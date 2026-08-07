Jordi Cruz, chef Michelin: “Si te gusta el gazpacho, tienes que probar esta versión con melocotón, fresas, tomate maduro y cebolleta”

Cuando llega el verano y las temperaturas empiezan a superar incluso los 35 grados, pocas recetas resultan tan apetecibles como un buen gazpacho. Ligero, refrescante, fácil de preparar y riquísimo, este clásico de la cocina española es uno de los platos imprescindibles de la temporada. Aunque la receta básica no necesita más que unos cuantos ingredientes —tomates, pimiento, pepino, ajo y pan, así como aceite, sal y vinagre—, en realidad esta lista puede variarse o incluso ampliarse a gusto de cada cocinero.
Jordi Cruz, por ejemplo, opta por sumarle piezas de fruta para conseguir un gazpacho diferente y con un riquísimo sabor dulce. “Si te gusta el gazpacho, tienes que probar esta versión. Mantiene toda la frescura del clásico, pero con un toque diferente gracias al melocotón y las fresas”, asegura el chef, galardonado con tres estrellas Michelin, en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales. “Es perfecto para el verano”.
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“Queda de diez. El melocotón queda muy rico y las fresas se potencian con el vinagre”, explica el cocinero. Las fresas deben estar en su punto perfecto de maduración, bien limpias y sin el rabito. En cuanto al melocotón, puede sustituirse por nectarina o paraguayo; “el que esté más maduro, el que esté más aromático, ese vais a utilizar”, aconseja el jurado de MasterChef.
Esta variación del gazpacho tradicional, igual de refrescante y con un delicioso toque dulce gracias al añadido de las frutas, es tan fácil de hacer como la versión más clásica, y asegura un resultado riquísimo casi sin esfuerzo. La clave está en triturarlo todo muy bien hasta obtener la textura deseada, fina y sin grumos. Una vez listo y al igual que haríamos con el gazpacho de siempre, podemos acompañar esta sopa fría con unos picatostes de pan tostado, unos dados de fruta o verdura o incluso unos trozos de queso de cabra desmigado.
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Receta de gazpacho de tomate, fresas y melocotón del chef Jordi Cruz
Esta sopa fría, cremosa y ligera se prepara triturando tomates, fresas, melocotón, hortalizas y aliño hasta obtener una crema fina. Finalmente, se cuela para lograr una textura sedosa y se sirve bien frío, acompañado de unos picatostes o unos dados de fruta y hortalizas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Triturado y colado: 10 minutos
Ingredientes
- 700 g de tomate bien maduro
- 500 g de fresas
- 500 g de melocotón (o nectarina/paraguayo, bien maduro)
- 100 g de pimiento rojo
- 100 g de pepino
- 40 g de cebolleta
- 1 diente de ajo (sin germen)
- 24-36 g de sal
- 150 ml de aceite de oliva virgen extra (preferiblemente arbequina)
- 75-150 ml de vinagre de manzana
- 1 litro de agua (aprox.)
- 30-60 g de miga de pan del día anterior (opcional)
Cómo hacer gazpacho de tomate, fresas y melocotón, paso a paso
- Pela el melocotón y córtalo en dados. Retira el germen del ajo y las semillas del pepino. Limpia el pimiento, usa solo la carne.
- Añade al vaso triturador el tomate, las fresas, el melocotón, el pimiento, el pepino, la cebolleta y el ajo.
- Incorpora la sal, el aceite, el vinagre y el agua. Si prefieres más cuerpo, añade la miga de pan.
- Tritura hasta obtener una crema muy fina y homogénea. Tómate tu tiempo en este paso para un resultado perfecto.
- Cuela la mezcla por un colador fino. Así conseguirás una textura sedosa y sin restos de pieles.
- Reserva en la nevera hasta que esté bien frío. Para potenciar el sabor, prepara el gazpacho unas horas antes de consumirlo.
- Sirve en cuencos o vasos. Añade dados de fruta y hortalizas, algunos picatostes y un hilo de aceite de oliva virgen extra.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 6 y 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 140-170 kcal aprox.
- Proteínas: 2-3 g
- Hidratos de carbono: 18-22 g
- Grasas: 7-10 g (principalmente monoinsaturadas)
- Fibra: 3-4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Mantén el gazpacho en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Remueve antes de servir. No es recomendable congelar.
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