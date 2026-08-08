Europa bate récords de empleo, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo que la inflación

Un trabajador en una fábrica de vehículos. (REUTERS/Massimo Pinca)

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El desempleo en la zona euro se situó en el 6,2% en mayo de 2026, rozando su mínimo histórico, pero los sueldos no siguen una senda que invite a una celebración similar. Los salarios negociados crecieron solo un 2,5% en el primer trimestre del año, por debajo de una inflación media proyectada en el 3,0% para todo 2026, según el último Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE). La brecha entre ambas variables erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores europeos en un momento especialmente crítico, en que los precios de la energía acumulan una subida del 8,5% interanual tras absorber el impacto de la guerra en Oriente Medio.

El mercado laboral europeo podría esconder una desaceleración que los datos de empleo agregados no reflejan. La creación de puestos de trabajo cayó al 0,1% intertrimestral y al 0,4% interanual a principios de 2026, frente al 1,5% registrado en 2023, el 1% de 2024 y el 0,8% de 2025. El índice de directores de compras (PMI) compuesto de empleo, que mide la evolución de la contratación, cayó a 49,0 en mayo, por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción, el nivel más bajo desde noviembre de 2020. Empresas y hogares anticipan, según el BCE, que el mercado laboral seguirá siendo más débil que antes del conflicto en Irán.

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Empleo en la zona del euro, PMI de empleo y tasa de paro. (BCE)

Los salarios negociados, que marcan la referencia para la mayoría de los convenios colectivos, crecieron un 2,5% en el primer trimestre de 2026, frente al 2,9% del cuarto trimestre de 2025. El indicador de seguimiento del BCE apunta a que esa cifra se mantendrá en el 2,6% durante 2026 y en el 2,7% en el primer trimestre de 2027. La inflación, mientras tanto, se proyecta en el 3% para 2026, para bajar hasta el 2,2% en 2027, según los expertos consultados por el organismo. Esto significa que, con el coste de vida encareciéndose a un ritmo más acelerado que la subida salarial media, los trabajadores perderán poder adquisitivo real este año.

Las empresas suben los precios y los hogares con menos recursos lo sufren más

El deterioro puede llegar a ser aún más pronunciado. La productividad del trabajo registró una caída del 0,1% en el primer trimestre de 2026, lo que agrava el desequilibrio entre costes laborales y precios. Los costes laborales unitarios aumentaron un 3,6% en ese período, pero el BCE advierte de que los efectos de la perturbación energética sobre los precios aún no se han materializado plenamente. Los costes de los insumos suben para las empresas, que prevén trasladarlos a sus precios de venta, lo que alimenta una segunda ronda de presión inflacionista sobre los hogares.

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Inflación general y sus principales componentes. (BCE)

Además, el impacto de la energía cara no se distribuye de forma uniforme y son los hogares con menos recursos los que más lo sufren. El quintil de renta más bajo de la zona euro destina alrededor del 9% de su renta disponible a energía, frente a una media del 5,5%. Estos hogares tienen una tasa de ahorro mediana de aproximadamente el −5,8% de la renta disponible, lo que significa que deben recurrir a sus ahorros para hacer frente a los gastos y carecen de colchón para absorber subidas de precios.

Los trabajadores jóvenes, los más perjudicados

La tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) se situó en el 15,1% en el primer trimestre de 2026, 0,6 puntos porcentuales por encima de la media de 2023. El ratio entre el paro juvenil y el paro total subió a 2,4, desde 2,1 en el primer trimestre de 2023, lo que refleja que los menores de 25 años no se han beneficiado en la misma medida de la mejora general del mercado laboral.

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En el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el empleo juvenil cayó un 18,6% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026. Los jóvenes con educación terciaria son los más pesimistas: en la encuesta del BCE sobre las expectativas de los consumidores de octubre de 2025, el saldo neto de valoraciones positivas y negativas sobre las condiciones de búsqueda de empleo se situó en el −23% para ese grupo.