poco a poco hasta lograr la consistencia deseada.
  3. Prueba y rectifica de sal, comino o limón si lo consideras necesario.
  4. Sirve el hummus en un bol, formando un pequeño hueco en el centro. Decora con rodajas de aceituna, un chorrito de aceite de oliva, un poco de pimentón y perejil fresco picado.
  5. Utiliza siempre aceitunas sin hueso y escurre bien los ingredientes para evitar un exceso de agua y potenciar la cremosidad.
  6. Preparar el hummus en frío garantiza que los sabores se mantengan frescos y definidos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre cuatro y seis porciones como aperitivo o dip.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal aproximadamente
  • Proteínas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Grasas: 10 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El hummus de aceitunas puede conservarse en un recipiente hermético en el frigorífico de tres a cuatro días. Es recomendable removerlo antes de servir para recuperar su textura original.

Temas Relacionados

GarbanzosRecetas VegetarianasRecetas VeganasRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Israel prolonga tres días más la detención de Reyes Rigo, la única activista española de la Flotilla que no ha sido deportada

El tribunal de Beersheba investiga a la mallorquina por presuntamente morder a una funcionaria de prisiones, acusación que ella niega y atribuye a un forcejeo con los guardias

Israel prolonga tres días más

Ryanair elimina los vuelos a Asturias y otros 1,2 millones de asientos para el verano

La aerolínea de bajo coste irlandesa también anunció que aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos del país

Ryanair elimina los vuelos a

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

Madrid se niega a crear el registro de objetores al aborto y se impone al ultimátum de Sánchez: “No se va a perseguir a nadie”

La consejera de Sanidad considera el registro “inútil” y “punitivo”

Madrid se niega a crear
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida apunta como posible hipótesis

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

DEPORTES

La liga U de baloncesto:

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”