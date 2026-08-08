Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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Un hombre de 84 años ha muerto este viernes en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Las primeras informaciones apuntan a un presunto estrangulamiento como causa de la muerte, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a EFE. El suceso se produjo en torno a las tres de la tarde, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a la agencia EFE que la Policía Nacional ha detenido a la nuera del fallecido. La mujer presentaba heridas en los antebrazos cuando los agentes llegaron a la vivienda. Por el momento, se investiga si estas lesiones podrían estar relacionadas con un posible intento de defensa propia, pero hasta ahora no se ha podido esclarecer el origen exacto de las heridas ni las circunstancias del caso.

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El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)

Una “familia normal”

Según relatan vecinos del inmueble a la misma agencia, la familia era conocida en el edificio y no hay constancia de ningún conflicto previo, si bien en el ámbito doméstico es habitual que estas dinámicas pasen desapercibidas para terceros. El fallecido vivía en el inmueble junto a su hijo, su nuera —detenida el mismo viernes— y las hijas de ella. “Era una familia normal”, aseguran residentes a EFE.

La intervención policial se ha producido tras recibir una llamada de alerta a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y los agentes han accedido al domicilio, han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos han intentado revertir la situación, pero solo han podido certificar el fallecimiento. El SUMMA 112 ha prestado apoyo psicológico a los familiares que se encontraban en la casa en el momento del suceso, debido al estado de conmoción que presentaban.

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Según fuentes policiales consultadas por EFE, el fallecido presentaba signos compatibles con estrangulamiento y un golpe en la cabeza. El entorno familiar y el horario en que se han producido los hechos, poco antes de las tres de la tarde, han llevado a los investigadores a centrar sus primeras hipótesis en el ámbito doméstico. La Policía Nacional ha confirmado que el Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las diligencias y la investigación permanece abierta.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado detalles sobre el móvil ni sobre las circunstancias que han rodeado el suceso. Tampoco se ha concretado si el resto de familiares estaban en la vivienda en el momento de los hechos. El Grupo de Homicidios ha comenzado a recabar pruebas en el domicilio y ha tomado declaración a los testigos y allegados para tratar de esclarecer lo sucedido. La hipótesis principal, en este punto de la investigación, apunta a una discusión familiar; y las heridas que la detenida presenta en los antebrazos podrían ser compatibles con la defensa propia.

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El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)

Según la mujer, el fallecido la atacó con un cuchillo

Según adelanta ABC, la versión de la detenida es que el fallecido la atacó con un cuchillo. De acuerdo con el medio, la mujer habría confesado que mató a su suegro mientras su marido, hijo del fallecido, se encontraba en otra habitación del mismo piso en una videollamada del trabajo. El hombre, que llevaba auriculares puestos y estaba en una estancia cerrada, no se habría enterado de nada hasta que ella le dejó saber lo que acababa de hacer con un mensaje de Whatsapp.

Según habría relatado la mujer, estaba cocinando cuando se le acercó su suegro y empezó a insultarla. “¡No aportas nada en esta casa, vete de aquí!“, le habría espetado el hombre antes de coger un cuchillo, tras lo cual el conflicto se trasladó de estancia al salón, donde el fallecido habría intentado apuñalar a la detenida, provocando que esta se cubriese con el brazo, donde presenta las heridas. Ella le habría agarrado el cuello con la otra mano antes de que, con un forcejeo, cayera sobre él en el sofá, donde continuó asfixiándole mientras él trataba de atacarla. El conflicto acabaría con ambos en el suelo, donde finalmente el hombre perdería la vida por el estrangulamiento.

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Tras avisar la mujer a su pareja de lo que había hecho, ambos decidieron llamar al 112. Una vez que llegaron los agentes, la pareja relató lo sucedido y ella fue detenida allí mismo, aunque tuvo que ser atendida por sanitarios para tratar las heridas de su brazo. Por ahora, todo son versiones. El Grupo VI de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid está investigando lo sucedido.