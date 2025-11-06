Tajine de pollo: una receta de Marruecos con contrastes cítricos y especiados que conquista todos los paladares

El tajine de pollo destaca por su mezcla aromática de especias, la presencia de limón en conserva y aceitunas, y la cocción lenta en cazuela de barro, lo que lo convierte en uno de los emblemas de la cocina marroquí. Este plato seduce por el contraste entre el sabor cítrico y salino del limón preservado y el pollo tierno, impregnado de especias. Suele servirse con pan marroquí para aprovechar toda la salsa resultante.
Esta receta es originaria de Marruecos y símbolo de hospitalidad en fiestas y reuniones familiares. Tradicionalmente, se acompaña con pan redondo o cuscús y, en ocasiones, se agregan verduras locales según la estación. Existen múltiples versiones: la clásica con aceitunas verdes y limón encurtido, y variantes con frutos secos o verduras adicionales. En la mesa marroquí, marida perfectamente con té verde a la menta.
Receta de tajine de pollo
El tajine de pollo se prepara con piezas de pollo marinadas en una mezcla de especias y hierbas frescas. Tras reposar, se cocina lentamente en una tajine o cazuela con cebolla, tomate, aceitunas y limón en conserva. Esta cocción prolongada aporta una textura melosa al pollo, intensifica los sabores y crea una salsa aromática ideal para mojar pan.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes y marinado: 1 hora (o toda la noche para máximo sabor)
- Cocción: 1 hora y 10 minutos
- Tiempo total: alrededor de 2 horas y 15 minutos
Ingredientes
- 1 pollo entero troceado (o muslos de pollo)
- 2 cebollas grandes, picadas en juliana
- 3 dientes de ajo, picados
- 2 zanahorias en rodajas (opcional)
- 2 patatas en rodajas (opcional)
- 1 tomate grande rallado
- 1 limón en conserva (limón encurtido marroquí), cortado en cuartos
- 100 g de aceitunas verdes o moradas
- 1 manojo de cilantro fresco, picado
- 1 manojo de perejil fresco, picado
- 1 cucharadita de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de canela (opcional)
- 1 pizca de azafrán (opcional)
- Sal al gusto
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 vaso de agua
Cómo hacer tajine de pollo, paso a paso
- Mezcla el pollo con ajo, jengibre, cúrcuma, pimienta, pimentón, comino, canela, azafrán, sal, la mitad del cilantro y perejil, y 2 cucharadas de aceite de oliva. Reserva al menos 1 hora.
- Calienta el aceite restante en la tajine o cazuela y sofríe la cebolla hasta ablandar.
- Añade el pollo marinado y dora por todas las caras. Incorpora el tomate rallado y mezcla.
- Coloca las zanahorias y patatas alrededor del pollo (si las utilizas) y agrega el vaso de agua.
- Cocina tapado a fuego muy bajo durante 1 hora, revisando y añadiendo agua si se seca.
- A los 50 minutos, da la vuelta al pollo para que se cocine homogéneamente.
- Añade el limón en conserva y las aceitunas. Cocina 10 minutos más, destapado si deseas reducir la salsa.
- Al servir, espolvorea con cilantro y perejil fresco para realzar el aroma y color.
- Presenta acompañado de pan marroquí o cuscús.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 a 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Aproximadamente 370 kcal por porción
- 27 g de proteínas
- 21 g de grasas (mayoritariamente insaturadas)
- 15 g de hidratos de carbono
- Rico en vitamina C, E y antioxidantes gracias a las especias y hierbas frescas
- Alto contenido en sodio por las aceitunas y limón en conserva
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El tajine de pollo se conserva en refrigeración hasta 3 días, en recipiente hermético. Puede recalentarse a fuego suave, agregando un poco de agua si la salsa se ha reducido. No se recomienda congelar el plato con patata, ya que pierde textura.