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Cortada la línea Madrid-Extremadura después de que un tren arrollara a una persona en Talavera: se investiga el accidente

La víctima, que se encontraba en las vías, falleció en el lugar sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por su vida

Tren Alvia en la Estación de Mérida. (Renfe)
Tren Alvia en la Estación de Mérida. (Renfe)
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Un tren de la línea Madrid-Extremadura arrolló mortalmente a una persona en un paso a nivel de Talavera de la Reina (Toledo) este sábado 8 de agosto, lo que provocó el corte del servicio ferroviario en ese tramo. El suceso ocurrió a las 11:52 horas en el paso a nivel de la calle Paralela con la calle Pepino, según confirmó el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 Castilla-La Mancha.

La persona que se encontraba en las vías falleció en el lugar sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por su vida. A esta hora, su identidad permanece sin confirmar, al igual que las circunstancias exactas del accidente, de acuerdo con la información facilitada por el 112 al medio local Encastillalamancha.es.

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El tren transportaba en ese momento a 225 pasajeros, quienes quedaron inmovilizados tras el corte de la circulación. Renfe indicó que los viajeros “disponen de confort” mientras se regulariza la situación en la línea.

El operativo de emergencia desplegado en el lugar incluyó una ambulancia de soporte vital básico, un médico de urgencias, bomberos de Talavera de la Reina y agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

Segundo accidente mortal en pocos meses

El de este sábado no es el primer arrollamiento mortal registrado en las inmediaciones de Talavera de la Reina en lo que va de año. El pasado 12 de febrero, un tren Alvia de la ruta Madrid-Badajoz arrolló un turismo en un paso a nivel sin barreras en el kilómetro 139 de la vía, con la muerte del único ocupante del vehículo.

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Aquel accidente también interrumpió la circulación ferroviaria, en ese caso en el tramo entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, con afectación a la conexión entre Madrid y Cáceres.  Adif organizó entonces un dispositivo alternativo de transporte por carretera para los pasajeros.

Con información de Europa Press

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