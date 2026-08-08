España
Agregar Infobae enGoogle

Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación

El caso permanece abierto y los agentes tratan de determinar el desarrollo de los hechos, así como el origen de las heridas que presentaba la detenida en los antebrazos

Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Una mujer detenida en Madrid por presuntamente estrangular a su suegro tras un supuesto ataque con cuchillo mientras el hijo de la víctima estaba en videollamada en otra habitación (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Guardar

Un hombre de 84 años ha muerto este viernes en una vivienda del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Las primeras informaciones apuntan a un presunto estrangulamiento como causa de la muerte, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a EFE. El suceso se produjo en torno a las tres de la tarde, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre, en el barrio de San Pascual.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a la agencia EFE que la Policía Nacional ha detenido a la nuera del fallecido. La mujer presentaba heridas en los antebrazos cuando los agentes llegaron a la vivienda. Por el momento, se investiga si estas lesiones podrían estar relacionadas con un posible intento de defensa propia, pero hasta ahora no se ha podido esclarecer el origen exacto de las heridas ni las circunstancias del caso.

PUBLICIDAD

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)

Una “familia normal”

Según relatan vecinos del inmueble a la misma agencia, la familia era conocida en el edificio y no hay constancia de ningún conflicto previo, si bien en el ámbito doméstico es habitual que estas dinámicas pasen desapercibidas para terceros. El fallecido vivía en el inmueble junto a su hijo, su nuera —detenida el mismo viernes— y las hijas de ella. “Era una familia normal”, aseguran residentes a EFE.

La intervención policial se ha producido tras recibir una llamada de alerta a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios y los agentes han accedido al domicilio, han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos han intentado revertir la situación, pero solo han podido certificar el fallecimiento. El SUMMA 112 ha prestado apoyo psicológico a los familiares que se encontraban en la casa en el momento del suceso, debido al estado de conmoción que presentaban.

PUBLICIDAD

Según fuentes policiales consultadas por EFE, el fallecido presentaba signos compatibles con estrangulamiento y un golpe en la cabeza. El entorno familiar y el horario en que se han producido los hechos, poco antes de las tres de la tarde, han llevado a los investigadores a centrar sus primeras hipótesis en el ámbito doméstico. La Policía Nacional ha confirmado que el Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las diligencias y la investigación permanece abierta.

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado detalles sobre el móvil ni sobre las circunstancias que han rodeado el suceso. Tampoco se ha concretado si el resto de familiares estaban en la vivienda en el momento de los hechos. El Grupo de Homicidios ha comenzado a recabar pruebas en el domicilio y ha tomado declaración a los testigos y allegados para tratar de esclarecer lo sucedido. La hipótesis principal, en este punto de la investigación, apunta a una discusión familiar; y las heridas que la detenida presenta en los antebrazos podrían ser compatibles con la defensa propia.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 15:00 horas de este viernes, en el número 3 de la calle Valentín Aguirre de Madrid (EFE/ Víctor Lerena)

Según la mujer, el fallecido la atacó con un cuchillo

Según adelanta ABC, la versión de la detenida es que el fallecido la atacó con un cuchillo. De acuerdo con el medio, la mujer habría confesado que mató a su suegro mientras su marido, hijo del fallecido, se encontraba en otra habitación del mismo piso en una videollamada del trabajo. El hombre, que llevaba auriculares puestos y estaba en una estancia cerrada, no se habría enterado de nada hasta que ella le dejó saber lo que acababa de hacer con un mensaje de Whatsapp.

Según habría relatado la mujer, estaba cocinando cuando se le acercó su suegro y empezó a insultarla. “¡No aportas nada en esta casa, vete de aquí!“, le habría espetado el hombre antes de coger un cuchillo, tras lo cual el conflicto se trasladó de estancia al salón, donde el fallecido habría intentado apuñalar a la detenida, provocando que esta se cubriese con el brazo, donde presenta las heridas. Ella le habría agarrado el cuello con la otra mano antes de que, con un forcejeo, cayera sobre él en el sofá, donde continuó asfixiándole mientras él trataba de atacarla. El conflicto acabaría con ambos en el suelo, donde finalmente el hombre perdería la vida por el estrangulamiento.

Tras avisar la mujer a su pareja de lo que había hecho, ambos decidieron llamar al 112. Una vez que llegaron los agentes, la pareja relató lo sucedido y ella fue detenida allí mismo, aunque tuvo que ser atendida por sanitarios para tratar las heridas de su brazo. Por ahora, todo son versiones. El Grupo VI de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid está investigando lo sucedido.

Temas Relacionados

MadridAsesinatoPolicía Nacional EspañaHomicidioEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

La hija de David Bustamante y la actriz cumple 18 años en uno de los meses más complicados para la familia

Una experta en marca personal analiza la gestión de Paula Echevarría con la exposición de su hija Daniella: “Ha escogido un camino mucho más difícil”

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Durante una excursión por la naturaleza o en plena calle, puede ocurrir una emergencia que nos obligue a actuar. Para hacerlo con seguridad, se deben seguir algunos pasos

Alexia Hartman, médica aérea: “Estas son las siglas que todo el mundo debería conocer”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo

Una corriente roja provocando uno de los fenómenos más llamativos del planeta y la ciencia ha descubierto cómo se forma

Qué son las cataratas de sangre y por qué están causando tanto revuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

El presidente Vivas cifra en entre 8.000 y 11.000 las personas que siguen en Ceuta en situación irregular y denuncia un escenario “absolutamente insostenible”

Un incendio en un restaurante de la Gran Vía (Madrid) moviliza a los servicios de emergencia y obliga a cortar el tráfico

El Gobierno reconoce el “desborde” del sistema de acogida de menores en Ceuta mientras sindicatos denuncian insalubridad y hacinamiento: “Roza condiciones inhumanas”

Pilotar un avión en la campaña de incendios “más exigente de los últimos años”: “La formación nunca termina. Realizamos entrenamientos periódicos”

Todo lo que se sabe sobre la convocatoria en redes sociales de un posible nuevo cruce masivo a Ceuta el 15 de agosto: la policía vigila de cerca

ECONOMÍA

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

Ultimátum a Aldi y Lidl: pierden la ventaja que tienen frente al resto de supermercados en Reino Unido

Europa bate récords de empleo, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo que la inflación

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las vacaciones ya aprobadas: “La empresa no puede cancelarlas libremente por falta de personal”

Ayuso pone a la venta el ático de Chamberí: la Comunidad de Madrid saca al mercado el inmueble por 6,7 millones de euros

DEPORTES

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Joao Fonseca y Rafa Jódar se adueñan del Masters 1000 de Montreal sin grandes estrellas

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Gran Bretaña: el Mundial de MotoGP más apretado del siglo llega a Silverstone sin nada decidido

El Mundial de MotoGP más apretado del siglo: los cinco primeros entre 24 puntos y con Marc Márquez como favorito

Yan Diomandé entra en el club de los 100 millones de euros del Real Madrid, pero no es el más caro de la historia

Las tres claves de la FIFA para elegir la sede de la final del Mundial 2030 y cómo afectan al Santiago Bernabéu