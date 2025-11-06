España

Tajine de pollo: una receta de Marruecos con contrastes cítricos y especiados que conquista todos los paladares

Se puede acompañar de pan redondo, cuscús o verduras diversas, aportándole una explosión de sabores que no deja a nadie indiferente

Tajine de pollo. (Adobe Stock)
Tajine de pollo. (Adobe Stock)

El tajine de pollo destaca por su mezcla aromática de especias, la presencia de limón en conserva y aceitunas, y la cocción lenta en cazuela de barro, lo que lo convierte en uno de los emblemas de la cocina marroquí. Este plato seduce por el contraste entre el sabor cítrico y salino del limón preservado y el pollo tierno, impregnado de especias. Suele servirse con pan marroquí para aprovechar toda la salsa resultante.

Esta receta es originaria de Marruecos y símbolo de hospitalidad en fiestas y reuniones familiares. Tradicionalmente, se acompaña con pan redondo o cuscús y, en ocasiones, se agregan verduras locales según la estación. Existen múltiples versiones: la clásica con aceitunas verdes y limón encurtido, y variantes con frutos secos o verduras adicionales. En la mesa marroquí, marida perfectamente con té verde a la menta.

Receta de tajine de pollo

El tajine de pollo se prepara con piezas de pollo marinadas en una mezcla de especias y hierbas frescas. Tras reposar, se cocina lentamente en una tajine o cazuela con cebolla, tomate, aceitunas y limón en conserva. Esta cocción prolongada aporta una textura melosa al pollo, intensifica los sabores y crea una salsa aromática ideal para mojar pan.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes y marinado: 1 hora (o toda la noche para máximo sabor)
  • Cocción: 1 hora y 10 minutos
  • Tiempo total: alrededor de 2 horas y 15 minutos

Ingredientes

  • 1 pollo entero troceado (o muslos de pollo)
  • 2 cebollas grandes, picadas en juliana
  • 3 dientes de ajo, picados
  • 2 zanahorias en rodajas (opcional)
  • 2 patatas en rodajas (opcional)
  • 1 tomate grande rallado
  • 1 limón en conserva (limón encurtido marroquí), cortado en cuartos
  • 100 g de aceitunas verdes o moradas
  • 1 manojo de cilantro fresco, picado
  • 1 manojo de perejil fresco, picado
  • 1 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de comino molido
  • 1/2 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 pizca de azafrán (opcional)
  • Sal al gusto
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 vaso de agua

Cómo hacer tajine de pollo, paso a paso

Tajine de pollo. (Adobe Stock)
Tajine de pollo. (Adobe Stock)
  1. Mezcla el pollo con ajo, jengibre, cúrcuma, pimienta, pimentón, comino, canela, azafrán, sal, la mitad del cilantro y perejil, y 2 cucharadas de aceite de oliva. Reserva al menos 1 hora.
  2. Calienta el aceite restante en la tajine o cazuela y sofríe la cebolla hasta ablandar.
  3. Añade el pollo marinado y dora por todas las caras. Incorpora el tomate rallado y mezcla.
  4. Coloca las zanahorias y patatas alrededor del pollo (si las utilizas) y agrega el vaso de agua.
  5. Cocina tapado a fuego muy bajo durante 1 hora, revisando y añadiendo agua si se seca.
  6. A los 50 minutos, da la vuelta al pollo para que se cocine homogéneamente.
  7. Añade el limón en conserva y las aceitunas. Cocina 10 minutos más, destapado si deseas reducir la salsa.
  8. Al servir, espolvorea con cilantro y perejil fresco para realzar el aroma y color.
  9. Presenta acompañado de pan marroquí o cuscús.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aproximadamente 370 kcal por porción
  • 27 g de proteínas
  • 21 g de grasas (mayoritariamente insaturadas)
  • 15 g de hidratos de carbono
  • Rico en vitamina C, E y antioxidantes gracias a las especias y hierbas frescas
  • Alto contenido en sodio por las aceitunas y limón en conserva

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tajine de pollo se conserva en refrigeración hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede recalentarse a fuego suave, agregando un poco de agua si la salsa se ha reducido. No se recomienda congelar el plato con patata, ya que pierde textura.

