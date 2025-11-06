Tajine de pollo: una receta de Marruecos con contrastes cítricos y especiados que conquista todos los paladares

Tajine de pollo. (Adobe Stock)

El tajine de pollo destaca por su mezcla aromática de especias, la presencia de limón en conserva y aceitunas, y la cocción lenta en cazuela de barro, lo que lo convierte en uno de los emblemas de la cocina marroquí. Este plato seduce por el contraste entre el sabor cítrico y salino del limón preservado y el pollo tierno, impregnado de especias. Suele servirse con pan marroquí para aprovechar toda la salsa resultante.

Esta receta es originaria de Marruecos y símbolo de hospitalidad en fiestas y reuniones familiares. Tradicionalmente, se acompaña con pan redondo o cuscús y, en ocasiones, se agregan verduras locales según la estación. Existen múltiples versiones: la clásica con aceitunas verdes y limón encurtido, y variantes con frutos secos o verduras adicionales. En la mesa marroquí, marida perfectamente con té verde a la menta.

Receta de tajine de pollo

El tajine de pollo se prepara con piezas de pollo marinadas en una mezcla de especias y hierbas frescas. Tras reposar, se cocina lentamente en una tajine o cazuela con cebolla, tomate, aceitunas y limón en conserva. Esta cocción prolongada aporta una textura melosa al pollo, intensifica los sabores y crea una salsa aromática ideal para mojar pan.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes y marinado: 1 hora (o toda la noche para máximo sabor)

Cocción: 1 hora y 10 minutos

Tiempo total: alrededor de 2 horas y 15 minutos

Ingredientes

1 pollo entero troceado (o muslos de pollo)

2 cebollas grandes, picadas en juliana

3 dientes de ajo, picados

2 zanahorias en rodajas (opcional)

2 patatas en rodajas (opcional)

1 tomate grande rallado

1 limón en conserva (limón encurtido marroquí), cortado en cuartos

100 g de aceitunas verdes o moradas

1 manojo de cilantro fresco, picado

1 manojo de perejil fresco, picado

1 cucharadita de jengibre en polvo

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de canela (opcional)

1 pizca de azafrán (opcional)

Sal al gusto

4 cucharadas de aceite de oliva

1 vaso de agua

Cómo hacer tajine de pollo, paso a paso

Tajine de pollo. (Adobe Stock)

Mezcla el pollo con ajo, jengibre, cúrcuma, pimienta, pimentón, comino, canela, azafrán, sal, la mitad del cilantro y perejil, y 2 cucharadas de aceite de oliva. Reserva al menos 1 hora. Calienta el aceite restante en la tajine o cazuela y sofríe la cebolla hasta ablandar. Añade el pollo marinado y dora por todas las caras. Incorpora el tomate rallado y mezcla. Coloca las zanahorias y patatas alrededor del pollo (si las utilizas) y agrega el vaso de agua. Cocina tapado a fuego muy bajo durante 1 hora, revisando y añadiendo agua si se seca. A los 50 minutos, da la vuelta al pollo para que se cocine homogéneamente. Añade el limón en conserva y las aceitunas. Cocina 10 minutos más, destapado si deseas reducir la salsa. Al servir, espolvorea con cilantro y perejil fresco para realzar el aroma y color. Presenta acompañado de pan marroquí o cuscús.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 370 kcal por porción

27 g de proteínas

21 g de grasas (mayoritariamente insaturadas)

15 g de hidratos de carbono

Rico en vitamina C, E y antioxidantes gracias a las especias y hierbas frescas

Alto contenido en sodio por las aceitunas y limón en conserva

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El tajine de pollo se conserva en refrigeración hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede recalentarse a fuego suave, agregando un poco de agua si la salsa se ha reducido. No se recomienda congelar el plato con patata, ya que pierde textura.